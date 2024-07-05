Автомобиль, побывавший в воде, можно определить по ряду характерных признаков, описанных Вадимом Стрельбицким из "Авилон Kia". Основные индикаторы включают неприятный запах сырости в салоне, следы износа и влажности на обивке и ковриках, наличие ржавчины в труднодоступных местах и проблемы с электрикой, такие как неработающий кондиционер и обогрев стекол.
Также могут быть проблемы с двигателем и тормозной системой, что также является признаком того, что автомобиль мог участвовать в затоплении.
Фото: geograph.org.uk/ian shiell (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Представитель ЕК: визит Орбана в РФ подрывает единство ЕС
Поездка премьера Венгрии Виктора Орбана в столицу России подрывает сплочённость Европейского союза. Об этом информировал представитель ЕК Эрик Мамер, пишет РИА Новости.
Инсайдер Anthony: iPhone 16 Pro будет стоит $999
Новый iPhone 16 Pro предложит улучшенные характеристики при сохранении стоимости предыдущей модели в $999.
Врач Мескина: продолжительное воздействие холодного воздуха может вызвать боли
Врач-инфекционист Елена Мескина объяснила, что продолжительное воздействие холодного воздуха на организм может вызвать мышечные боли и тугоподвижность из-за защитных механизмов, сохраняющих температуру тела.
В России разработали автоматический подталкиватель кормов для сельхозживотных
В Казанском государственном аграрном университете разработали автономный подталкиватель кормов для сельхозживотных.