Автомобиль, побывавший в воде, можно определить по ряду характерных признаков, описанных Вадимом Стрельбицким из "Авилон Kia". Основные индикаторы включают неприятный запах сырости в салоне, следы износа и влажности на обивке и ковриках, наличие ржавчины в труднодоступных местах и проблемы с электрикой, такие как неработающий кондиционер и обогрев стекол.

Также могут быть проблемы с двигателем и тормозной системой, что также является признаком того, что автомобиль мог участвовать в затоплении.

Фото: geograph.org.uk/ian shiell (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)