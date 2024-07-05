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Автоэксперт Стрельбицкий: неприятный запах указывает на то, что автомобиль побывал в воде
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Автоэксперт Стрельбицкий: неприятный запах указывает на то, что автомобиль побывал в воде

Автомобиль, побывавший в воде, можно определить по ряду характерных признаков, описанных Вадимом Стрельбицким из "Авилон Kia". Основные индикаторы включают неприятный запах сырости в салоне, следы износа и влажности на обивке и ковриках, наличие ржавчины в труднодоступных местах и проблемы с электрикой, такие как неработающий кондиционер и обогрев стекол.

Также могут быть проблемы с двигателем и тормозной системой, что также является признаком того, что автомобиль мог участвовать в затоплении.

Фото: geograph.org.uk/ian shiell (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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