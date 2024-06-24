Март и декабрь являются наиболее загруженными месяцами в МРЭО ГИБДД по количеству постановок автомобилей на учет. Особенно много машин регистрируется в конце декабря, что эксперты связали с годовыми премиями и желанием дилеров продать автомобили до нового года.

В марте также наблюдается пик активности, частично из-за подарков к 8 марта. Среднестатистически, ежедневно в России регистрируют около 17,6 тыс. автомобилей, с пиковыми показателями в декабре (648 тыс. машин), марте (604 тыс.) и июле (589 тыс.).

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