ТагАЗ Aquila, малоизвестный отечественный автомобиль C-класса, продолжает продаваться на вторичном рынке в России даже после прекращения производства в 2020 году. Начальная стоимость этого автомобиля составляет 700 000 рублей, что сопоставимо с ценой новой Lada Granta.
Aquila, выпущенный в 2012 году в Таганроге и производившийся MPM Motors с 2016 года, несмотря на неудачный исход проекта, находит своих покупателей на вторичном рынке. Этот автомобиль обладает ярким дизайном с трубчатым каркасом и панелями из композитного материала, весом около 700 кг и общей массой кузова 1450 кг, что в сочетании с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л. с. влияет на динамику и надежность.
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