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Автоэксперт Моржаретто: связь между возгоранием автомобиля и его маркой отсутствует
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:50

Автоэксперт Моржаретто: связь между возгоранием автомобиля и его маркой отсутствует

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с NewsInfo.Ru подчеркнул отсутствие статистических данных о частых случаях возгорания автомобилей, особенно китайского производства. Он упоминул всего два инцидента за последние полгода, что не является значительным на фоне общего количества проданных машин.

"Последний случай возгорания был связан с птичьим гнездом в машине, что могло произойти в любом автомобиле, не важно китайском или японском," — прокомментировал Моржаретто.

Эксперт подчеркнул, что нет прямой связи между происхождением автомобиля и вероятностью его возгорания, указывая на желание медиа создать сенсационный заголовок без оснований.

Ранее сообщалось, что китайский автомобиль загорелся во время движения под Саратовом.

Фото: commons.wikimedia.org/JustAnotherCarDesigner (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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