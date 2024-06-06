Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с NewsInfo.Ru подчеркнул отсутствие статистических данных о частых случаях возгорания автомобилей, особенно китайского производства. Он упоминул всего два инцидента за последние полгода, что не является значительным на фоне общего количества проданных машин.

"Последний случай возгорания был связан с птичьим гнездом в машине, что могло произойти в любом автомобиле, не важно китайском или японском," — прокомментировал Моржаретто.

Эксперт подчеркнул, что нет прямой связи между происхождением автомобиля и вероятностью его возгорания, указывая на желание медиа создать сенсационный заголовок без оснований.

Ранее сообщалось, что китайский автомобиль загорелся во время движения под Саратовом.

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