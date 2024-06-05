Владельцы некоторых старых моделей автомобилей могут столкнуться с проблемой заедания крышки бензобака, что может случиться в неподходящий момент, например, на заправке. В современных автомобилях крышка бензобака управляется электронной кнопкой, требующей предварительной разблокировки автомобиля.
Для старых моделей с механическим управлением в случае коррозии механизма рекомендуется использовать специальную смазку, например WD-40. Если электронный механизм не работает, следует проверить блок предохранителей и при необходимости заменить перегоревший предохранитель.
Также в некоторых автомобилях предусмотрен аварийный рычаг в багажнике для ручного открытия крышки. Если все перечисленные методы не помогают, рекомендуется обратиться к специалистам на СТО, сообщает За Рулем.
Фото: commons.wikimedia.org/Harrison Keely (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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