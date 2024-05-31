Водителям объяснили потенциальные угрозы функции дистанционного запуска автомобиля. Эта функция позволяет удобно прогревать или охлаждать машину, однако связана с несколькими значительными рисками.

Во-первых, продолжительный прогрев на холостом ходу может привести к износу двигателя из-за недостаточной смазки. Во-вторых, система дистанционного запуска увеличивает риск угона, поскольку злоумышленники могут перехватывать сигнал управления.

И наконец, использование этой функции ограничивает возможность водителя контролировать системные индикаторы, что может привести к серьёзным поломкам двигателя при игнорировании критических предупреждений.

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