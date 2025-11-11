Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дворники
Дворники
© Freepik by kaboompics
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована вчера в 23:02

Дворники зимой поднимаю на ночь — и машина в шоке: жаль, раньше не знал о последствиях

С наступлением холодов на парковках снова можно будет увидеть машины с приподнятыми дворниками. Многие водители уверены, что так они спасают щетки от примерзания и облегчают себе утреннюю очистку стекла от снега и льда. Однако специалисты утверждают: этот "зимний лайфхак" может обернуться серьезными последствиями. Почему поднимать дворники на ночь — плохая идея, рассказал опытный автослесарь.

"Если на регулярной основе щетки поднимаются и остаются в таком положении целую ночь, пружины растягиваются, и дворники начинают хуже вытирать стекло", — пояснил автослесарь.

Почему поднимать щетки вредно

На первый взгляд, действие простое и логичное — щетки не примерзнут, значит, утром не придется их отдирать. Но конструкция стеклоочистителей устроена иначе, чем думают многие водители. Каждый механизм снабжен прижимными пружинами, которые обеспечивают плотный контакт щетки со стеклом. Когда дворники длительное время находятся в поднятом положении, эти пружины теряют упругость.

Через несколько месяцев постоянного "стояния на морозе" они растягиваются, и щетки уже не прилегают к стеклу так, как должны. В результате ухудшается качество очистки, появляются полосы и разводы, а в дождь или снег видимость становится значительно хуже.

На замену пружин уходит немало времени и средств, а зачастую приходится менять весь механизм.

Опасность со стороны злоумышленников

Еще одна причина отказаться от привычки поднимать дворники — риск кражи. На современных автомобилях щетки стеклоочистителя часто имеют универсальный крепеж, что делает их легкой добычей для воров. В зимний сезон такие случаи фиксируются особенно часто: дворники с поднятым рычагом заметны издалека и снимаются за секунды.

В результате утром владелец обнаруживает не только замерзшее стекло, но и пропажу щеток. А стоят они сегодня недешево — особенно оригинальные модели с подогревом или аэродинамическим профилем.

Конструкция современных автомобилей

Не на всех машинах дворники вообще можно просто так поднять. Во многих моделях предусмотрен сервисный режим, при котором щетки можно отвести от стекла только после выключения двигателя и активации специальной функции. Это сделано не случайно: производители осознанно ограничивают лишние нагрузки на пружины и шарниры, продлевая срок службы механизма.

Таким образом, поднимать дворники вручную не только бессмысленно, но и может повредить моторчик стеклоочистителя или деформировать рычаги.

"Если на автомобиле стоит датчик дождя, щетки не начнут работу, пока стекло не освободится от льда и машина не тронется", — добавил автослесарь.

Почему примерзание не так страшно

Парадоксально, но щетки, оставленные в штатном положении, переносят морозы лучше. Контакт резины с лобовым стеклом при низких температурах не приводит к критическим деформациям, а современные материалы уплотнителей достаточно эластичны.

Если же на стекле образовалась корка льда, её легко устранить при прогреве автомобиля. Всего несколько минут работы обогрева или кондиционера — и стекло очищается без риска для щеток.

Главное правило — не включать дворники до размораживания стекла, чтобы не повредить резину и моторчик.

Как правильно подготовить дворники к зиме

  1. Очистите щетки от грязи и наледи. Это предотвратит повреждение резины.

  2. Используйте жидкость омывателя, рассчитанную на мороз. Она предотвращает замерзание форсунок и стекла.

  3. Не включайте дворники сразу после запуска двигателя. Дождитесь прогрева стекла.

  4. Проверьте состояние прижимных пружин. При ослаблении замените их заранее.

  5. Храните запасной комплект щеток. Лучше иметь под рукой запас на случай поломки или примерзания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: поднимать дворники на ночь.
    Последствие: растяжение пружин, плохое прилегание, снижение эффективности очистки.
    Альтернатива: оставить в штатном положении и прогревать стекло перед поездкой.

  • Ошибка: пытаться оторвать примерзшие щетки.
    Последствие: повреждение резины или механизма стеклоочистителя.
    Альтернатива: использовать теплый воздух из салона или антиобледенитель.

  • Ошибка: включать дворники на обледеневшем стекле.
    Последствие: сгорание электродвигателя, разрыв тяг.
    Альтернатива: дождаться полного таяния льда.

Таблица: что безопаснее для дворников зимой

Действие Эффект Рекомендация
Поднимать дворники Увеличивает нагрузку на пружины Не рекомендуется
Оставлять внизу Сохраняет упругость механизма Оптимально
Прогревать стекло Удаляет наледь без усилий Обязательно
Использовать зимние щетки Устойчивают к обмерзанию Полезно

Мифы и правда

Миф: если дворники подняты, они не примерзнут.
Правда: при сильном снегопаде они покрываются льдом и теряют эластичность.

Миф: поднятые щетки продлевают срок службы.
Правда: постоянное натяжение разрушает пружины.

Миф: включение дворников помогает быстрее очистить стекло.
Правда: при замерзании это только повреждает механизм.

Интересные факты

  1. Зимние дворники отличаются утолщенным резиновым профилем и защитным чехлом, который не дает снегу попадать в шарниры.

  2. На некоторых автомобилях (Audi, Volvo, Skoda) зона покоя щеток оборудована подогревом.

  3. Впервые система стеклоочистителей появилась на серийных авто в 1903 году, и управлялась вручную.

FAQ

Как узнать, можно ли поднять дворники на моей машине?
Посмотрите инструкцию: если требуется включить сервисный режим — лучше не трогать вручную.

Что делать, если щетки примерзли?
Включите обогрев стекла и подождите 2-3 минуты, пока резина отойдет.

Стоит ли менять щетки перед зимой?
Да, желательно ставить зимние — с усиленным каркасом и морозостойкой резиной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Россияне стали реже ездить по платным автодорогам осенью 2025 года — данные Банка Русский стандарт вчера в 14:59
Осень забирает деньги с платных трасс: средний чек россиян неожиданно упал

Осенью россияне стали реже ездить по платным трассам, а средний чек за поездки заметно снизился — какие факторы на это влияют, читайте в материале.

Читать полностью » Bridgestone и Michelin ушли, но цены всё равно выросли: что не так с рынком шин вчера в 13:18

За год зимние шины в России прибавили в цене до 15%. Почему рост оказался неизбежным, как изменилась структура рынка после ухода иностранных брендов и что выбрать сейчас — в материале.

Читать полностью » Заправился в в другой области — и не поверил глазам: цены упали впервые за месяцы вчера в 12:18

В Пермском крае продолжаются колебания цен на топливо: одни марки бензина дешевеют, другие — растут в цене. Почему это происходит и как регион выглядит на фоне страны — в обзоре.

Читать полностью » Автомобили в Челябинске сбросили цену, как старую кожу: рынок лихорадит, но выгода рекордная вчера в 11:16

Рынок новых автомобилей в Челябинской области показывает неожиданную динамику: цены снижаются уже несколько месяцев подряд. Почему это происходит и какие модели подешевели больше других — разбираемся.

Читать полностью » Бывший завод General Motors оживает: что там готовят — челюсть отвисла у всех, кто видел вчера в 10:17

На петербургской площадке бывшего General Motors снова появятся автомобили. Кто стоит за проектом, когда стартует производство и чего ждут от новой индустриальной локации — в материале.

Читать полностью » Картошка, вместо антифога — как просто и эффективно решается проблема запотевания стекол вчера в 9:33

Как советские водители ухищрялись с уходом за автомобилем, используя подручные средства. Проверенные временем лайфхаки, которые могут пригодиться и сегодня.

Читать полностью » Круиз-контроль обманывает водителей? Реальные цифры расхода топлива удивляют вчера в 9:17

Круиз-контроль не всегда снижает расход топлива: эксперименты показывают, что система может даже слегка увеличивать расход бензина.

Читать полностью » Эксперт Ершов рассказал, как проезжать глубокие лужи без риска для автомобиля вчера в 8:37
Лужи как мини-ловушки для вашего авто: что нужно знать, чтобы не потратить тысячи на ремонт

Узнайте, как правильно проезжать через лужи, чтобы избежать повреждений автомобиля. Эксперт делится полезными советами для безопасного вождения в дождливую погоду.

Читать полностью »

Новости
СФО
Аграрии Красноярского края собрали 2,6 миллиона тонн зерна по итогам уборочной кампании
Садоводство
Выяснил, почему мои огурцы стали горькими — и как это исправить
УрФО
Жительницу Серова осудили за обман бывшего возлюбленного под видом сбора денег на ребёнка
Красота и здоровье
Раньше ногти ломались и слоились — теперь просто наношу это масло трижды в день
Красота и здоровье
PHA и ферментные пилинги названы мягкой альтернативой кислотам для чувствительной кожи
Наука
Маккивер: химический реагент и напряжение возвращают детали отпечатков с гильз
Туризм
Японцы придумали новый налог с туристов — что изменится для россиян
Культура и шоу-бизнес
Я говорю детям о будущем планеты перед сном — принц Уильям
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet