Этот зимний лайфхак кажется спасением, но может обернуться дорогим ремонтом

Зимой спешка за рулем часто начинается еще до запуска двигателя. Лобовое стекло, покрытое плотным слоем льда, способно сорвать планы и вынудить искать быстрые решения. Водители нередко хватаются за подручные средства, надеясь сэкономить время и силы. Одним из таких "лайфхаков" стало использование универсального спрея WD-40. Об этом сообщает Авто Mail.

Почему WD-40 кажется удобным решением

Популярность WD-40 во многом объясняется его универсальностью и доступностью. Средство известно своими водоотталкивающими свойствами, что даже зашифровано в названии — аббревиатура WD расшифровывается как water displacement, то есть "вытеснение воды". Логика водителей понятна: если спрей отталкивает влагу и способен проникать в плотные загрязнения, значит, он может справиться и со льдом на стекле.

Действительно, при нанесении на наледь WD-40 частично разрыхляет ледяную корку. Слой инея теряет сцепление со стеклом и может легче удаляться, особенно по сравнению с ситуациями, когда используется механическая очистка льда без предварительной подготовки поверхности. Именно этот эффект и создал репутацию средства как быстрого способа борьбы с обледенением, особенно когда времени на полноценный прогрев автомобиля нет.

Чем опасно такое применение

Главная проблема заключается не в самом стекле, а в деталях, которые его окружают. В составе WD-40 присутствует уайт-спирит — растворитель, способный агрессивно воздействовать на резину. При регулярном или даже однократном контакте с этим веществом резиновые уплотнители лобового стекла начинают терять свои свойства.

Под воздействием уайт-спирита резина может размягчаться и набухать. Со временем материал деформируется, теряет прочность и перестает выполнять свою функцию. Это может привести к нарушению герметичности ветрового стекла, появлению протечек в салоне, а также увеличению шума при движении на скорости. Подобные последствия сравнимы с эффектами, которые возникают, когда водители используют кипяток для размораживания дверей автомобиля и сталкиваются с повреждением лакокрасочного покрытия и стекол.

Позиция производителя и безопасные альтернативы

Производители WD-40 прямо указывают, что универсальный спрей не предназначен для размораживания окон и ветровых стекол автомобиля. Единственный элемент экстерьера, для которого средство считается безопасным, — номерной знак. Он не содержит резиновых элементов и не подвергается тем же рискам.

Для зимнего ухода за автомобилем существуют куда более подходящие решения. В первую очередь это обычный скребок, который должен быть в каждом автомобиле в холодное время года. Для ускорения процесса можно использовать специальные противообледенительные спреи, разработанные именно для стекол. Они эффективно разрушают лед, не повреждая уплотнители и лакокрасочное покрытие.