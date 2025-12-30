Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дворники
Дворники
© Freepik by kaboompics
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 13:22

Этот зимний лайфхак кажется спасением, но может обернуться дорогим ремонтом

Использование WD-40 на лобовом стекле может повредить резиновые уплотнители — автоспециалисты

Зимой спешка за рулем часто начинается еще до запуска двигателя. Лобовое стекло, покрытое плотным слоем льда, способно сорвать планы и вынудить искать быстрые решения. Водители нередко хватаются за подручные средства, надеясь сэкономить время и силы. Одним из таких "лайфхаков" стало использование универсального спрея WD-40. Об этом сообщает Авто Mail.

Почему WD-40 кажется удобным решением

Популярность WD-40 во многом объясняется его универсальностью и доступностью. Средство известно своими водоотталкивающими свойствами, что даже зашифровано в названии — аббревиатура WD расшифровывается как water displacement, то есть "вытеснение воды". Логика водителей понятна: если спрей отталкивает влагу и способен проникать в плотные загрязнения, значит, он может справиться и со льдом на стекле.

Действительно, при нанесении на наледь WD-40 частично разрыхляет ледяную корку. Слой инея теряет сцепление со стеклом и может легче удаляться, особенно по сравнению с ситуациями, когда используется механическая очистка льда без предварительной подготовки поверхности. Именно этот эффект и создал репутацию средства как быстрого способа борьбы с обледенением, особенно когда времени на полноценный прогрев автомобиля нет.

Чем опасно такое применение

Главная проблема заключается не в самом стекле, а в деталях, которые его окружают. В составе WD-40 присутствует уайт-спирит — растворитель, способный агрессивно воздействовать на резину. При регулярном или даже однократном контакте с этим веществом резиновые уплотнители лобового стекла начинают терять свои свойства.

Под воздействием уайт-спирита резина может размягчаться и набухать. Со временем материал деформируется, теряет прочность и перестает выполнять свою функцию. Это может привести к нарушению герметичности ветрового стекла, появлению протечек в салоне, а также увеличению шума при движении на скорости. Подобные последствия сравнимы с эффектами, которые возникают, когда водители используют кипяток для размораживания дверей автомобиля и сталкиваются с повреждением лакокрасочного покрытия и стекол.

Позиция производителя и безопасные альтернативы

Производители WD-40 прямо указывают, что универсальный спрей не предназначен для размораживания окон и ветровых стекол автомобиля. Единственный элемент экстерьера, для которого средство считается безопасным, — номерной знак. Он не содержит резиновых элементов и не подвергается тем же рискам.

Для зимнего ухода за автомобилем существуют куда более подходящие решения. В первую очередь это обычный скребок, который должен быть в каждом автомобиле в холодное время года. Для ускорения процесса можно использовать специальные противообледенительные спреи, разработанные именно для стекол. Они эффективно разрушают лед, не повреждая уплотнители и лакокрасочное покрытие.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

АвтоВАЗ индексирует цены Lada в среднем на 0,5% с января — ТАСС сегодня в 11:40
Цены на Lada меняются по неожиданным правилам: АвтоВАЗ снижает стоимость Aura и Largus

Начало 2026 года для российских автомобилистов обещает приятные изменения: АвтоВАЗ снизит цены на некоторые модели. Узнайте, что ещё ждет покупателей в новом году!

Читать полностью » Алкотестер на дороге применяют при невнятной речи — ГИБДД сегодня в 9:58
Инспектор нарушает порядок — виновным остаётесь вы: как превратить проверку в свою победу

Автоюрист объяснил, когда водитель обязан пройти проверку алкотестером, как должна оформляться процедура и почему отказ может привести к лишению прав.

Читать полностью » Отказ указателей поворота чаще всего связан с лампами, реле или проводкой — автоспециалисты сегодня в 5:17
Машина едет, а сигналы молчат — опасная поломка, которую часто игнорируют

Отказ поворотников может застать врасплох даже опытного водителя. Разбираемся, почему это происходит, как быстро найти причину и что делать, если сигналы пропали в дороге.

Читать полностью » Спидометры завышают скорость по нормативам производителей — автоэксперт сегодня в 1:49
Что скрывают ваши колёса: простая причина, из-за которой спидометр начинает сильно врать

Почему спидометр почти всегда показывает больше реальной скорости и как на это влияют износ, колёса и камеры контроля на дорогах.

Читать полностью » Нилов связал утильсбор с ускорением старения автопарка вчера в 17:41
Утилизационный сбор может ударить не только по ценам на авто: рынок готовится к эффекту, о котором редко говорят

Утилизационный сбор на автомобили может изменить всё: от старения автопарка до роста угонов. Откройте важные последствия нового правила.

Читать полностью » Планирование маршрута повышает безопасность на дороге — автоэксперт вчера в 16:25
Эта привычка за рулём кажется неважной, но именно из-за неё случаются цепочки жутких аварий

Тяжёлые ДТП редко случаются случайно. Опытный дальнобойщик объяснил, какие привычки и подходы за рулём действительно помогают снизить риск серьёзных аварий.

Читать полностью » BAW запустит в РФ дизельную версию 212 с АКП ZF в 2026 — Российская газета вчера в 15:31
Российский рынок внедорожников ждёт обновление BAW 212: четыре версии в одном году меняют расклад

В 2026 году российский рынок внедорожников ждет появление новых версий BAW 212 — от пикапа до укороченного варианта, которые изменят подход к практичности и внедорожным характеристикам.

Читать полностью » Серийный выпуск LADA Azimut запланировали на III квартал 2026 — АВТОСТАТ вчера в 15:24
LADA Azimut выходит на конвейер: серийный выпуск нового кроссовера назначили на 2026 год

Серийный выпуск LADA Azimut запланирован на третий квартал 2026 года. Узнайте секреты предсерийного производства и тестирования нового кроссовера.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Волнистые попугаи спят 10-14 часов в сутки — эксперты
Наука
Генетический анализ показал отсутствие одомашнивания у древних волков — National Geographic
Происшествия
Мужчина в Волгограде нанес на фасады домов символику террористической организации — ТАСС
Красота и здоровье
Трансплантация органов от людей и животных могут дополнять друг друга — Каабак
Красота и здоровье
Алкоголь и еда могут вызвать сбои в ритме сердца, предупреждает — Покатилов
Красота и здоровье
Сорокин предупредил о рисках обморожений у детей зимой и дал советы по профилактике — Радио 1
Красота и здоровье
В 2027 году вакцинация против ВПЧ станет доступной бесплатно для россиян — Леонов
Туризм
Зимний Минск подходит для коротких поездок с прогулками и музеями — гиды
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet