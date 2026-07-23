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налет на стекле автомобиля
налет на стекле автомобиля
© Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
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Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 17:55

Стекло машины постоянно покрывается мутным слоем: привычные действия лишь ухудшают ситуацию на дороге

Загрязненное лобовое стекло не добавляет комфорта во время вождения. Снаружи это может быть решаемо несколькими движениями дворников, а вот когда налет скапливается изнутри, особенно в темное время суток или в дождь, ситуация становится критичной. Жалкие блики от жирных пятен мешают нормальному обзору, и избавиться от них — не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд.

«Верное средство — это половина успеха, но важно также и как вы очищаете стекло. Стирать нужно аккуратно, поскольку налет разносится», — пояснил автоэксперт Иван Рогов.

Автоэксперт Иван Рогов

Откуда берутся пятна на стекле?

Пятна на лобовом стекле возникают по разным причинам. Во-первых, это могут быть пары охлаждающей жидкости, которые проникают в салон через трещины и герметичные соединения. Эти испарения, попадая на стекло, со временем образуют жирный налет, который мешает обзору.

Также в этом могут быть виноваты курильщики — дым и смолы, оседающие внутри салона, оставляют после себя неприятный налет. Даже ароматизаторы, казалось бы, безобидные, способны вызвать возникновение жировых пятен за счет глицерина и других маслянистых веществ, содержащихся в их составе.

Важно помнить, что данный налет часто противоречит простым решениям. Стирая его наощупь с помощью влажной салфетки, вы, скорее всего, лишь размажете его, ухудшая видимость.

Как очистить лобовое стекло?

Чтобы эффективно удалить налет с внутренней стороны лобового стекла, лучше использовать средства, содержащие аммиак. Однако даже простой медицинский спирт может оказаться не менее эффективным. Главное — уделить внимание самому процессу очистки.

Ключевую роль здесь играет выбор инструмента. Используйте только чистую микрофибру, только что достанутую из упаковки — она не должна иметь ворса и следов предыдущих уборок. Тряпки, которые уже использовались для других поверхностей, только ухудшат положение дел.

Наносите средство на стекло в небольшом количестве, дайте ему немного подействовать, а затем аккуратно высушите поверхность. Правильная очистка даст отличный результат, и поверхность будет выглядеть как новая.

«Очистка стекла — это не просто работа с поверхностью. Важно, как вы это делаете и какие средства при этом используете», — отметил автоэксперт Александр Михайлов.

Автоэксперт Александр Михайлов

FAQ

Можно ли убрать жирный налет с помощью обычной воды? Нет, из-за жирной природы налета просто намочить площадь недостаточно. Нужны ли специальные средства для очистки? Лучше всего использовать средства с аммиаком или спирт, но простое средство для стекол также может подойти. Как часто нужно мыть стекла с внутренней стороны? Рекомендуется делать это хотя бы раз в несколько месяцев, чтобы избежать накопления налета. Можно ли использовать тряпки после стирки для очистки? Нет, для очистки лучше брать новые тряпки, чтобы не усугублять ситуацию.

Проверено экспертом: автоэксперт Иван Рогов

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Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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