Эти две кнопки в машине умеют больше, чем кажется: стекла закроются даже без мотора

Утром в машине обычно один и тот же ритуал: сел, хлопнул дверью, щёлкнул ремнём, а потом уже замечаешь, что боковое стекло осталось приоткрытым. У кого-то в этот момент уже заведён мотор, у кого-то ключи лежат в кармане куртки, а у кого-то снаружи пошёл дождь и салон начинает ловить влагу через щель. Именно в таких мелочах и всплывают функции, о которых многие водители даже не подозревают. Автомобили давно ушли от простых панелей с отдельной кнопкой на каждый чих, но часть удобных вещей по-прежнему спрятана глубже, чем кажется. Одна из них — закрытие стекол без запуска двигателя и лишней возни с зажиганием.

"Текст прямой речи эксперта. 4-5 предложений" автомеханик Александр Михайлов

Как работает закрытие стекол без запуска мотора

Речь идёт о простой штуке, которую многие принимают за обычный подъём стекла. Если нажать и удерживать кнопку вверх на передних стеклоподъемниках, система через несколько секунд поднимет стекла сама. Короткое касание тут не поможет, нужен именно нажим с удержанием. При этом зажигание можно не включать, а мотор — не запускать.

Такой приём выручает, когда водитель уже вышел из машины и заметил открытое окно. Он же помогает, если пошёл дождь, а ключи остались у человека, который сидит внутри. В этом случае пассажиры не всегда знают, что стекла можно поднять без лишних действий. И вот тут начинается типичная история: функция есть, а пользуются ей единицы.

У машин с автоматическими стеклоподъемниками это не редкость. Ручные "весла" почти исчезли, хотя на некоторых новых моделях "АвтоВАЗа" их ещё можно встретить. На большинстве машин сейчас стоят электростеклоподъемники, но их возможности часто используют только наполовину. Между тем электронные системы в машине нередко умеют больше, чем кажется по кнопкам на двери.

Почему производители прячут часть функций

Физических кнопок в салоне стало меньше, потому что производители стараются не превращать панель в перегруженный пульт. Одну и ту же задачу теперь часто прячут за сочетанием нажатий или долгим удержанием клавиши. Так салон выглядит чище, но водителю приходится чаще лезть в инструкцию. Для многих это уже привычная ловушка: машина умеет одно, а использует её владелец совсем иначе.

Сенсорные панели тоже добавили проблем. Чтобы включить привычную функцию, приходится отвлекаться от дороги и искать нужный пункт в меню. Исследования показывали, что простые действия, вроде изменения температуры, на сенсорном дисплее занимают в 2-4 раза больше времени, чем на обычных клавишах. Зимой и в холодную погоду картина ещё веселее: перчатки мешают, экран тормозит, а водитель уже нервничает.

Именно поэтому производители не спешат убирать всё подряд. Иначе салон и правда напоминал бы кабину самолета, только без пилота. Часть команд оставляют на уровне одной кнопки, а часть убирают глубже. Меню и настройки мультимедиа устроены похожим образом: внешне всё просто, а внутри хватает скрытых связок и лишних шагов.

Что умеют автоматические стеклоподъемники

Автоматические стеклоподъемники давно перестали быть просто удобной кнопкой "вверх-вниз". У них есть режимы, которые включаются только при определённой последовательности действий. В этом и кроется главный подвох: водитель ждёт привычного нажатия, а система требует удерживать клавишу или одновременно нажимать несколько кнопок. Без чтения технического описания это не угадаешь.

Многие автомобилисты вообще не открывают руководство перед началом эксплуатации. Они быстро осваивают базовые вещи и на этом успокаиваются. Потом случайно зажимают две клавиши и вдруг понимают, что стекла слушаются даже без заведённого двигателя. Обычная история, но для владельца она выглядит как маленькое открытие.

Если окно осталось приоткрытым после остановки, не нужно снова активировать зажигание. Достаточно потянуть вверх клавиши передних стеклоподъемников и подержать их несколько секунд. Система среагирует не сразу, зато потом стекла начнут подниматься сами. Это работает и тогда, когда двигатель уже заглушен, и когда водитель просто спешит уйти по делам.

"Текст прямой речи эксперта. 4-5 предложений" автоэксперт Дмитрий Сафронов

Ответы на популярные вопросы

Можно ли закрыть стекло без ключа в замке?

Да, на многих машинах это работает через удержание клавиши стеклоподъемника вверх. Зажигание при этом не требуется.

Почему короткое нажатие не помогает?

Потому что системе нужен именно долгий сигнал. Краткое касание воспринимается как обычная команда, а не как активация скрытого режима.

Это есть на всех автомобилях?

Нет. Всё зависит от модели и настройки электроники. На одних машинах функция есть, на других её нет совсем.

Где это обычно указано?

В техническом описании автомобиля. Если его не читать, можно годами пользоваться только половиной того, что машина умеет.

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