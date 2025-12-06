Вибрация на скорости? Возможно, это начало серьёзной поломки, о которой вы не знали

Появление вибрации в автомобиле на высокой скорости может свидетельствовать о серьезных проблемах с колесами и элементами рулевого управления. Об этом рассказал автомобильный эксперт и главный редактор издания Quto. Ru Максим Ракитин в интервью Pravda.Ru.

Проблемы с колесами как причина вибраций

По словам Ракитина, одной из наиболее частых причин вибрации является нарушение балансировки колес. Это может происходить, если на шиномонтаже неправильно установили грузики или если они со временем отклеились. В результате колесо начинает вращаться неравномерно, и вибрации передаются на кузов и рулевое колесо.

"Вибрации на скорости возникают из-за того, что колеса не отбалансированы. Появление подобных явлений означает, что на шиномонтаже недовесили грузики или они просто отклеились или отвалились", — объяснил эксперт.

Кроме того, иногда причиной вибраций может стать грязь, скопившаяся внутри диска, которая нарушает балансировку. В таком случае достаточно очистить колеса, чтобы устранить биение.

Неисправности рулевого управления

Другой возможной причиной вибраций являются неисправности элементов рулевого управления. Например, износ наконечников или тяг может привести к потере точности управления и появлению дрожания при движении.

"Стоит проверить состояние рулевых тяг, наконечников рулевых тяг и других элементов рулевого управления. Эти детали также могут быть причиной вибраций. При их неисправности биения усиливаются и становятся заметнее при движении", — подчеркнул Ракитин.

Важность диагностики

Ракитин отметил, что любые необычные проявления автомобиля — вибрация, шум или запах — являются сигналом для диагностики. Игнорировать такие признаки категорически нельзя, так как они часто указывают на развивающуюся неисправность.

"Необходимо провести диагностику и устранить проблему, чтобы предотвратить более серьезные поломки", — добавил эксперт.

Таким образом, любые вибрации или другие странные звуки автомобиля требуют немедленного внимания и проверки его технического состояния, чтобы избежать более крупных и дорогостоящих проблем.