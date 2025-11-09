Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушки путешествуют на машине
Девушки путешествуют на машине
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 21:16

Сюрприз на каждом километре — почему путешествовать семьей по России лучше на авто

Автопутешествия становятся всё более популярным форматом отдыха среди россиян. Согласно исследованию "Автопутешествия по России", проведённому АНО "Национальные приоритеты", Минэкономразвития России и Аналитическим центром НАФИ, почти 62% респондентов предпочитают проводить такие поездки с партнёром, 57% планируют поездки с супругами, а 43% — с детьми. Тем не менее, мужчины чаще выбирают соло-поездки или путешествия с коллегами и деловыми партнёрами.

Почему автопутешествия популярны?

Среди главных целей автопутешествий респонденты отметили отдых на природе (49%) и осмотр достопримечательностей (48%). Также часто упоминаются посещение близких (43%), интерес к маршруту (38%) и пляжный отдых (33%). Эти поездки привлекают своей самостоятельностью и возможностью планировать маршрут по своему усмотрению.

Природные объекты — национальные парки и заповедники - являются самыми популярными достопримечательностями среди автотуристов: их посещают 64% участников исследования. Выставочные пространства и архитектурные памятники также пользуются большим интересом, но природа остаётся в приоритете.

Дмитрий Вахруков, заместитель министра экономического развития России, отметил:
"Автомобильный туризм расширяет географию поездок и открывает возможность увидеть самые живописные уголки России, недоступные другими видами транспорта".

Преимущества автопутешествий

Одним из главных преимуществ автопутешествий для большинства респондентов является возможность самостоятельно планировать маршрут и график (51%). Для 20% опрошенных важен комфорт в пути, который даёт автомобиль как транспорт.

Россияне выбирают различные длительности поездок:

  • 32% предпочитают поездки продолжительностью 3-5 дней,

  • 28% готовы провести за рулём более недели,

  • 21% выбирает туры продолжительностью ровно неделю.

Длительные поездки чаще характерны для мужчин, в то время как женщины предпочитают краткосрочные путешествия.

Важность планирования маршрута

Почти половина респондентов (47%) предпочитают проводить в пути 5-8 часов в день. Однако молодые туристы (18-24 года) часто выбирают короткие переезды (менее 2 часов). Интересно, что половина респондентов предпочитают иметь примерный маршрут, в то время как женщины чаще выбирают более гибкий подход, а туристы 25-34 лет склонны детализировать маршрут заранее.

София Малявина, генеральный директор АНО "Национальные приоритеты", подчеркнула:
"Продуманный маршрут сэкономит время и разнообразит поездку".

Популярность активного отдыха

Более половины респондентов (58%) сообщили, что они предпочитают отдыхать на природе в палатках, при этом многие также занимаются активным отдыхом, таким как пешие маршруты и рыбалка (49%). Молодёжь более активно выбирает активные виды отдыха, такие как речные сплавы (47%), велопутешествия (27%) и конные прогулки (23%).

Факторы, влияющие на удовлетворённость автопутешествием

Основными факторами, влияющими на удовлетворённость от путешествия, респонденты назвали:

  1. Качество дорожного покрытия - 90%

  2. Наличие интересных достопримечательностей - 89%

  3. Доступность автозаправок - 88%

Эти аспекты являются основой положительного туристического опыта и воспринимаются как обязательные условия комфортной поездки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Пренебрегать подготовкой маршрута и ночёвок.
    Последствие: Риск заблудиться, не найти нужное место для отдыха или столкнуться с проблемами на маршруте.
    Альтернатива: Проработать маршрут заранее, исследовать доступные заправки и места для ночлега, особенно на дальних маршрутах.

  • Ошибка: Ожидание, что автопутешествие будет легко без предварительной подготовки.
    Последствие: Трудности с нахождением достопримечательностей, плохое качество дорог или нехватка инфраструктуры.
    Альтернатива: Позаботиться о бронировании гостиниц, маршрутах и заправках заранее, чтобы путешествие прошло максимально гладко.

Плюсы и минусы автопутешествий

Плюсы Минусы
Свобода планирования маршрута и графика Необходимость длительных часов в пути
Возможность увидеть удалённые уголки страны Отсутствие инфраструктуры в некоторых регионах
Разнообразие видов отдыха — от пляжного до активного Риски на дорогах и возможные задержки
Доступность для разных возрастных категорий Необходимость тщательной подготовки и планирования

FAQ

Какие регионы наиболее популярны среди автотуристов?
Самыми популярными регионами для автопутешествий являются Краснодарский край, Республика Алтай, Крым, Дагестан, Татарстан. Эти регионы привлекают как природными красотами, так и культурным наследием.

Сколько времени обычно длится автопутешествие?
Большинство россиян предпочитают поездки на 3-5 дней, но 28% выбирают более длительные путешествия, чтобы провести больше времени за рулём и исследовать новые места.

Какое влияние на поездки оказывают дороги и инфраструктура?
Качество дорог и наличие автозаправок оказывают огромное влияние на удовлетворённость от путешествия. Для большинства туристов это важнейшие критерии успешного автопутешествия.

Мифы и правда

  • Миф: Автопутешествия — это только для молодых и активных туристов.
    Правда: Автопутешествия подходят для людей разных возрастных категорий и дают возможность путешествовать на свой лад.

  • Миф: Всё автопутешествие можно спланировать в последний момент.
    Правда: Для комфортного путешествия важно заранее продумать маршрут и места для отдыха.

  • Миф: Автопутешествия — это всегда неудобно и утомительно.
    Правда: Автопутешествия позволяют выбирать длительность и комфортность маршрута, и могут быть очень удобными при должной подготовке.

Исторический контекст

Автопутешествия в России всегда были популярным форматом отдыха, особенно среди семейных туристов, однако после введения национальных проектов по развитию внутреннего туризма в последние годы, интерес к таким поездкам значительно возрос, и страна начала инвестировать в развитие дорожной инфраструктуры и сервисов для автотуристов.

3 интересных факта

  1. 60% автотуристов считают природу ключевым фактором, который делает поездки запоминающимися.

  2. Автопутешествия позволяют увидеть множество природных и культурных объектов, недоступных другими видами транспорта.

  3. На национальном туристическом портале доступно более 110 готовых маршрутов для автопутешествий, охватывающих 62 региона страны.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Думал, поеду в Европу, но две страны на краю света изменили мои планы — вот что меня поразило сегодня в 20:26

Российские туристы выбирают Вьетнам, Таиланд, ОАЭ и Египет. Узнайте, какие направления станут ещё более доступными и какие изменения ожидаются в 2023 году.

Читать полностью » Думал, визовые ограничения в ЕС — это все проблемы: вот что ещё помешало мне слетать в Европу сегодня в 19:11

Европейский Союз может ужесточить визовую политику для россиян. Узнайте, какие меры могут быть введены и как это повлияет на путешествия.

Читать полностью » Под землей — целый город: парки Вьетнама, которые шокируют даже опытных путешественников сегодня в 18:19

Узнайте о восьми уникальных национальных парках Вьетнама, от старинных лесов до величественных пещер. Настоящие сокровища для любителей природы и приключений.

Читать полностью » Спрятанный рай уходит под нос туристам: этот вьетнамский пляж затмил даже Бали сегодня в 17:10

Откройте для себя удивительный Вьетнам — 10 отборных пляжей, где есть все: от уединения до активного отдыха. Ваш идеальный отпуск начинается здесь.

Читать полностью » Смешала пляж, горы и йогу — получилось лучше, чем Мальдивы: секрет юга Марокко сегодня в 16:03

Откройте для себя волшебство Марокко с уникальными маршрутами: от шумных базаров до умиротворяющих пляжей и гор. Погрузитесь в культуру и природу.

Читать полностью » Forest City обещал рай среди технологий — а стал самым дорогим городом-призраком сегодня в 15:15

Forest City задумывался как идеал 'умного города', но стал символом провала с пустыми улицами и недостроенными зданиями. Узнайте, что пошло не так.

Читать полностью » Не Швейцария и не Сингапур: неожиданная страна возглавила мировой рейтинг богатства сегодня в 14:06

Международный валютный фонд опубликовал рейтинг дохода на душу населения. У Лихтенштейна рекорд, но в чем его секрет? Узнайте для себя.

Читать полностью » Белый храм над облаками: где во Крыму находится место, будто сошедшее с открытки сегодня в 13:02

Форосская церковь пережила трагедии и стала символом надежды. Эта невероятная история вдохновляет туристов и паломников. Узнайте, что скрыто за её стенами.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Прошла всего 3000 шагов — и мозг стал работать как в 30 лет: врачи удивлены эффектом
Еда
Историки гастрономии: салат Цезарь придумал итальянец Чезаре Кардини в Мексике в 1924 году
Садоводство
Научился правильно утилизировать мусор на даче: мой опыт и советы экспертов
Спорт и фитнес
Почему ямочки на ягодицах — не приговор, и как я их буквально "поглотила" с помощью правильных движений
Дом
Мыла окна часами и всё зря — пока не попробовала этот способ: без разводов и следов
Питомцы
Кошка связывает слова с событиями при регулярном повторении
Авто и мото
Слышал стук только при начале движения — не ожидал, что проблема окажется такой серьёзной
Спорт и фитнес
Мечтал стать гибким, но йога чуть не привела меня к больнице — вот что я поменял
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet