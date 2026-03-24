Вид из окна машины
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 14:15

Автопутешествия на пике популярности: как Сочи и Краснодар завоевывают сердца путешественников

Российские города Сочи и Краснодар заняли высокие позиции в рейтинге самых популярных направлений для автомобильных путешествий по результатам марта 2026 года. Аналитики сервиса бронирования "Твил.ру" составили список, основываясь на количестве заявок на жилье, где принципиальным условием выступало наличие парковки. Лидирующие строчки заняли Москва и Санкт-Петербург, в то время как южные города стабильно удерживают интерес туристов, предпочитающих личный транспорт. Исследование отражает общую динамику развития внутреннего туризма, где формат самостоятельных поездок становится все более востребованным.

Первое место в списке заняла столица, аккумулировавшая около 10% всех зафиксированных бронирований с парковочными местами. Следом за Москвой в рейтинге обосновался Санкт-Петербург, подтверждая высокий спрос на поездки в крупнейшие мегаполисы страны. Сочи взял бронзу, набрав около 5% от общего объема региональных заказов, что делает его самым популярным южным курортом для владельцев машин.

Краснодар также уверенно закрепился в первой пятерке, что подчеркивает его статус транзитного и самостоятельного центра для автотуризма. Кроме них, в десятку вошли Казань, Калининград, Ялта, Геленджик, Нижний Новгород и Кисловодск. Такое распределение спроса показывает, что интерес путешественников равномерно делится между крупными культурными центрами и приморскими территориями.

Зависимость туристического потока от инфраструктурных возможностей очевидна: наличие удобной парковки становится решающим критерием при поиске жилья. Этот фактор заставляет владельцев гостиничных объектов адаптироваться под запросы активной аудитории. Благодаря такой стратегии отдыхающие получают возможность свободно маневрировать между объектами притяжения, не завися от расписания общественного транспорта.

Бюджет и длительность поездок

Статистика сервиса раскрывает финансовую сторону вопроса и средние сроки пребывания в ключевых точках маршрутов. Например, в Сочи автомобилисты предпочитают останавливаться в среднем на три ночи, оплачивая около 3,55 тысячи рублей за сутки проживания. Краснодар показывает иные показатели: там поездки обычно короче и длятся около двух ночей, а средний чек за ночь составляет 3,46 тысячи рублей.

"Для муниципальных властей развитие автотуризма становится важным вектором, требующим расширения парковочного пространства и сервисной инфраструктуры. Мы наблюдаем, как рост числа путешествующих на личном транспорте стимулирует местную экономику в городах, которые раньше считались преимущественно точками транзита. Средние показатели трат и длительности пребывания в Краснодаре и Сочи наглядно демонстрируют переход к осознанному планированию личных маршрутов. Это устойчивый тренд, который продолжит влиять на развитие гостеприимства в регионах."

Управленец муниципального уровня, специалист в сфере региональной политики и администрирования Андрей Власов

В Геленджике ситуация с ценником выглядит иначе: при той же двухдневной длительности отдыха стоимость размещения немного выше — порядка 4,22 тысячи рублей в сутки. Эти цифры позволяют туристам точнее планировать расходы, выбирая между форматом скоротечного визита в столицу Кубани или более длительным отдыхом на побережье. Разница в ценах часто обусловлена концентрацией номерного фонда и сезонной востребованностью территорий.

Популярность автопутешествий продиктована желанием туристов сохранить мобильность и независимость в планировании графика. Возможность самостоятельно выбирать точки остановки и менять маршрут на ходу исключает привязку к строгому расписанию поездов или самолетов. Кроме того, этот формат передвижения часто выходит экономически оправданным для поездок всей семьей или в компании друзей.

Гибкость, которую дает личный автомобиль, помогает избежать ограничений транспортной инфраструктуры в отдаленных локациях. Туристы могут посещать труднодоступные места, которые редко входят в популярные пакетные туры, что расширяет границы привычного отдыха. В современных условиях такой подход трансформируется в один из ключевых драйверов внутреннего рынка.

Устойчивость спроса на такие перемещения подтверждает важность развития не только туристических центров, но и дорожной сети между ними. Вся система внутреннего туризма начинает выстраиваться вокруг комфорта водителя, начиная от качества придорожного сервиса и заканчивая доступностью парковок в центрах городов. Этот формат поездок прочно укрепился в сознании россиян как оптимальный способ знакомства с географией страны.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

