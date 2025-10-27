86% россиян выбирают дорогу вместо самолёта: почему автопутешествия стали новой философией

Автомобильное путешествие в последние годы стало для россиян не просто способом передвижения, а целой философией свободы и самостоятельности. Исследование "Автокода" и страховой компании "Росгосстрах" показало, что летом 2025 года 86% жителей России предпочитают колесить по стране на личном транспорте.

Причин у этого явления немало — от экономии и гибкости маршрута до желания исследовать малоизвестные уголки страны.

Комфорт и контроль над дорогой

Главное, что ценят автолюбители, — комфорт и возможность самим управлять темпом поездки. 84% опрошенных отметили, что именно удобство стало решающим аргументом в пользу автомобиля.

Машина позволяет не зависеть от расписания, останавливаться в живописных местах, менять планы на ходу. К тому же путешествие на автомобиле — это особая атмосфера: дорога становится частью приключения.

Среди других критериев выбора выделяются:

• экономичность — 62% респондентов обращают внимание на расход топлива и стоимость обслуживания;

• вместительность — 60% выбирают авто, где удобно всей семье или компании;

• безопасность — 51% считают этот пункт ключевым.

Что выбирают для дальних поездок

Для дальних маршрутов россияне чаще садятся за руль кроссоверов и внедорожников - они набрали 44% голосов. Эти машины проходимы, устойчивы и подходят для путешествий по разным типам дорог.

На втором месте — минивэны и микроавтобусы (18%), удобные для больших семей и групп. Замыкают тройку седаны и хэтчбеки (16%) — их выбирают те, кто предпочитает умеренный комфорт и экономию.

Особняком стоят автодома: каждый десятый путешественник мечтает об этом формате отдыха. А вот электромобили пока занимают всего 1%, что объясняется нехваткой зарядных станций на трассах.

Как подготовить автомобиль к путешествию

Перед долгой дорогой водители стараются пройти техническое обслуживание:

меняют масло и фильтры; проверяют уровень антифриза и тормозной жидкости; осматривают тормозные диски, подвеску, состояние шин.

"Если не подготовить авто к путешествию, оно может сломаться в дороге — придется тратиться на эвакуатор и ремонтироваться в незнакомом сервисе", — отметил эксперт сервиса "Автокод" Игорь Шагапов.

Он также советует перед покупкой автомобиля, бывшего в длительных поездках, проверять реальный пробег — иногда его могут искусственно уменьшать.

Сравнение стоимости маршрутов

Направление Самолет (в обе стороны) Поезд (купе) Автомобиль Краснодарский край ~15 000 ₽ ~9 000 ₽ ~12 272 ₽ Крым ~16 000 ₽ ~16 000 ₽ ~14 912 ₽ Санкт-Петербург и ЛО ~14 000 ₽ ~10 000 ₽ ~7 000 ₽ Золотое кольцо - - ~2 788 ₽

Путешествие на автомобиле нередко оказывается не только удобнее, но и дешевле. Особенно если едет несколько человек — стоимость топлива делится, а багаж можно взять без ограничений.

Бюджеты на автопоездки

Исследование показало, что расходы на автопутешествия варьируются:

• 33% россиян готовы потратить от 20 до 50 тыс. рублей;

• еще 33% - более 50 тыс.;

• 20% ограничиваются суммой от 10 до 20 тыс. рублей.

Таким образом, даже при растущих ценах на бензин автомобиль остается гибким вариантом отдыха: можно выбрать как бюджетный формат, так и комфорт-класс с гостиницами и экскурсиями.

Советы шаг за шагом: как сделать поездку безопасной

Проверьте документы — полис ОСАГО, техпаспорт, права, аптечку. Подготовьте автомобиль: диагностика, запасное колесо, трос, компрессор. Заранее рассчитайте маршрут — с учетом заправок, пунктов питания, мест отдыха. Скачайте офлайн-карты и приложения для учета расходов на топливо. Страховка каско — дополнительная защита.

"Большинство респондентов отправляются в дальние поездки на застрахованной машине, а 7% специально приобретают полис каско перед автопутешествиями", — сказал куратор направления каско компании "Росгосстрах" Дмитрий Кузнецов.

Ошибки путешественников и как их избежать

Ошибка: не учитывать техническое состояние машины.

Последствие: поломка в пути, дополнительные расходы.

Альтернатива: провести полное ТО, взять с собой базовый набор инструментов.

Ошибка: отсутствие страхового покрытия.

Последствие: невозможность возмещения убытков при ДТП.

Альтернатива: оформить каско, включив опцию "путешествие".

Ошибка: перегруз автомобиля.

Последствие: повышенный расход топлива, износ подвески.

Альтернатива: использовать автобокс или прицеп.

А что если путешествовать на электромобиле?

Сегодня доля электрокаров на российских дорогах невелика, но тенденция к росту очевидна. В крупных городах появляется все больше зарядных станций, а маршруты вдоль федеральных трасс постепенно оборудуются инфраструктурой.

Для коротких поездок и путешествий по регионам Центральной России электромобиль уже становится реальной альтернативой — особенно с учетом низких затрат на энергию.

Плюсы и минусы автопутешествий

Плюсы Минусы Свобода маршрута Необходимость готовить авто Возможность взять много вещей Повышенная усталость водителя Экономия при поездке с семьей Расход топлива Эмоциональное единство с природой Ответственность только на водителе

FAQ

Как выбрать автомобиль для путешествия?

Лучше выбирать модель с высоким клиренсом, вместительным багажником и умеренным расходом топлива.

Сколько стоит неделя автопутешествия по России?

В среднем 30-40 тыс. рублей на семью из трех человек при условии проживания в отелях среднего уровня.

Что лучше для дальних поездок — бензин или дизель?

Дизель выгоднее при больших пробегах: он экономичнее и долговечнее, но требует более внимательного ухода зимой.

Мифы и правда

Миф: поездка на машине всегда дешевле самолета.

Правда: при одиночных поездках это не всегда так — экономия появляется при путешествии вдвоем или семьей.

Миф: автопутешествие не требует подготовки.

Правда: от состояния автомобиля и маршрута зависит безопасность и комфорт.

Миф: машина быстрее поезда.

Правда: это верно только для маршрутов до 1000 км; на дальние расстояния поезд может быть эффективнее.

3 интересных факта