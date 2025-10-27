86% россиян выбирают дорогу вместо самолёта: почему автопутешествия стали новой философией
Автомобильное путешествие в последние годы стало для россиян не просто способом передвижения, а целой философией свободы и самостоятельности. Исследование "Автокода" и страховой компании "Росгосстрах" показало, что летом 2025 года 86% жителей России предпочитают колесить по стране на личном транспорте.
Причин у этого явления немало — от экономии и гибкости маршрута до желания исследовать малоизвестные уголки страны.
Комфорт и контроль над дорогой
Главное, что ценят автолюбители, — комфорт и возможность самим управлять темпом поездки. 84% опрошенных отметили, что именно удобство стало решающим аргументом в пользу автомобиля.
Машина позволяет не зависеть от расписания, останавливаться в живописных местах, менять планы на ходу. К тому же путешествие на автомобиле — это особая атмосфера: дорога становится частью приключения.
Среди других критериев выбора выделяются:
• экономичность — 62% респондентов обращают внимание на расход топлива и стоимость обслуживания;
• вместительность — 60% выбирают авто, где удобно всей семье или компании;
• безопасность — 51% считают этот пункт ключевым.
Что выбирают для дальних поездок
Для дальних маршрутов россияне чаще садятся за руль кроссоверов и внедорожников - они набрали 44% голосов. Эти машины проходимы, устойчивы и подходят для путешествий по разным типам дорог.
На втором месте — минивэны и микроавтобусы (18%), удобные для больших семей и групп. Замыкают тройку седаны и хэтчбеки (16%) — их выбирают те, кто предпочитает умеренный комфорт и экономию.
Особняком стоят автодома: каждый десятый путешественник мечтает об этом формате отдыха. А вот электромобили пока занимают всего 1%, что объясняется нехваткой зарядных станций на трассах.
Как подготовить автомобиль к путешествию
Перед долгой дорогой водители стараются пройти техническое обслуживание:
-
меняют масло и фильтры;
-
проверяют уровень антифриза и тормозной жидкости;
-
осматривают тормозные диски, подвеску, состояние шин.
"Если не подготовить авто к путешествию, оно может сломаться в дороге — придется тратиться на эвакуатор и ремонтироваться в незнакомом сервисе", — отметил эксперт сервиса "Автокод" Игорь Шагапов.
Он также советует перед покупкой автомобиля, бывшего в длительных поездках, проверять реальный пробег — иногда его могут искусственно уменьшать.
Сравнение стоимости маршрутов
|Направление
|Самолет (в обе стороны)
|Поезд (купе)
|Автомобиль
|Краснодарский край
|~15 000 ₽
|~9 000 ₽
|~12 272 ₽
|Крым
|~16 000 ₽
|~16 000 ₽
|~14 912 ₽
|Санкт-Петербург и ЛО
|~14 000 ₽
|~10 000 ₽
|~7 000 ₽
|Золотое кольцо
|-
|-
|~2 788 ₽
Путешествие на автомобиле нередко оказывается не только удобнее, но и дешевле. Особенно если едет несколько человек — стоимость топлива делится, а багаж можно взять без ограничений.
Бюджеты на автопоездки
Исследование показало, что расходы на автопутешествия варьируются:
• 33% россиян готовы потратить от 20 до 50 тыс. рублей;
• еще 33% - более 50 тыс.;
• 20% ограничиваются суммой от 10 до 20 тыс. рублей.
Таким образом, даже при растущих ценах на бензин автомобиль остается гибким вариантом отдыха: можно выбрать как бюджетный формат, так и комфорт-класс с гостиницами и экскурсиями.
Советы шаг за шагом: как сделать поездку безопасной
-
Проверьте документы — полис ОСАГО, техпаспорт, права, аптечку.
-
Подготовьте автомобиль: диагностика, запасное колесо, трос, компрессор.
-
Заранее рассчитайте маршрут — с учетом заправок, пунктов питания, мест отдыха.
-
Скачайте офлайн-карты и приложения для учета расходов на топливо.
-
Страховка каско — дополнительная защита.
"Большинство респондентов отправляются в дальние поездки на застрахованной машине, а 7% специально приобретают полис каско перед автопутешествиями", — сказал куратор направления каско компании "Росгосстрах" Дмитрий Кузнецов.
Ошибки путешественников и как их избежать
Ошибка: не учитывать техническое состояние машины.
Последствие: поломка в пути, дополнительные расходы.
Альтернатива: провести полное ТО, взять с собой базовый набор инструментов.
Ошибка: отсутствие страхового покрытия.
Последствие: невозможность возмещения убытков при ДТП.
Альтернатива: оформить каско, включив опцию "путешествие".
Ошибка: перегруз автомобиля.
Последствие: повышенный расход топлива, износ подвески.
Альтернатива: использовать автобокс или прицеп.
А что если путешествовать на электромобиле?
Сегодня доля электрокаров на российских дорогах невелика, но тенденция к росту очевидна. В крупных городах появляется все больше зарядных станций, а маршруты вдоль федеральных трасс постепенно оборудуются инфраструктурой.
Для коротких поездок и путешествий по регионам Центральной России электромобиль уже становится реальной альтернативой — особенно с учетом низких затрат на энергию.
Плюсы и минусы автопутешествий
|Плюсы
|Минусы
|Свобода маршрута
|Необходимость готовить авто
|Возможность взять много вещей
|Повышенная усталость водителя
|Экономия при поездке с семьей
|Расход топлива
|Эмоциональное единство с природой
|Ответственность только на водителе
FAQ
Как выбрать автомобиль для путешествия?
Лучше выбирать модель с высоким клиренсом, вместительным багажником и умеренным расходом топлива.
Сколько стоит неделя автопутешествия по России?
В среднем 30-40 тыс. рублей на семью из трех человек при условии проживания в отелях среднего уровня.
Что лучше для дальних поездок — бензин или дизель?
Дизель выгоднее при больших пробегах: он экономичнее и долговечнее, но требует более внимательного ухода зимой.
Мифы и правда
Миф: поездка на машине всегда дешевле самолета.
Правда: при одиночных поездках это не всегда так — экономия появляется при путешествии вдвоем или семьей.
Миф: автопутешествие не требует подготовки.
Правда: от состояния автомобиля и маршрута зависит безопасность и комфорт.
Миф: машина быстрее поезда.
Правда: это верно только для маршрутов до 1000 км; на дальние расстояния поезд может быть эффективнее.
3 интересных факта
-
Самое длинное автопутешествие по России зафиксировано от Калининграда до Владивостока — более 10 000 км.
-
В 2024 году доля туристов, выбравших автопутешествия, выросла на 12% по сравнению с 2022-м.
-
Средний возраст "дорожного туриста" — 35-44 года.
