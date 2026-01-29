Её не берегут и не прячут — и зря: автомобиль, на который приходится больше половины угонов

В 2025 году структура автомобильных угонов в России заметно изменилась, и в списке лидеров неожиданно оказались модели, хорошо знакомые массовому рынку. Наибольшее внимание злоумышленников привлекли машины, которые легко перепродать по частям и относительно просто вскрыть. Статистика страховых компаний позволяет проследить не только популярность конкретных марок у угонщиков, но и региональные особенности таких преступлений. Об этом сообщает издание Auto.Mail.ru.

Лидеры антирейтинга по итогам 2025 года

По данным страховой компании "Согласие", абсолютным лидером по числу угонов за три квартала 2025 года стала Lada Niva. На эту модель пришлось 55% всех зафиксированных страховых случаев, связанных с кражей автомобилей. Такой показатель заметно выделяет Niva на фоне других машин и указывает на устойчивый интерес со стороны преступных групп.

Второе и третье места в антирейтинге заняли автомобили марок JAC и Nissan. Их доля значительно ниже, чем у лидера, однако они стабильно присутствуют в статистике угонов, что говорит о сформировавшемся спросе на эти модели на "сером" рынке. Эксперты отмечают, что чаще всего речь идет о кроссоверах и внедорожниках, которые востребованы как целиком, так и в виде комплектующих.

Почему именно эти автомобили

Специалисты связывают популярность Lada Niva, JAC и Nissan у угонщиков сразу с несколькими факторами. В первую очередь это высокий спрос на запасные части, которые можно быстро реализовать через неофициальные каналы. Дополнительную роль играет и уровень защиты: штатные охранные системы во многих случаях уступают современным комплексам, а их возможности нередко переоценивают сами владельцы, полагаясь на базовую охранную систему автомобиля.

Для угона, как правило, применяются технические средства перехвата сигнала. Среди наиболее распространённых методов — использование сканеров для копирования сигнала ключа, а также так называемых "удочек", усиливающих радиосигнал. Эти способы позволяют получить доступ к машине без следов взлома, что существенно осложняет дальнейший поиск автомобиля.

Общая динамика и география угонов

Несмотря на рост интереса к отдельным моделям, в целом ситуация с угонами в стране выглядит менее напряжённой, чем годом ранее. Аналитики "Страхового дома ВСК" отмечали, что в 2025 году общее число угонов в России сократилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом география таких преступлений остаётся неравномерной. На Москву пришлось 35% всех случаев, а на Санкт-Петербург — 23%. В регионах доли ниже, но стабильны: по 5% инцидентов зафиксировано в Дагестане, Татарстане, Рязанской, Амурской и Воронежской областях. Эксперты связывают это с активностью вторичного рынка и устойчивым спросом на автозапчасти с разборок, который напрямую влияет на привлекательность отдельных моделей для угонщиков.

Собранные данные показывают, что, несмотря на общее снижение числа угонов, риск кражи по-прежнему во многом зависит от конкретной модели и уровня её защиты. Статистика страховых компаний становится важным ориентиром для автовладельцев и позволяет трезво оценивать уязвимости популярных машин.