Получил новую квитанцию по транспортному налогу — чуть со стула не упал: сумма изменилась вдвое

В ближайшее время в России может произойти одно из самых заметных изменений в сфере региональных налогов — речь идёт о повышении транспортного налога почти вдвое. Автовладельцам стоит готовиться к пересмотру привычных сумм в квитанциях, особенно тем, кто владеет машинами с мощными двигателями.

"Повышать транспортный налог будут серьёзно. Налог, я так предполагаю, вырастет, минимум, в два раза. Если сейчас люди за машину с большим объёмом двигателя платят по 30-40 тыс. рублей, то после повышения будут платить по 100 тыс.", — сказал автоэксперт Вячеслав Субботин.

Что известно о планах регионов

Первые сигналы пришли из Рязанской, Липецкой областей и Ханты-Мансийского автономного округа. В этих регионах уже подготовлены законопроекты о повышении ставок. Где-то документы находятся на стадии рассмотрения, а где-то их уже одобрили местные парламенты.

Главный аргумент региональных властей — необходимость "гармонизации налогообложения". То есть, ставки хотят привести к единому уровню по всей стране и приблизить к верхним границам, разрешённым Налоговым кодексом РФ.

Почему власти идут на повышение

По словам аналитиков, решение связано с ростом расходов региональных бюджетов. Деньги от транспортного налога направляются на ремонт и содержание дорог, а также на развитие дорожной инфраструктуры. За последние годы стоимость работ и материалов выросла на десятки процентов, при этом поступления от налога практически не менялись.

Кроме того, регионы стремятся увеличить собственные доходы, чтобы снизить зависимость от федеральных дотаций.

Кого коснётся повышение

Транспортный налог рассчитывается по формуле: мощность двигателя x ставка x коэффициент. Поэтому сильнее всего изменения затронут владельцев автомобилей с моторами мощностью от 200 лошадиных сил. Для таких машин сумма налога может вырасти до 100 000 рублей в год.

При этом, как уточняют в региональных пояснениях, для массовых моделей — например, Lada Granta, Hyundai Solaris, Kia Rio - ставки останутся пониженными: от 50% до 77% от максимально допустимых.

Сравнение: как меняются ставки

Регион Текущая ставка (руб./л.с.) Предлагаемая ставка (руб./л.с.) Рост (%) Рязанская область 25 50 +100 Липецкая область 20 40 +100 ХМАО 28 55 +96

Что делать владельцам авто

Проверить мощность двигателя - от неё напрямую зависит сумма налога. Сравнить региональные ставки. На сайте ФНС можно узнать действующие и планируемые изменения. Рассмотреть переход на менее мощное авто. Например, вместо седана с 2,5-литровым двигателем выбрать модель объёмом 1,6 л — экономия может составить десятки тысяч рублей в год. Учесть налог при покупке машины. Особенно если она зарегистрирована в регионе с повышенными ставками. Проверить льготы. Пенсионеры, ветераны, многодетные семьи во многих регионах освобождаются от уплаты или платят только часть налога.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать уведомления ФНС.

Последствие: Начисление пени и штрафов.

Альтернатива: Проверять личный кабинет на сайте налоговой.

Ошибка: Не учитывать налог при покупке мощного автомобиля.

Последствие: Увеличение годовых расходов.

Альтернатива: Выбор модели с меньшим объёмом двигателя или гибридной установки.

А что если отменить транспортный налог?

Такая идея обсуждается уже несколько лет. Сторонники считают, что налог можно было бы включить в стоимость топлива — кто больше ездит, тот и платит больше. Противники указывают, что это приведёт к росту цен на бензин и дизель, а также ударит по бизнесу. Пока Минфин и Госдума не рассматривают полную отмену транспортного налога, но допускают его реформу.

Плюсы и минусы повышения

Плюсы Минусы Дополнительные доходы в региональные бюджеты Повышение нагрузки на владельцев мощных авто Возможность улучшить состояние дорог Рост стоимости владения автомобилем Более справедливое распределение налогов по мощности Снижение спроса на автомобили с большим объёмом

FAQ

Когда начнут действовать новые ставки?

В большинстве регионов — с 2026 года, после официального утверждения местными парламентами.

Коснётся ли повышение электромобилей?

Нет, владельцы электрокаров освобождены от транспортного налога до 2034 года.

Как узнать свой размер налога?

На сайте ФНС в разделе "Мои налоги" или через мобильное приложение "Госуслуги".

Мифы и правда

Миф: Повышение коснётся только дорогих машин.

Правда: Ставки увеличат для всех категорий, но льготы сохранятся для массовых моделей.

Миф: Транспортный налог можно не платить, если авто не используется.

Правда: Платёж начисляется, пока машина числится на владельце.

Миф: Можно зарегистрировать автомобиль в другом регионе, чтобы сэкономить.

Правда: Это незаконно и чревато штрафами при проверке.

Исторический контекст

Транспортный налог появился в России в начале 2000-х, когда дорожный фонд требовал дополнительных источников финансирования. С тех пор ставки неоднократно менялись, но впервые с 2015 года обсуждается столь масштабное увеличение. Ранее подобные шаги предпринимались только в кризисные годы, чтобы компенсировать падение доходов бюджетов.

3 интересных факта