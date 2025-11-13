Хотел купить BMW X5 после Нового года — теперь понимаю, что зря тянул до декабря
С 1 декабря 2025 года в России вступают в силу новые правила расчёта утилизационного сбора. Теперь ставка будет зависеть не только от объёма двигателя, но и от его мощности, что существенно изменит экономику импорта автомобилей.
По словам Сергея Захарука, генерального директора сервиса "Кимура", который занимается подбором и доставкой машин из Кореи, эта мера серьёзно повлияет на доступность ряда немецких и корейских моделей.
"Российским клиентам из-за новых ставок "утиля” придётся искать более доступную замену целому ряду популярных "параллельных” иномарок", — пояснил Захарук.
Какие автомобили рискуют исчезнуть
По данным эксперта, рост ставок сделает нерентабельным ввоз следующих моделей:
-
BMW X3
-
BMW X5
-
BMW X6
-
Mercedes-Benz GLE300d
-
Mercedes-Benz GLE450
-
Hyundai Palisade
-
Kia Mohave
-
Hyundai Santa Fe
-
Kia Sorento
-
Hyundai Staria
-
Kia Sportage
"Это все топовые модели, которые составляли подавляющую часть импорта из Кореи. Скоро о них придётся забыть на долгое время", — считает Захарук.
Большинство этих автомобилей оснащено моторами мощностью от 200 до 350 л. с., поэтому новые коэффициенты утильсбора значительно увеличат их конечную стоимость.
Почему именно премиум-сегмент пострадает первым
1. Мощные двигатели — высокие ставки
Согласно постановлению правительства, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, новые тарифы будут напрямую зависеть от мощности. Для автомобилей с двигателем выше 160 л. с. утильсбор увеличится в разы.
2. Ограничение льгот для физических лиц
Сохраняются послабления только для частных покупателей машин до 160 л. с. — это сделает доступными в основном массовые модели, но не премиальные внедорожники и кроссоверы.
3. Рост издержек на импорт
Импортёры уже предупреждают, что из-за пересчёта ставок логистика и оформление автомобилей станут дороже, а маржа дилеров — меньше. В результате часть компаний просто откажется от поставок.
Реакция рынка: ажиотаж перед реформой
Перед вступлением новых правил в силу на рынке наблюдается рост спроса на немецкие и корейские автомобили, особенно мощные кроссоверы.
Захарук отмечает, что спрос на автомобили из Кореи вырос, однако дефицита пока нет - склады и частные поставщики успели подготовиться к повышению утильсбора.
Статистика продаж: октябрь стал рекордным
По данным "Автостата", в октябре 2025 года в России было продано 165 702 новых автомобиля, что стало рекордным показателем года и на 35% больше, чем в сентябре.
Среди параллельно импортируемых марок особенно выделились:
-
Toyota - 4165 проданных машин (+18,5% к сентябрю);
-
BMW - 2344 автомобиля (+44%), что стало лучшим результатом для марки за весь год.
Такой всплеск эксперты объясняют стремлением покупателей успеть приобрести мощные автомобили до повышения утильсбора.
Что будет с рынком после 1 декабря
Эксперты прогнозируют:
-
цены на премиальные иномарки с мощными двигателями вырастут на 20-40%;
-
объёмы импорта BMW, Mercedes, Hyundai и Kia могут снизиться на 30-50%;
-
фокус импортеров сместится на более дешёвые и экономичные автомобили, преимущественно китайского и отечественного производства.
При этом доля электромобилей и гибридов может начать расти быстрее: на них пока не распространяются повышенные ставки.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ждать снижения цен после вступления закона в силу.
Последствие: рост стоимости на сотни тысяч рублей.
Альтернатива: купить автомобиль до 1 декабря.
-
Ошибка: выбирать мощную модель без расчёта утильсбора.
Последствие: неожиданное увеличение цены при растаможке.
Альтернатива: рассмотреть версии до 160 л. с. или гибридные аналоги.
-
Ошибка: полагаться на серых поставщиков без лицензии.
Последствие: риск утраты гарантий и проблем с регистрацией.
Альтернатива: обращаться к официальным дилерам параллельного импорта.
А что если рынок адаптируется?
В долгосрочной перспективе аналитики не исключают появления новых схем поставок и локальной сборки популярных моделей. Российские компании уже ведут переговоры о производстве некоторых корейских кроссоверов на отечественных площадках.
Тем не менее в ближайшие месяцы рынок ждёт переходный период: сокращение предложений в премиум-сегменте и рост интереса к более доступным маркам.
Плюсы и минусы реформы
|Плюсы
|Минусы
|Рост налоговых поступлений в бюджет
|Уход ряда премиальных моделей
|Стимулирование локального производства
|Подорожание мощных машин
|Поддержка сегмента до 160 л. с.
|Снижение ассортимента на рынке
FAQ
Когда вступят в силу новые ставки?
1 декабря 2025 года.
Какие автомобили не затронет повышение?
Модели с двигателем мощностью до 160 л. с.
Можно ли купить мощный кроссовер по старым условиям?
Да, если оформить договор до конца ноября 2025 года.
Мифы и правда
-
Миф: новые правила касаются только импортёров.
Правда: рост утильсбора повлияет и на конечную цену для частных покупателей.
-
Миф: после 1 декабря можно будет купить машину по старым ставкам.
Правда: утильсбор рассчитывается по дате растаможки, а не покупки.
-
Миф: реформа не затронет корейские автомобили.
Правда: большинство моделей Hyundai и Kia имеет мощность выше 160 л. с.
Исторический контекст
Утилизационный сбор впервые введён в 2012 году как экологическая мера. С тех пор ставка неоднократно повышалась, но впервые она привязывается к мощности двигателя. Это решение должно стимулировать переход на более экономичные автомобили, однако эксперты предупреждают: в краткосрочной перспективе рынок потеряет ряд востребованных моделей.
Три интересных факта
-
За последние три года доля автомобилей с мощностью выше 200 л. с. в России сократилась с 27% до 14%.
-
Средняя мощность новых машин, продаваемых через параллельный импорт, — 182 л. с.
-
После реформы утильсбора кроссоверы мощнее 200 л. с. могут подорожать на 600-900 тысяч рублей.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru