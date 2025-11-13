Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
BMW X5
© Wikipedia by M 93 is licensed under CC BY-SA 3.0
Андрей Чернов Опубликована сегодня в 12:18

Хотел купить BMW X5 после Нового года — теперь понимаю, что зря тянул до декабря

С 1 декабря 2025 года в России вступают в силу новые правила расчёта утилизационного сбора. Теперь ставка будет зависеть не только от объёма двигателя, но и от его мощности, что существенно изменит экономику импорта автомобилей.

По словам Сергея Захарука, генерального директора сервиса "Кимура", который занимается подбором и доставкой машин из Кореи, эта мера серьёзно повлияет на доступность ряда немецких и корейских моделей.

"Российским клиентам из-за новых ставок "утиля” придётся искать более доступную замену целому ряду популярных "параллельных” иномарок", — пояснил Захарук.

Какие автомобили рискуют исчезнуть

По данным эксперта, рост ставок сделает нерентабельным ввоз следующих моделей:

  • BMW X3

  • BMW X5

  • BMW X6

  • Mercedes-Benz GLE300d

  • Mercedes-Benz GLE450

  • Hyundai Palisade

  • Kia Mohave

  • Hyundai Santa Fe

  • Kia Sorento

  • Hyundai Staria

  • Kia Sportage

"Это все топовые модели, которые составляли подавляющую часть импорта из Кореи. Скоро о них придётся забыть на долгое время", — считает Захарук.

Большинство этих автомобилей оснащено моторами мощностью от 200 до 350 л. с., поэтому новые коэффициенты утильсбора значительно увеличат их конечную стоимость.

Почему именно премиум-сегмент пострадает первым

1. Мощные двигатели — высокие ставки

Согласно постановлению правительства, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, новые тарифы будут напрямую зависеть от мощности. Для автомобилей с двигателем выше 160 л. с. утильсбор увеличится в разы.

2. Ограничение льгот для физических лиц

Сохраняются послабления только для частных покупателей машин до 160 л. с. — это сделает доступными в основном массовые модели, но не премиальные внедорожники и кроссоверы.

3. Рост издержек на импорт

Импортёры уже предупреждают, что из-за пересчёта ставок логистика и оформление автомобилей станут дороже, а маржа дилеров — меньше. В результате часть компаний просто откажется от поставок.

Реакция рынка: ажиотаж перед реформой

Перед вступлением новых правил в силу на рынке наблюдается рост спроса на немецкие и корейские автомобили, особенно мощные кроссоверы.

Захарук отмечает, что спрос на автомобили из Кореи вырос, однако дефицита пока нет - склады и частные поставщики успели подготовиться к повышению утильсбора.

Статистика продаж: октябрь стал рекордным

По данным "Автостата", в октябре 2025 года в России было продано 165 702 новых автомобиля, что стало рекордным показателем года и на 35% больше, чем в сентябре.

Среди параллельно импортируемых марок особенно выделились:

  • Toyota - 4165 проданных машин (+18,5% к сентябрю);

  • BMW - 2344 автомобиля (+44%), что стало лучшим результатом для марки за весь год.

Такой всплеск эксперты объясняют стремлением покупателей успеть приобрести мощные автомобили до повышения утильсбора.

Что будет с рынком после 1 декабря

Эксперты прогнозируют:

  • цены на премиальные иномарки с мощными двигателями вырастут на 20-40%;

  • объёмы импорта BMW, Mercedes, Hyundai и Kia могут снизиться на 30-50%;

  • фокус импортеров сместится на более дешёвые и экономичные автомобили, преимущественно китайского и отечественного производства.

При этом доля электромобилей и гибридов может начать расти быстрее: на них пока не распространяются повышенные ставки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать снижения цен после вступления закона в силу.
    Последствие: рост стоимости на сотни тысяч рублей.
    Альтернатива: купить автомобиль до 1 декабря.

  • Ошибка: выбирать мощную модель без расчёта утильсбора.
    Последствие: неожиданное увеличение цены при растаможке.
    Альтернатива: рассмотреть версии до 160 л. с. или гибридные аналоги.

  • Ошибка: полагаться на серых поставщиков без лицензии.
    Последствие: риск утраты гарантий и проблем с регистрацией.
    Альтернатива: обращаться к официальным дилерам параллельного импорта.

А что если рынок адаптируется?

В долгосрочной перспективе аналитики не исключают появления новых схем поставок и локальной сборки популярных моделей. Российские компании уже ведут переговоры о производстве некоторых корейских кроссоверов на отечественных площадках.

Тем не менее в ближайшие месяцы рынок ждёт переходный период: сокращение предложений в премиум-сегменте и рост интереса к более доступным маркам.

Плюсы и минусы реформы

Плюсы Минусы
Рост налоговых поступлений в бюджет Уход ряда премиальных моделей
Стимулирование локального производства Подорожание мощных машин
Поддержка сегмента до 160 л. с. Снижение ассортимента на рынке

FAQ

Когда вступят в силу новые ставки?
1 декабря 2025 года.

Какие автомобили не затронет повышение?
Модели с двигателем мощностью до 160 л. с.

Можно ли купить мощный кроссовер по старым условиям?
Да, если оформить договор до конца ноября 2025 года.

Мифы и правда

  • Миф: новые правила касаются только импортёров.
    Правда: рост утильсбора повлияет и на конечную цену для частных покупателей.

  • Миф: после 1 декабря можно будет купить машину по старым ставкам.
    Правда: утильсбор рассчитывается по дате растаможки, а не покупки.

  • Миф: реформа не затронет корейские автомобили.
    Правда: большинство моделей Hyundai и Kia имеет мощность выше 160 л. с.

Исторический контекст

Утилизационный сбор впервые введён в 2012 году как экологическая мера. С тех пор ставка неоднократно повышалась, но впервые она привязывается к мощности двигателя. Это решение должно стимулировать переход на более экономичные автомобили, однако эксперты предупреждают: в краткосрочной перспективе рынок потеряет ряд востребованных моделей.

Три интересных факта

  1. За последние три года доля автомобилей с мощностью выше 200 л. с. в России сократилась с 27% до 14%.

  2. Средняя мощность новых машин, продаваемых через параллельный импорт, — 182 л. с.

  3. После реформы утильсбора кроссоверы мощнее 200 л. с. могут подорожать на 600-900 тысяч рублей.

