Jetour
Jetour
Андрей Чернов Опубликована сегодня в 11:16

Зашёл к дилеру за Jetour T2 — а вышел в полном недоумении: почему на него охота, как на дефицитный товар

Эксперт Иванов отметил серьёзный дефицит модельного ряда Jetour в России

В российском автопроме сформировалась заметная нехватка новых машин сразу нескольких популярных марок. Крупные дилерские сети фиксируют снижение поставок, а покупатели всё чаще сталкиваются с пустыми стоянками и увеличившимися сроками ожидания. Наибольший дефицит наблюдается среди брендов, которые за последние два года стали одними из драйверов роста российского рынка.

"Сейчас наблюдается острый дефицит на модельный ряд Belgee и Geely. Стоит сказать, что у марки Jetour мы наблюдаем похожую динамику, серьезный дефицит. Чуть легче ситуация с брендом Haval, дефицит продукции не такой агрессивный", — сообщил директор по продажам новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов.

По словам представителей других крупных холдингов, трудности коснулись и таких востребованных моделей, как кроссоверы Jetour T2, Haval M6 и Haval H5, GAC GS3, Omoda C5 в ключевых комплектациях, а также минивэны GAC M8. Всё это привело к удорожанию машин, росту конкуренции за поставки и массовым предзаказам, которые формируют очередь на несколько месяцев вперёд.

Эксперты отмечают, что дефицит вызван сочетанием нескольких факторов: транспортными задержками на границе с Китаем, очередями автовозов и повышенным спросом, возникшим из-за ожидания очередного подорожания новых автомобилей.

Что происходит на рынке и почему это важно

Основной поток автомобилей китайских марок идёт через погранпереходы, где сейчас наблюдаются значительные задержки. Это влияет на сроки доставки машин и приводит к снижению доступных складских остатков у дилеров. На фоне растущего спроса дефицит усиливается, особенно в сегментах кроссоверов и семейных автомобилей.

Для покупателей это означает, что выбор машин сокращается, а ценовая политика становится более жёсткой. Популярные модели вроде кроссоверов среднего класса или недорогих минивэнов с просторным салоном и экономичным двигателем сейчас чаще всего продаются под заказ.

Сравнение: доступность популярных моделей

Модель Статус на рынке Причина дефицита
Belgee (линейка) Острый дефицит Логистика, высок спрос
Geely (ряд моделей) Дефицит Очереди автовозов
Jetour T2 Значительная нехватка Рост спроса
Haval M6 / Haval H5 Умеренный дефицит Ограниченные поставки
GAC GS3 / GAC M8 Нехватка комплектаций Задержки на границе
Omoda C5 Дефицит отдельных версий Ажиотаж перед подорожанием

Советы шаг за шагом: как выбрать авто в условиях дефицита

  1. Используйте предзаказ. Многие дилеры предлагают фиксировать цену на этапе брони, что позволяет избежать подорожания.

  2. Сравнивайте комплектации. Иногда версия выше классом доступна быстрее, чем базовая — это актуально для кроссоверов с 1.5-литровым турбомотором.

  3. Изучайте альтернативные бренды. Если Jetour или Haval недоступны, посмотрите модели Changan, Exeed или Jaecoo — часть из них поставляется более стабильно.

  4. Оформляйте трейд-ин заранее. Это ускоряет сделку и позволяет забронировать автомобиль до поступления на склад.

  5. Проверьте наличие авто в соседних регионах. Разница по поставкам существенная, особенно для популярных кроссоверов и минивэнов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ждать полной комплектации → вероятность роста цены → выбрать доступную версию, например, кроссовер в средней комплектации с современными ассистентами.

  2. Игнорировать рост спроса → потерять привлекательное предложение → заранее оформить бронь у нескольких дилеров.

  3. Фокусироваться только на одном бренде → увеличение сроков ожидания → обратить внимание на аналоги, например, Changan CS35 Plus или Exeed LX.

А что если…

Если нужной модели нет в наличии, а автомобиль требуется срочно, можно рассмотреть краткосрочную подписку на авто или долгосрочную аренду. Такой формат позволяет переждать период дефицита и дождаться оптимального предложения без переплаты.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы
Возможность забронировать нужную модель заранее Рост цен на популярные автомобили
Появление новых брендов-альтернатив Долгое ожидание поставки
Активное развитие сервисных программ дилеров Ограниченный выбор комплектаций
Снижение конкуренции на ходовые модели Нехватка складских остатков

FAQ

Как выбрать автомобиль в период дефицита?

Определитесь с ключевыми параметрами — тип кузова, мощность двигателя, трансмиссия — и рассмотрите близкие по характеристикам аналоги от других производителей.

Сколько стоит подорожание из-за дефицита?

В среднем цены растут на 3-8%, но у отдельных моделей скачок может доходить до 10% в зависимости от спроса и остатков на складах.

Что лучше: ждать или покупать сейчас?

Если модель планируется к подорожанию или дефицит усиливается, выгоднее оформлять предзаказ. Если срочности нет — можно подождать стабилизации поставок.

Мифы и правда

  1. Миф: дефицит затронул только китайские марки.
    Правда: китайские производители пострадали сильнее из-за логистики, но проблемы встречаются и у других импортируемых моделей.

  2. Миф: подорожание связано только с ростом спроса.
    Правда: задержки на границе и очереди автовозов играют ключевую роль.

  3. Миф: к весне автомобили точно подешевеют.
    Правда: ситуация зависит от логистики и курса валют, гарантировать снижение никто не может.

Три интересных факта

  1. Китайские автомобили занимают более половины российского рынка новых авто.

  2. Гибридные модели становятся популярнее в регионах с высоким расходом топлива.

  3. Многие дилеры предлагают "удлинённую бронь", позволяющую фиксировать цену на срок до двух месяцев.

Исторический контекст

  1. После 2022 года доля китайских марок начала активно расти, частично заменив европейские и японские бренды.

  2. Логистические цепочки неоднократно перестраивались, что привело к увеличению времени доставки.

  3. Подобные дефициты уже возникали в 2020 году — тогда рынок испытывал влияние глобального кризиса чипов.

