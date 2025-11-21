Зашёл к дилеру за Jetour T2 — а вышел в полном недоумении: почему на него охота, как на дефицитный товар
В российском автопроме сформировалась заметная нехватка новых машин сразу нескольких популярных марок. Крупные дилерские сети фиксируют снижение поставок, а покупатели всё чаще сталкиваются с пустыми стоянками и увеличившимися сроками ожидания. Наибольший дефицит наблюдается среди брендов, которые за последние два года стали одними из драйверов роста российского рынка.
"Сейчас наблюдается острый дефицит на модельный ряд Belgee и Geely. Стоит сказать, что у марки Jetour мы наблюдаем похожую динамику, серьезный дефицит. Чуть легче ситуация с брендом Haval, дефицит продукции не такой агрессивный", — сообщил директор по продажам новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов.
По словам представителей других крупных холдингов, трудности коснулись и таких востребованных моделей, как кроссоверы Jetour T2, Haval M6 и Haval H5, GAC GS3, Omoda C5 в ключевых комплектациях, а также минивэны GAC M8. Всё это привело к удорожанию машин, росту конкуренции за поставки и массовым предзаказам, которые формируют очередь на несколько месяцев вперёд.
Эксперты отмечают, что дефицит вызван сочетанием нескольких факторов: транспортными задержками на границе с Китаем, очередями автовозов и повышенным спросом, возникшим из-за ожидания очередного подорожания новых автомобилей.
Что происходит на рынке и почему это важно
Основной поток автомобилей китайских марок идёт через погранпереходы, где сейчас наблюдаются значительные задержки. Это влияет на сроки доставки машин и приводит к снижению доступных складских остатков у дилеров. На фоне растущего спроса дефицит усиливается, особенно в сегментах кроссоверов и семейных автомобилей.
Для покупателей это означает, что выбор машин сокращается, а ценовая политика становится более жёсткой. Популярные модели вроде кроссоверов среднего класса или недорогих минивэнов с просторным салоном и экономичным двигателем сейчас чаще всего продаются под заказ.
Сравнение: доступность популярных моделей
|Модель
|Статус на рынке
|Причина дефицита
|Belgee (линейка)
|Острый дефицит
|Логистика, высок спрос
|Geely (ряд моделей)
|Дефицит
|Очереди автовозов
|Jetour T2
|Значительная нехватка
|Рост спроса
|Haval M6 / Haval H5
|Умеренный дефицит
|Ограниченные поставки
|GAC GS3 / GAC M8
|Нехватка комплектаций
|Задержки на границе
|Omoda C5
|Дефицит отдельных версий
|Ажиотаж перед подорожанием
Советы шаг за шагом: как выбрать авто в условиях дефицита
-
Используйте предзаказ. Многие дилеры предлагают фиксировать цену на этапе брони, что позволяет избежать подорожания.
-
Сравнивайте комплектации. Иногда версия выше классом доступна быстрее, чем базовая — это актуально для кроссоверов с 1.5-литровым турбомотором.
-
Изучайте альтернативные бренды. Если Jetour или Haval недоступны, посмотрите модели Changan, Exeed или Jaecoo — часть из них поставляется более стабильно.
-
Оформляйте трейд-ин заранее. Это ускоряет сделку и позволяет забронировать автомобиль до поступления на склад.
-
Проверьте наличие авто в соседних регионах. Разница по поставкам существенная, особенно для популярных кроссоверов и минивэнов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ждать полной комплектации → вероятность роста цены → выбрать доступную версию, например, кроссовер в средней комплектации с современными ассистентами.
-
Игнорировать рост спроса → потерять привлекательное предложение → заранее оформить бронь у нескольких дилеров.
-
Фокусироваться только на одном бренде → увеличение сроков ожидания → обратить внимание на аналоги, например, Changan CS35 Plus или Exeed LX.
А что если…
Если нужной модели нет в наличии, а автомобиль требуется срочно, можно рассмотреть краткосрочную подписку на авто или долгосрочную аренду. Такой формат позволяет переждать период дефицита и дождаться оптимального предложения без переплаты.
Плюсы и минусы текущей ситуации
|Плюсы
|Минусы
|Возможность забронировать нужную модель заранее
|Рост цен на популярные автомобили
|Появление новых брендов-альтернатив
|Долгое ожидание поставки
|Активное развитие сервисных программ дилеров
|Ограниченный выбор комплектаций
|Снижение конкуренции на ходовые модели
|Нехватка складских остатков
FAQ
Как выбрать автомобиль в период дефицита?
Определитесь с ключевыми параметрами — тип кузова, мощность двигателя, трансмиссия — и рассмотрите близкие по характеристикам аналоги от других производителей.
Сколько стоит подорожание из-за дефицита?
В среднем цены растут на 3-8%, но у отдельных моделей скачок может доходить до 10% в зависимости от спроса и остатков на складах.
Что лучше: ждать или покупать сейчас?
Если модель планируется к подорожанию или дефицит усиливается, выгоднее оформлять предзаказ. Если срочности нет — можно подождать стабилизации поставок.
Мифы и правда
-
Миф: дефицит затронул только китайские марки.
Правда: китайские производители пострадали сильнее из-за логистики, но проблемы встречаются и у других импортируемых моделей.
-
Миф: подорожание связано только с ростом спроса.
Правда: задержки на границе и очереди автовозов играют ключевую роль.
-
Миф: к весне автомобили точно подешевеют.
Правда: ситуация зависит от логистики и курса валют, гарантировать снижение никто не может.
Три интересных факта
-
Китайские автомобили занимают более половины российского рынка новых авто.
-
Гибридные модели становятся популярнее в регионах с высоким расходом топлива.
-
Многие дилеры предлагают "удлинённую бронь", позволяющую фиксировать цену на срок до двух месяцев.
Исторический контекст
-
После 2022 года доля китайских марок начала активно расти, частично заменив европейские и японские бренды.
-
Логистические цепочки неоднократно перестраивались, что привело к увеличению времени доставки.
-
Подобные дефициты уже возникали в 2020 году — тогда рынок испытывал влияние глобального кризиса чипов.
