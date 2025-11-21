Зашёл к дилеру за Jetour T2 — а вышел в полном недоумении: почему на него охота, как на дефицитный товар

В российском автопроме сформировалась заметная нехватка новых машин сразу нескольких популярных марок. Крупные дилерские сети фиксируют снижение поставок, а покупатели всё чаще сталкиваются с пустыми стоянками и увеличившимися сроками ожидания. Наибольший дефицит наблюдается среди брендов, которые за последние два года стали одними из драйверов роста российского рынка.

"Сейчас наблюдается острый дефицит на модельный ряд Belgee и Geely. Стоит сказать, что у марки Jetour мы наблюдаем похожую динамику, серьезный дефицит. Чуть легче ситуация с брендом Haval, дефицит продукции не такой агрессивный", — сообщил директор по продажам новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов.

По словам представителей других крупных холдингов, трудности коснулись и таких востребованных моделей, как кроссоверы Jetour T2, Haval M6 и Haval H5, GAC GS3, Omoda C5 в ключевых комплектациях, а также минивэны GAC M8. Всё это привело к удорожанию машин, росту конкуренции за поставки и массовым предзаказам, которые формируют очередь на несколько месяцев вперёд.

Эксперты отмечают, что дефицит вызван сочетанием нескольких факторов: транспортными задержками на границе с Китаем, очередями автовозов и повышенным спросом, возникшим из-за ожидания очередного подорожания новых автомобилей.

Что происходит на рынке и почему это важно

Основной поток автомобилей китайских марок идёт через погранпереходы, где сейчас наблюдаются значительные задержки. Это влияет на сроки доставки машин и приводит к снижению доступных складских остатков у дилеров. На фоне растущего спроса дефицит усиливается, особенно в сегментах кроссоверов и семейных автомобилей.

Для покупателей это означает, что выбор машин сокращается, а ценовая политика становится более жёсткой. Популярные модели вроде кроссоверов среднего класса или недорогих минивэнов с просторным салоном и экономичным двигателем сейчас чаще всего продаются под заказ.

Сравнение: доступность популярных моделей

Модель Статус на рынке Причина дефицита Belgee (линейка) Острый дефицит Логистика, высок спрос Geely (ряд моделей) Дефицит Очереди автовозов Jetour T2 Значительная нехватка Рост спроса Haval M6 / Haval H5 Умеренный дефицит Ограниченные поставки GAC GS3 / GAC M8 Нехватка комплектаций Задержки на границе Omoda C5 Дефицит отдельных версий Ажиотаж перед подорожанием

Советы шаг за шагом: как выбрать авто в условиях дефицита

Используйте предзаказ. Многие дилеры предлагают фиксировать цену на этапе брони, что позволяет избежать подорожания. Сравнивайте комплектации. Иногда версия выше классом доступна быстрее, чем базовая — это актуально для кроссоверов с 1.5-литровым турбомотором. Изучайте альтернативные бренды. Если Jetour или Haval недоступны, посмотрите модели Changan, Exeed или Jaecoo — часть из них поставляется более стабильно. Оформляйте трейд-ин заранее. Это ускоряет сделку и позволяет забронировать автомобиль до поступления на склад. Проверьте наличие авто в соседних регионах. Разница по поставкам существенная, особенно для популярных кроссоверов и минивэнов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ждать полной комплектации → вероятность роста цены → выбрать доступную версию, например, кроссовер в средней комплектации с современными ассистентами. Игнорировать рост спроса → потерять привлекательное предложение → заранее оформить бронь у нескольких дилеров. Фокусироваться только на одном бренде → увеличение сроков ожидания → обратить внимание на аналоги, например, Changan CS35 Plus или Exeed LX.

А что если…

Если нужной модели нет в наличии, а автомобиль требуется срочно, можно рассмотреть краткосрочную подписку на авто или долгосрочную аренду. Такой формат позволяет переждать период дефицита и дождаться оптимального предложения без переплаты.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы Возможность забронировать нужную модель заранее Рост цен на популярные автомобили Появление новых брендов-альтернатив Долгое ожидание поставки Активное развитие сервисных программ дилеров Ограниченный выбор комплектаций Снижение конкуренции на ходовые модели Нехватка складских остатков

FAQ

Как выбрать автомобиль в период дефицита?

Определитесь с ключевыми параметрами — тип кузова, мощность двигателя, трансмиссия — и рассмотрите близкие по характеристикам аналоги от других производителей.

Сколько стоит подорожание из-за дефицита?

В среднем цены растут на 3-8%, но у отдельных моделей скачок может доходить до 10% в зависимости от спроса и остатков на складах.

Что лучше: ждать или покупать сейчас?

Если модель планируется к подорожанию или дефицит усиливается, выгоднее оформлять предзаказ. Если срочности нет — можно подождать стабилизации поставок.

Мифы и правда

Миф: дефицит затронул только китайские марки.

Правда: китайские производители пострадали сильнее из-за логистики, но проблемы встречаются и у других импортируемых моделей. Миф: подорожание связано только с ростом спроса.

Правда: задержки на границе и очереди автовозов играют ключевую роль. Миф: к весне автомобили точно подешевеют.

Правда: ситуация зависит от логистики и курса валют, гарантировать снижение никто не может.

Три интересных факта

Китайские автомобили занимают более половины российского рынка новых авто. Гибридные модели становятся популярнее в регионах с высоким расходом топлива. Многие дилеры предлагают "удлинённую бронь", позволяющую фиксировать цену на срок до двух месяцев.

