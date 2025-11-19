Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 9:07

Россия начинает "перезагрузку" каршеринга: машины, к которым мы привыкли, скоро станут редкостью

Каршеринг в России хотят перевести на отечественные автомобили — сенатор Кутепов

Каршеринг в России может заметно измениться в ближайшие годы: власти намерены заняться его "обрусением". Идея локализовать парк арендных автомобилей давно витала в воздухе, а теперь постепенно превращается в конкретный законопроект. По задумке чиновников, каршеринговые компании должны будут постепенно перейти на автомобили российского производства — по аналогии с реформой в сфере такси.

"Мы внесли законопроект, он сейчас находится в стадии обсуждения в правительстве. Думаю, в 2026 году он уже обретёт какие-то реальные очертания", — заявил глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов.

Что именно планируют изменить

Закон о локализации каршеринга будет развиваться на основе документа, созданного для таксомоторных перевозок. Сейчас положения для такси уже утверждены: они вступят в силу в марте 2026 года и предусматривают ориентацию на машины, произведённые на территории России.

Аналогичный подход постепенно хотят распространить и на сферу краткосрочной аренды. Для крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга — это особенно актуально, ведь именно там каршеринг пользуется наибольшим спросом.

"Если у людей есть автомобиль, и есть разрешительная документация на использование её в ближайшее время… они пять лет ездят на своем автомобиле, абсолютно законно", — заключил замглавы комитета СФ Андрей Кутепов.

Чиновники подчёркивают: важная задача закона — укрепить позиции отечественного автопрома. На фоне роста популярности сервисов подписки на автомобили, электромобилей и гибридов тема локализации звучит особенно остро.

Зачем это нужно рынку

Российские производители — от "Лады" до новых брендов, собирающих машины в стране, — продолжают развивать модельные линейки. Для них каршеринг становится витриной возможностей: водители получают шанс протестировать новые авто, а производитель — привлечь будущих покупателей.

Кроме того, локализация может снизить зависимость отрасли от импорта запчастей и логистических цепочек, что особенно актуально при обслуживании большого автопарка.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: опираться только на старые импортные модели.
Последствие: дефицит запчастей, рост стоимости обслуживание.
Альтернатива: рассмотреть локализованные автомобили с гарантированной поставкой комплектующих.

Ошибка: игнорировать тенденцию к электромобилям.
Последствие: риски отставания от конкурентов.
Альтернатива: включать в парк российские электрокары.

Ошибка: откладывать подготовку.
Последствие: резкие траты и сложности с обновлением автопарка.
Альтернатива: планировать закупки заранее и поэтапно.

А что если требования изменят?

Если сроки вступления закона скорректируют, бизнес получит больше времени на адаптацию. При этом общая тенденция — расширение присутствия российских моделей — всё равно сохранится. В случае появления дополнительных льгот (например, скидок на ОСАГО или инфраструктурную поддержку) обновление автопарка может стать выгоднее.

FAQ

Можно ли будет использовать иностранные автомобили?
Да, но только пока действует уже полученная лицензия или разрешительная документация.

Когда именно изменения коснутся каршеринга?
Законопроект ожидается к 2026 году, но детали станут известны после получения данных от регионов.

Как выбрать машину для каршеринга?
Оценивайте надёжность, стоимость комплектующих, расход топлива, качество шин и наличие современных систем безопасности.

Мифы и правда

Миф: локализация полностью запретит иностранные авто.
Правда: уже эксплуатируемые машины смогут работать до конца срока разрешения.

Миф: российские машины уступают по оснащению.
Правда: новые поколения часто имеют мультимедиа, ассистенты и комфорт, сравнимые с зарубежными.

Миф: закон ударит по водителям.
Правда: для пользователей каршеринга изменения будут практически незаметны.

