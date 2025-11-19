Планирую покупку нового авто — вот сколько реально придётся копить и что делать, чтобы ускорить
Планируя покупку нового автомобиля, многие россияне оценивают, сколько времени им потребуется, чтобы накопить на желаемую модель, исходя из средней зарплаты в регионе. Аналитики "Авито авто" и "Авито работа" проанализировали этот вопрос для самых популярных машин — Lada Granta, Haval Jolion и Geely Monjaro — и выяснили, что быстрее всего к покупке новых авто приближаются жители Приморского края, Сахалинской и Московской областей.
Где зарплаты позволяют быстрее накопить на авто
Эксперты составили рейтинг регионов с самыми высокими зарплатными предложениями. Лидерами стали Приморский край, где средняя зарплата достигает 118 300 рублей, а также Сахалинская область (101 700 рублей), Московская область (101 300 рублей), Москва (100 000 рублей) и Ямало-Ненецкий АО (98 000 рублей). Высокие доходы существенно сокращают срок накопления на покупку автомобиля, даже если речь идет о новых, только что появившихся на рынке моделях.
"В топ регионов с самым высоким зарплатным предложением попали: Приморский край (118 300 рублей), Сахалинская область (101 700 рублей), Московская область (101 300 рублей), Москва (100 000 рублей), Ямало-Ненецкий Автономный округ (98 000 рублей)", — говорится в исследовании, слова передает ТАСС.
Сколько времени потребуется на накопление
В исследовании сопоставлялись рекомендованные розничные цены на автомобили и средние зарплаты в регионах. Учитывались только официальные цены без скидок и акций, что делает расчет максимально объективным.
Lada Granta - наиболее доступный вариант среди новых машин. В Приморском крае для её покупки потребуется 9,1 месяца при условии, что вся зарплата идет в накопления. В Сахалинской области на это уйдёт 10,6 месяца, в Московской области — 10,7 месяца.
Haval Jolion - более дорогая и современная модель, на которую в Приморье нужно копить 21,1 месяца, а для жителей Сахалина и Подмосковья сроки увеличиваются до 24,6 месяца.
Geely Monjaro - представительский кроссовер, требующий самого длительного накопления: в Приморском крае — 41 месяц, в других регионах — до 47,9 месяца.
Сравнение: время накопления в разных регионах
|Регион
|Lada Granta
|Haval Jolion
|Geely Monjaro
|Приморский край
|9,1 мес
|21,1 мес
|41 мес
|Сахалинская обл.
|10,6 мес
|24,6 мес
|47,9 мес
|Московская обл.
|10,7 мес
|24,7 мес
|47,9 мес
Советы: как ускорить накопление на автомобиль
-
Ставьте финансовую цель и регулярно откладывайте определённую сумму.
-
Используйте накопительные счета и вклады с процентами.
-
Следите за акциями и спецпредложениями у дилеров.
-
Рассмотрите варианты трейд-ин — обмен старого автомобиля с доплатой.
-
Планируйте крупные покупки с учётом сезонных скидок.
Ошибки накопления → последствия → альтернатива
-
Игнорирование дополнительных расходов (страховка, регистрация) → неприятный финансовый сюрприз → заранее учитывайте все издержки.
-
Ожидание "идеальной" скидки → упущенная выгода, рост цен → сравнивайте предложения, но не откладывайте слишком надолго.
-
Хранение накоплений на обычном счёте → потеря прибыли из-за инфляции → используйте банковские продукты с доходом.
А что если выбирать иномарку дороже?
Для дорогих моделей, таких как Geely Monjaro, сроки накопления увеличиваются почти в пять раз по сравнению с доступной Lada Granta. Это особенно заметно в регионах с меньшей средней зарплатой. Некоторые семьи выбирают автокредиты или комбинируют накопления с частичным финансированием.
Плюсы и минусы покупки авто по накоплениям
|Плюсы
|Минусы
|Нет долговой нагрузки
|Срок ожидания может быть долгим
|Экономия на процентах по кредиту
|Возможно, цены вырастут за это время
|Финансовая дисциплина
|Потребуется жёсткое планирование
FAQ
Как выбрать машину для покупки на накопления?
Оцените не только цену, но и стоимость содержания, страховки и налогов.
Сколько времени реально потребуется на покупку авто?
Всё зависит от зарплаты и способности откладывать, но в лидирующих регионах — от 9 до 12 месяцев на Lada Granta.
Есть ли смысл копить на дорогую модель?
Если готовы к длительному накоплению — да, но стоит сравнить выгоды с предложениями по автокредиту.
Мифы и правда
Миф: Только в столице можно быстро накопить на автомобиль.
Правда: В регионах с высокой зарплатой накопление может быть даже быстрее, чем в Москве.
Миф: Лучше ждать крупных скидок.
Правда: Акции бывают, но рост цен и инфляция часто "съедают" выгоду от ожидания.
Миф: Купить новую иномарку быстро — реально.
Правда: Для большинства моделей срок накопления превышает два года даже в богатых регионах.
Интересные факты
• В Приморском крае разрыв между средней зарплатой и ценой на Lada Granta — самый низкий в России.
• Lada Granta остается самой доступной новой машиной на рынке.
• Даже при высокой средней зарплате немногие откладывают всю сумму ежемесячно.
Исторический контекст
-
В начале 2010-х накопить на иномарку средней ценовой категории можно было за 12-15 месяцев.
-
В 2020-х рост цен замедлил сроки накопления на новые автомобили почти вдвое.
-
С 2024 года число регионов, где на Granta копят менее года, снизилось до минимума.
