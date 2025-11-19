Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Чернов Опубликована сегодня в 10:16

Планирую покупку нового авто — вот сколько реально придётся копить и что делать, чтобы ускорить

Жители Приморского края копят на Lada Granta всего 9,1 месяца — Авито

Планируя покупку нового автомобиля, многие россияне оценивают, сколько времени им потребуется, чтобы накопить на желаемую модель, исходя из средней зарплаты в регионе. Аналитики "Авито авто" и "Авито работа" проанализировали этот вопрос для самых популярных машин — Lada Granta, Haval Jolion и Geely Monjaro — и выяснили, что быстрее всего к покупке новых авто приближаются жители Приморского края, Сахалинской и Московской областей.

Где зарплаты позволяют быстрее накопить на авто

Эксперты составили рейтинг регионов с самыми высокими зарплатными предложениями. Лидерами стали Приморский край, где средняя зарплата достигает 118 300 рублей, а также Сахалинская область (101 700 рублей), Московская область (101 300 рублей), Москва (100 000 рублей) и Ямало-Ненецкий АО (98 000 рублей). Высокие доходы существенно сокращают срок накопления на покупку автомобиля, даже если речь идет о новых, только что появившихся на рынке моделях.

"В топ регионов с самым высоким зарплатным предложением попали: Приморский край (118 300 рублей), Сахалинская область (101 700 рублей), Московская область (101 300 рублей), Москва (100 000 рублей), Ямало-Ненецкий Автономный округ (98 000 рублей)", — говорится в исследовании, слова передает ТАСС.

Сколько времени потребуется на накопление

В исследовании сопоставлялись рекомендованные розничные цены на автомобили и средние зарплаты в регионах. Учитывались только официальные цены без скидок и акций, что делает расчет максимально объективным.

Lada Granta - наиболее доступный вариант среди новых машин. В Приморском крае для её покупки потребуется 9,1 месяца при условии, что вся зарплата идет в накопления. В Сахалинской области на это уйдёт 10,6 месяца, в Московской области — 10,7 месяца.

Haval Jolion - более дорогая и современная модель, на которую в Приморье нужно копить 21,1 месяца, а для жителей Сахалина и Подмосковья сроки увеличиваются до 24,6 месяца.

Geely Monjaro - представительский кроссовер, требующий самого длительного накопления: в Приморском крае — 41 месяц, в других регионах — до 47,9 месяца.

Сравнение: время накопления в разных регионах

Регион Lada Granta Haval Jolion Geely Monjaro
Приморский край 9,1 мес 21,1 мес 41 мес
Сахалинская обл. 10,6 мес 24,6 мес 47,9 мес
Московская обл. 10,7 мес 24,7 мес 47,9 мес

Советы: как ускорить накопление на автомобиль

  1. Ставьте финансовую цель и регулярно откладывайте определённую сумму.

  2. Используйте накопительные счета и вклады с процентами.

  3. Следите за акциями и спецпредложениями у дилеров.

  4. Рассмотрите варианты трейд-ин — обмен старого автомобиля с доплатой.

  5. Планируйте крупные покупки с учётом сезонных скидок.

Ошибки накопления → последствия → альтернатива

  1. Игнорирование дополнительных расходов (страховка, регистрация) → неприятный финансовый сюрприз → заранее учитывайте все издержки.

  2. Ожидание "идеальной" скидки → упущенная выгода, рост цен → сравнивайте предложения, но не откладывайте слишком надолго.

  3. Хранение накоплений на обычном счёте → потеря прибыли из-за инфляции → используйте банковские продукты с доходом.

А что если выбирать иномарку дороже?

Для дорогих моделей, таких как Geely Monjaro, сроки накопления увеличиваются почти в пять раз по сравнению с доступной Lada Granta. Это особенно заметно в регионах с меньшей средней зарплатой. Некоторые семьи выбирают автокредиты или комбинируют накопления с частичным финансированием.

Плюсы и минусы покупки авто по накоплениям

Плюсы Минусы
Нет долговой нагрузки Срок ожидания может быть долгим
Экономия на процентах по кредиту Возможно, цены вырастут за это время
Финансовая дисциплина Потребуется жёсткое планирование

FAQ

Как выбрать машину для покупки на накопления?
Оцените не только цену, но и стоимость содержания, страховки и налогов.

Сколько времени реально потребуется на покупку авто?
Всё зависит от зарплаты и способности откладывать, но в лидирующих регионах — от 9 до 12 месяцев на Lada Granta.

Есть ли смысл копить на дорогую модель?
Если готовы к длительному накоплению — да, но стоит сравнить выгоды с предложениями по автокредиту.

Мифы и правда

Миф: Только в столице можно быстро накопить на автомобиль.
Правда: В регионах с высокой зарплатой накопление может быть даже быстрее, чем в Москве.

Миф: Лучше ждать крупных скидок.
Правда: Акции бывают, но рост цен и инфляция часто "съедают" выгоду от ожидания.

Миф: Купить новую иномарку быстро — реально.
Правда: Для большинства моделей срок накопления превышает два года даже в богатых регионах.

Интересные факты

• В Приморском крае разрыв между средней зарплатой и ценой на Lada Granta — самый низкий в России.
• Lada Granta остается самой доступной новой машиной на рынке.
• Даже при высокой средней зарплате немногие откладывают всю сумму ежемесячно.

Исторический контекст

  1. В начале 2010-х накопить на иномарку средней ценовой категории можно было за 12-15 месяцев.

  2. В 2020-х рост цен замедлил сроки накопления на новые автомобили почти вдвое.

  3. С 2024 года число регионов, где на Granta копят менее года, снизилось до минимума.

