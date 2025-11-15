Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Передача ключей в автосалоне
Передача ключей в автосалоне
Андрей Власов Опубликована сегодня в 1:17

Авто, которые не подводят: как челябинцы выбирают железных друзей

LADA Granta заняла первое место среди новых авто в Челябинской области — исследование "Авито Авто"

Почему челябинцы делают ставку на проверенные марки, и какие модели оказались в топе по итогам третьего квартала 2025 года? Исследование "Авито Авто" раскрывает любопытные детали региональных предпочтений.

Новые автомобили: безоговорочные лидеры

В третьем квартале 2025 года жители Челябинской области проявили особую активность на рынке новых легковых авто. Абсолютным фаворитом стала LADA Granta. Следом идут Solaris HC и LADA Niva Legend. Также в пятёрке лидеров оказались LADA Vesta и Solaris KRX. Среди машин с динамичным ростом интереса — УАЗ Patriot и Chery Tiggo 9, что говорит о расширении спроса на кроссоверы и внедорожники.

Рынок авто с пробегом: традиции и новые фавориты

На вторичном рынке челябинцы чаще всего приобретали LADA Priora, LADA Granta и Kia Rio. Среди моделей, которые показали наибольший рост спроса, оказались Volkswagen Polo, Kia Ceed, Kia Sportage и LADA Largus.
По мнению аналитиков, покупатели всё чаще выбирают автомобили, где сочетаются доступность, надёжность и комфорт.

Что определяет выбор челябинцев?

Среди приоритетов — практичность и разумная стоимость обслуживания. Жители области делают ставку на авто с проверенной репутацией, а также не боятся новых предложений на рынке, если они отвечают их ежедневным нуждам.

