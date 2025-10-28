Китай вытащил, LADA удержала: кто на самом деле спас продажи в 2025 году

Российский авторынок постепенно восстанавливает позиции: за 43 недели 2025 года продано более миллиона новых автомобилей. По данным агентства "Автостат", результат составил 1,034 млн машин, а при сохранении нынешней динамики годовой итог может превысить 1,3 млн единиц. Однако до докризисных объемов рынок пока не дотягивает.

"Динамика последних двух недель по отношению к прошлогодним вышла в плюс. Соответственно, начал сокращаться минус и в годовом выражении. За 43 недели имеем -20,7%, тогда как за девять месяцев было -22,4%", — пояснил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Автомобильный рынок восстанавливается

По оценке экспертов, ключевой тренд 2025 года — уверенное восстановление продаж после двухлетнего спада. Влияние на это оказали несколько факторов: стабилизация курса рубля, упрощение логистики поставок и рост доли локализованных моделей, особенно китайского производства.

Многие автодилеры отмечают, что покупатели возвращаются в салоны после длительной паузы, вызванной неопределенностью на рынке. Набирают обороты продажи кредитных автомобилей, возобновились программы господдержки и льготного автокредитования. Всё это поддерживает спрос, несмотря на заметный рост цен.

Сравнение: рынок 2024 и 2025 годов

Показатель 2024 год 2025 год (43 недели) Прогноз на 2025 год Продажи, млн шт. 1,22 1,034 1,325 (базовый сценарий) Динамика к прошлому году -22,4% -20,7% -15…-17% Оптимистичный сценарий - - 1,4 млн (-10%) Пессимистичный сценарий - - 1,25 млн (-20%)

Таким образом, рынок демонстрирует медленное, но устойчивое восстановление. Основные объемы обеспечивают кроссоверы и седаны бюджетного сегмента, а также электромобили, спрос на которые вырос почти вдвое.

Что влияет на рост продаж

Расширение модельного ряда. Появление новых брендов, прежде всего китайских, оживило конкуренцию. На рынке укрепились Chery, Haval, Geely, Tank и Exeed. Поддержка отечественных производителей. LADA сохраняет лидерство, особенно в бюджетном сегменте. Снижение дефицита запчастей. После стабилизации поставок владельцы начали активнее обновлять машины. Финансовые инструменты. Банки и автопроизводители вновь предлагают льготные кредиты и трейд-ин с выгодными условиями.

По данным дилеров, в октябре ожидается рост продаж свыше 150 тысяч автомобилей — это лучший показатель с начала года.

Советы шаг за шагом: как выгодно купить авто в 2025 году

Следите за акциями. Многие бренды проводят сезонные распродажи, особенно в конце кварталов. Проверяйте локальную сборку. Машины, произведённые в России, зачастую обходятся дешевле из-за налоговых льгот. Сравнивайте кредитные программы. Разница в ставке даже в 1-2% может сэкономить десятки тысяч рублей. Выбирайте авто с низкой остаточной стоимостью. Это поможет выгодно продать машину через несколько лет. Не откладывайте покупку. При прогнозируемом росте цен на комплектующие к концу года автомобили подорожают на 3-5%.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Покупка машины без проверки VIN Риск приобрести автомобиль с ограничениями Проверка по базе ГИБДД или сервисам "Автотека", "Carfax" Игнорирование программ господдержки Переплата до 10% стоимости Участие в программе "Первый автомобиль" или льготный автокредит Выбор редкой модели Проблемы с запчастями Ставка на популярные марки с развитой сетью сервисов Покупка без трейд-ин Потеря выгоды при продаже старого авто Использование официальной программы обмена у дилера

А что если рынок пойдет вверх?

Если темпы роста сохранятся, 2025 год может стать первым годом реального восстановления отрасли. Продажи в 1,4 млн автомобилей по оптимистичному сценарию означают возвращение потребительского доверия. Это создаст основу для следующего этапа — постепенного увеличения доли электромобилей и гибридов.

Для покупателей это сигнал: цены в ближайшие месяцы могут вырасти, а выбор моделей — наоборот, расшириться.

Плюсы и минусы текущего рынка

Плюсы Минусы Расширение ассортимента за счёт китайских брендов Рост цен на новые автомобили Возврат кредитных программ и трейд-ин Снижение ликвидности отдельных моделей Повышение качества сервисов дилеров Недостаток оригинальных запчастей для некоторых марок Поддержка государства Риск перегрева рынка в 2026 году

FAQ: ответы на главные вопросы

Как выбрать авто с минимальной потерей стоимости?

Лучше ориентироваться на модели с высокой ликвидностью — LADA, Haval, Chery и Toyota сохраняют цену при перепродаже.

Сколько сейчас стоит новый автомобиль?

Средняя цена машины в 2025 году достигла 2,3 млн рублей. Рост за год составил около 15%.

Что лучше — купить сейчас или подождать 2026 года?

Если есть возможность оформить кредит по текущей ставке, выгоднее купить сейчас. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен.

Мифы и правда

Миф: Китайские автомобили некачественные.

Правда: Современные модели из Китая проходят международную сертификацию и нередко превосходят конкурентов по оснащению.

Миф: Электромобиль не подходит для российских условий.

Правда: Новые версии адаптированы к морозам, а количество зарядных станций растет.

Миф: Автокредиты снова недоступны.

Правда: Большинство банков вернули программы с господдержкой и ставкой от 7,9%.

3 интересных факта

• Доля электромобилей в 2025 году достигла 1,5% от всех продаж.

• Самый популярный цвет кузова — белый, за ним следуют серый и чёрный.

• Более 60% машин покупаются в кредит или по трейд-ин.

Исторический контекст

После 2022 года российский авторынок пережил самую глубокую рецессию за десятилетие. Потеря западных брендов, рост логистических издержек и дефицит компонентов привели к обвалу продаж почти на 60%. Однако уже к середине 2024 года ситуация начала стабилизироваться — именно тогда начали активно входить китайские производители. Сегодня они формируют до 55% рынка, а отечественные марки удерживают около 25%.