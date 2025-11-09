Пошёл в автосалон за новым авто — а вышел с шоком: таких цен я ещё не видел
Продажи новых автомобилей в России в 2025 году ощутимо снизились. После двух лет роста рынок снова ушёл в минус — и сразу на 21%, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Автопроизводители и дилеры называют причины: снижение покупательной способности, удорожание кредитов и насыщение спроса на наиболее доступные модели.
"В январе-октябре 2025 года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России существенно отстают от показателей десяти месяцев 2024 года (-21%) и составляют 1 092 974 автомобилей", — сообщили в Ассоциации европейского бизнеса.
Ситуация на рынке: падение продолжается
Согласно отчёту АЕБ, в октябре 2025 года россияне приобрели 167 649 новых автомобилей, что на 6% меньше, чем в октябре 2024-го. Таким образом, тенденция спада, зафиксированная ещё летом, сохраняется и осенью.
Эксперты отмечают, что основное снижение наблюдается в сегменте легковых машин, в то время как лёгкие коммерческие автомобили (LCV) демонстрируют меньший минус благодаря корпоративным закупкам.
Почему продажи падают
-
Рост стоимости автомобилей. После ослабления рубля и удорожания логистики средняя цена на новые авто выросла на 12-15%.
-
Сокращение доступных кредитных программ. Банки ужесточили условия автокредитования, а господдержка охватывает меньше моделей.
-
Снижение реальных доходов населения. Многие россияне откладывают покупку новой машины, выбирая подержанные аналоги.
-
Дефицит отдельных брендов. Некоторые производители приостановили поставки, из-за чего дилеры распродают остатки без возможности пополнения.
Сравнение с 2024 годом
|Показатель
|Янв-окт 2024
|Янв-окт 2025
|Изменение
|Продажи новых легковых авто
|1 320 000
|1 045 000
|-21%
|Продажи лёгких коммерческих авто
|65 000
|48 000
|-26%
|Общие продажи
|1 385 000
|1 092 974
|-21%
|Продажи в октябре
|178 000
|167 649
|-6%
Как реагируют производители
Дилеры пересматривают стратегии и делают ставку на локальные бренды. Активнее продвигаются российские и китайские марки — Lada, Chery, Haval, Geely, Omoda.
Производители расширяют линейки доступных комплектаций и предлагают акции вроде бесплатного ТО или страхования в подарок.
"Покупатель стал осторожнее: он дольше выбирает и чаще обращается к сегменту с пробегом", — отметил директор одного из крупнейших автоцентров Челябинска.
Что предлагают покупателям
-
Госпрограммы. Действуют льготы при покупке отечественных автомобилей и электрокаров.
-
Финансовые инструменты. Некоторые банки возвращают программы рассрочки без процентов до 6 месяцев.
-
Сервисные бонусы. Автосалоны добавляют бесплатную диагностику и расширенные гарантии, чтобы удержать клиентов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Покупать машину без проверки производителя и условий гарантии.
Последствие: Потеря поддержки при ремонте.
Альтернатива: Проверка бренда и наличие официального представительства.
-
Ошибка: Ждать резкого снижения цен.
Последствие: Упущение выгодных акций.
Альтернатива: Отслеживать сезонные предложения и госпрограммы.
А что если рынок стабилизируется?
Эксперты считают, что к середине 2026 года рынок может начать восстановление, если инфляция замедлится и ставки по кредитам снизятся. В этом случае спрос на массовые автомобили — особенно бюджетные седаны и кроссоверы — начнёт возвращаться.
Плюсы и минусы текущей ситуации
|Плюсы
|Минусы
|Рост предложений на вторичном рынке
|Падение продаж новых машин
|Появление скидок и акций у дилеров
|Рост цен на новые авто
|Расширение доли локальных брендов
|Уход ряда иностранных производителей
FAQ
Какие марки сейчас самые популярные?
Лидируют Lada, Chery и Haval. На них приходится более 60% всех продаж.
Можно ли ожидать снижения цен?
В ближайшие месяцы — вряд ли. Производители удерживают цены за счёт акций, а не прямого снижения.
Стоит ли брать новый автомобиль в 2025 году?
Да, если есть подходящие кредитные условия. Однако при ограниченном бюджете лучше рассмотреть подержанные варианты.
Мифы и правда
-
Миф: Рынок новых авто в России полностью остановился.
Правда: Продажи снижаются, но продолжаются — особенно у локальных и китайских брендов.
-
Миф: Китайские автомобили ненадёжны.
Правда: Современные модели Chery и Haval соответствуют мировым стандартам безопасности.
-
Миф: Лучше подождать, пока цены вернутся к уровню 2020 года.
Правда: Это маловероятно из-за роста себестоимости и инфляции.
Исторический контекст
После резкого падения в 2022 году российский авторынок начал восстанавливаться. В 2023–2024 годах рост был обеспечен благодаря активным продажам китайских моделей и увеличению локального производства. Однако в 2025-м рынок вновь столкнулся с ограничениями — на этот раз из-за финансовых и логистических факторов.
Тем не менее, эксперты считают, что рынок не достиг дна и способен адаптироваться к новым условиям.
3 интересных факта
-
Средняя цена нового автомобиля в России в 2025 году превысила 2,3 млн рублей.
-
Доля китайских брендов достигла 54% рынка.
-
Продажи электромобилей выросли на 15%, несмотря на общий спад.
