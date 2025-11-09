Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Покупка автомобиля
Покупка автомобиля
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Иван Рогов Опубликована сегодня в 13:16

Пошёл в автосалон за новым авто — а вышел с шоком: таких цен я ещё не видел

Продажи новых автомобилей в России продолжают снижаться — эксперты объяснили причины спада

Продажи новых автомобилей в России в 2025 году ощутимо снизились. После двух лет роста рынок снова ушёл в минус — и сразу на 21%, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Автопроизводители и дилеры называют причины: снижение покупательной способности, удорожание кредитов и насыщение спроса на наиболее доступные модели.

"В январе-октябре 2025 года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России существенно отстают от показателей десяти месяцев 2024 года (-21%) и составляют 1 092 974 автомобилей", — сообщили в Ассоциации европейского бизнеса.

Ситуация на рынке: падение продолжается

Согласно отчёту АЕБ, в октябре 2025 года россияне приобрели 167 649 новых автомобилей, что на 6% меньше, чем в октябре 2024-го. Таким образом, тенденция спада, зафиксированная ещё летом, сохраняется и осенью.
Эксперты отмечают, что основное снижение наблюдается в сегменте легковых машин, в то время как лёгкие коммерческие автомобили (LCV) демонстрируют меньший минус благодаря корпоративным закупкам.

Почему продажи падают

  1. Рост стоимости автомобилей. После ослабления рубля и удорожания логистики средняя цена на новые авто выросла на 12-15%.

  2. Сокращение доступных кредитных программ. Банки ужесточили условия автокредитования, а господдержка охватывает меньше моделей.

  3. Снижение реальных доходов населения. Многие россияне откладывают покупку новой машины, выбирая подержанные аналоги.

  4. Дефицит отдельных брендов. Некоторые производители приостановили поставки, из-за чего дилеры распродают остатки без возможности пополнения.

Сравнение с 2024 годом

Показатель Янв-окт 2024 Янв-окт 2025 Изменение
Продажи новых легковых авто 1 320 000 1 045 000 -21%
Продажи лёгких коммерческих авто 65 000 48 000 -26%
Общие продажи 1 385 000 1 092 974 -21%
Продажи в октябре 178 000 167 649 -6%

Как реагируют производители

Дилеры пересматривают стратегии и делают ставку на локальные бренды. Активнее продвигаются российские и китайские марки — Lada, Chery, Haval, Geely, Omoda.
Производители расширяют линейки доступных комплектаций и предлагают акции вроде бесплатного ТО или страхования в подарок.

"Покупатель стал осторожнее: он дольше выбирает и чаще обращается к сегменту с пробегом", — отметил директор одного из крупнейших автоцентров Челябинска.

Что предлагают покупателям

  1. Госпрограммы. Действуют льготы при покупке отечественных автомобилей и электрокаров.

  2. Финансовые инструменты. Некоторые банки возвращают программы рассрочки без процентов до 6 месяцев.

  3. Сервисные бонусы. Автосалоны добавляют бесплатную диагностику и расширенные гарантии, чтобы удержать клиентов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупать машину без проверки производителя и условий гарантии.
    Последствие: Потеря поддержки при ремонте.
    Альтернатива: Проверка бренда и наличие официального представительства.

  • Ошибка: Ждать резкого снижения цен.
    Последствие: Упущение выгодных акций.
    Альтернатива: Отслеживать сезонные предложения и госпрограммы.

А что если рынок стабилизируется?

Эксперты считают, что к середине 2026 года рынок может начать восстановление, если инфляция замедлится и ставки по кредитам снизятся. В этом случае спрос на массовые автомобили — особенно бюджетные седаны и кроссоверы — начнёт возвращаться.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы
Рост предложений на вторичном рынке Падение продаж новых машин
Появление скидок и акций у дилеров Рост цен на новые авто
Расширение доли локальных брендов Уход ряда иностранных производителей

FAQ

Какие марки сейчас самые популярные?
Лидируют Lada, Chery и Haval. На них приходится более 60% всех продаж.

Можно ли ожидать снижения цен?
В ближайшие месяцы — вряд ли. Производители удерживают цены за счёт акций, а не прямого снижения.

Стоит ли брать новый автомобиль в 2025 году?
Да, если есть подходящие кредитные условия. Однако при ограниченном бюджете лучше рассмотреть подержанные варианты.

Мифы и правда

  • Миф: Рынок новых авто в России полностью остановился.
    Правда: Продажи снижаются, но продолжаются — особенно у локальных и китайских брендов.

  • Миф: Китайские автомобили ненадёжны.
    Правда: Современные модели Chery и Haval соответствуют мировым стандартам безопасности.

  • Миф: Лучше подождать, пока цены вернутся к уровню 2020 года.
    Правда: Это маловероятно из-за роста себестоимости и инфляции.

Исторический контекст

После резкого падения в 2022 году российский авторынок начал восстанавливаться. В 2023–2024 годах рост был обеспечен благодаря активным продажам китайских моделей и увеличению локального производства. Однако в 2025-м рынок вновь столкнулся с ограничениями — на этот раз из-за финансовых и логистических факторов.
Тем не менее, эксперты считают, что рынок не достиг дна и способен адаптироваться к новым условиям.

3 интересных факта

  1. Средняя цена нового автомобиля в России в 2025 году превысила 2,3 млн рублей.

  2. Доля китайских брендов достигла 54% рынка.

  3. Продажи электромобилей выросли на 15%, несмотря на общий спад.

