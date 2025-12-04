Рынок ожил после спячки: машины снова уходят, как горячие пирожки

После продолжительного спада рынок показал положительную динамику, что стало неожиданным сигналом для автопроизводителей и дилеров. По данным аналитического агентства "Автостат", рост продаж составил 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Рынок впервые показал рост после длительного снижения

Продажи новых легковых автомобилей в ноябре достигли 127 921 единицы. Это первый положительный результат с февраля 2025 года. Эксперты связывают изменение тенденции с постепенным восстановлением логистических цепочек и увеличением доступности моделей, особенно в бюджетном сегменте.

"Напомним, что в январе нынешнего года он вырос на 11%, а в последующие месяцы только снижался", — подчеркнули в агентстве "Автостат".

Согласно исследованию, главным драйвером роста стала стабилизация цен на отечественные модели, а также активные программы кредитования. Кроме того, в конце осени традиционно наблюдается всплеск продаж — потребители стараются приобрести автомобили до начала зимнего сезона.

Популярные марки ноября

Лидером продаж традиционно остаётся Lada — 27 416 автомобилей. На втором месте уверенно держится Haval с показателем 17 961 единица. В тройке также новинка рынка — Tenet (9 914 машин).

Далее следуют Geely (9 672), Belgee (8 326), Changan (4 846), Solaris (4 113), Toyota (3 970), Chery (3 160) и Jetour (2 225).

Примечательно, что Toyota смогла обойти Chery по числу проданных автомобилей, хотя ни один из этих брендов не вошёл в десятку самых популярных моделей месяца. Это говорит о более равномерном распределении продаж между разными версиями моделей японской и китайской марок.

Топ-10 моделей: Lada снова впереди

Самыми востребованными моделями ноября стали:

Lada Granta — 12 997 автомобилей; Haval Jolion — 6 258; Lada Vesta — 5 386; Tenet T4 — 4 535; Tenet T7 — 4 485; Geely Monjaro — 4 121; Haval M6 — 3 660; Belgee X70 — 3 578; Belgee X50 — 3 459; Lada Niva Legend — 3 039.

Позиции Tenet и Belgee подтверждают уверенное продвижение новых брендов, ориентированных на комфорт и дизайн при умеренной стоимости. Эксперты отмечают, что российский потребитель стал чаще выбирать автомобили с современными мультимедийными системами и увеличенным дорожным просветом.

Итоги года: рынок сокращается, но не катастрофически

С января по ноябрь 2025 года в России было продано 1 189 546 новых легковых автомобилей — на 17,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Это сокращение всё ещё выглядит умеренным на фоне экономических колебаний и высокой инфляции.

Лидером роста стал бренд Solaris, который увеличил продажи на 135,2%. В то же время Geely и Changan зафиксировали крупнейшие потери — минус 38,4% и 38,3% соответственно.

Эксперты отмечают, что ослабление рубля, изменение импортных пошлин и логистических издержек продолжают влиять на структуру рынка, однако тенденция к стабилизации становится всё более очевидной.

Сравнение лидеров рынка

Если рассматривать соотношение отечественных и иностранных брендов, можно выделить несколько ключевых тенденций:

Отечественные марки удерживают около 30% рынка, при этом Lada остаётся главным драйвером благодаря доступности запчастей и широкой дилерской сети.

Китайские бренды занимают свыше 55% продаж, продолжая укреплять позиции благодаря разнообразию моделей и оптимальному соотношению цены и оснащения.

Европейские и японские производители постепенно теряют долю из-за ограниченного предложения и высокой стоимости.

Таким образом, рынок смещается в сторону азиатских производителей, однако отечественные бренды сохраняют доверие покупателей, особенно в регионах.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Среди положительных аспектов эксперты выделяют:

рост доступности базовых моделей;

расширение предложения в сегменте кроссоверов;

снижение цен на ряд автомобилей в кредитных программах;

укрепление локальных сборочных производств.

Однако остаются и минусы:

ограниченный выбор у европейских брендов;

риск дефицита оригинальных запчастей;

зависимость рынка от колебаний валюты;

возможное повышение цен в начале 2026 года.

Советы при выборе автомобиля в конце года

Сравните предложения дилеров. Конец года — время скидок, когда автосалоны активно распродают складские запасы. Проверяйте происхождение автомобиля. Уточняйте, где была сборка — это влияет на качество комплектующих. Оцените гарантийные условия. Некоторые новые бренды предлагают расширенную гарантию, чтобы привлечь покупателей. Следите за акциями на обслуживание. В ряде случаев ТО при покупке автомобиля включается в стоимость.

Следуя этим рекомендациям, можно существенно сэкономить и подобрать подходящую модель даже в условиях нестабильного рынка.

Популярные вопросы о продажах автомобилей в России

1. Почему рынок начал расти в ноябре 2025 года?

Рост связан с сезонным спросом, стабилизацией цен и активными кредитными программами от банков и производителей.

2. Какие бренды показывают наибольшую устойчивость?

Lada и Haval удерживают стабильные позиции благодаря широкой сети дилеров и привлекательному соотношению цены и качества.

3. Стоит ли ждать дальнейшего роста продаж?

По прогнозам аналитиков, умеренный рост возможен в начале 2026 года, если не произойдёт резких колебаний валюты и не изменятся условия импорта.

4. Какие модели станут самыми востребованными в 2026 году?

Ожидается рост интереса к гибридным и электромобилям, а также к недорогим кроссоверам российского и китайского производства.

5. Как изменились предпочтения покупателей?

Все больше водителей выбирают автомобили с современными технологиями безопасности и мультимедийными системами, даже в базовых комплектациях.