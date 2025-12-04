Рынок ожил после спячки: машины снова уходят, как горячие пирожки
После продолжительного спада рынок показал положительную динамику, что стало неожиданным сигналом для автопроизводителей и дилеров. По данным аналитического агентства "Автостат", рост продаж составил 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Рынок впервые показал рост после длительного снижения
Продажи новых легковых автомобилей в ноябре достигли 127 921 единицы. Это первый положительный результат с февраля 2025 года. Эксперты связывают изменение тенденции с постепенным восстановлением логистических цепочек и увеличением доступности моделей, особенно в бюджетном сегменте.
"Напомним, что в январе нынешнего года он вырос на 11%, а в последующие месяцы только снижался", — подчеркнули в агентстве "Автостат".
Согласно исследованию, главным драйвером роста стала стабилизация цен на отечественные модели, а также активные программы кредитования. Кроме того, в конце осени традиционно наблюдается всплеск продаж — потребители стараются приобрести автомобили до начала зимнего сезона.
Популярные марки ноября
Лидером продаж традиционно остаётся Lada — 27 416 автомобилей. На втором месте уверенно держится Haval с показателем 17 961 единица. В тройке также новинка рынка — Tenet (9 914 машин).
Далее следуют Geely (9 672), Belgee (8 326), Changan (4 846), Solaris (4 113), Toyota (3 970), Chery (3 160) и Jetour (2 225).
Примечательно, что Toyota смогла обойти Chery по числу проданных автомобилей, хотя ни один из этих брендов не вошёл в десятку самых популярных моделей месяца. Это говорит о более равномерном распределении продаж между разными версиями моделей японской и китайской марок.
Топ-10 моделей: Lada снова впереди
Самыми востребованными моделями ноября стали:
-
Lada Granta — 12 997 автомобилей;
-
Haval Jolion — 6 258;
-
Lada Vesta — 5 386;
-
Tenet T4 — 4 535;
-
Tenet T7 — 4 485;
-
Geely Monjaro — 4 121;
-
Haval M6 — 3 660;
-
Belgee X70 — 3 578;
-
Belgee X50 — 3 459;
-
Lada Niva Legend — 3 039.
Позиции Tenet и Belgee подтверждают уверенное продвижение новых брендов, ориентированных на комфорт и дизайн при умеренной стоимости. Эксперты отмечают, что российский потребитель стал чаще выбирать автомобили с современными мультимедийными системами и увеличенным дорожным просветом.
Итоги года: рынок сокращается, но не катастрофически
С января по ноябрь 2025 года в России было продано 1 189 546 новых легковых автомобилей — на 17,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Это сокращение всё ещё выглядит умеренным на фоне экономических колебаний и высокой инфляции.
Лидером роста стал бренд Solaris, который увеличил продажи на 135,2%. В то же время Geely и Changan зафиксировали крупнейшие потери — минус 38,4% и 38,3% соответственно.
Эксперты отмечают, что ослабление рубля, изменение импортных пошлин и логистических издержек продолжают влиять на структуру рынка, однако тенденция к стабилизации становится всё более очевидной.
Сравнение лидеров рынка
Если рассматривать соотношение отечественных и иностранных брендов, можно выделить несколько ключевых тенденций:
-
Отечественные марки удерживают около 30% рынка, при этом Lada остаётся главным драйвером благодаря доступности запчастей и широкой дилерской сети.
-
Китайские бренды занимают свыше 55% продаж, продолжая укреплять позиции благодаря разнообразию моделей и оптимальному соотношению цены и оснащения.
-
Европейские и японские производители постепенно теряют долю из-за ограниченного предложения и высокой стоимости.
Таким образом, рынок смещается в сторону азиатских производителей, однако отечественные бренды сохраняют доверие покупателей, особенно в регионах.
Плюсы и минусы текущей ситуации
Среди положительных аспектов эксперты выделяют:
-
рост доступности базовых моделей;
-
расширение предложения в сегменте кроссоверов;
-
снижение цен на ряд автомобилей в кредитных программах;
-
укрепление локальных сборочных производств.
Однако остаются и минусы:
-
ограниченный выбор у европейских брендов;
-
риск дефицита оригинальных запчастей;
-
зависимость рынка от колебаний валюты;
-
возможное повышение цен в начале 2026 года.
Советы при выборе автомобиля в конце года
-
Сравните предложения дилеров. Конец года — время скидок, когда автосалоны активно распродают складские запасы.
-
Проверяйте происхождение автомобиля. Уточняйте, где была сборка — это влияет на качество комплектующих.
-
Оцените гарантийные условия. Некоторые новые бренды предлагают расширенную гарантию, чтобы привлечь покупателей.
-
Следите за акциями на обслуживание. В ряде случаев ТО при покупке автомобиля включается в стоимость.
Следуя этим рекомендациям, можно существенно сэкономить и подобрать подходящую модель даже в условиях нестабильного рынка.
Популярные вопросы о продажах автомобилей в России
1. Почему рынок начал расти в ноябре 2025 года?
Рост связан с сезонным спросом, стабилизацией цен и активными кредитными программами от банков и производителей.
2. Какие бренды показывают наибольшую устойчивость?
Lada и Haval удерживают стабильные позиции благодаря широкой сети дилеров и привлекательному соотношению цены и качества.
3. Стоит ли ждать дальнейшего роста продаж?
По прогнозам аналитиков, умеренный рост возможен в начале 2026 года, если не произойдёт резких колебаний валюты и не изменятся условия импорта.
4. Какие модели станут самыми востребованными в 2026 году?
Ожидается рост интереса к гибридным и электромобилям, а также к недорогим кроссоверам российского и китайского производства.
5. Как изменились предпочтения покупателей?
Все больше водителей выбирают автомобили с современными технологиями безопасности и мультимедийными системами, даже в базовых комплектациях.
