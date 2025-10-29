Пока рынок буксует, Москва едет дальше: столичный автопарк растёт наперекор прогнозам

Москва и Московская область по-прежнему остаются главным центром автомобильной торговли страны. Несмотря на общее снижение спроса, именно столичный регион удерживает первое место в рейтинге продаж новых легковых машин за девять месяцев 2025 года. Об этом сообщил исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов на форуме автомобильного бизнеса CarXL 25.

"Москва и Подмосковье демонстрируют устойчивый интерес к новым автомобилям, несмотря на снижение общего рынка", — отметил исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов.

Главный автомобильный рынок страны

По данным "Автостата", с января по сентябрь в Москве и Московской области продано 174,8 тыс. новых автомобилей. Это на четверть меньше, чем годом ранее, однако по сравнению с другими регионами показатели остаются рекордными. Лидерами продаж стали Haval Jolion (4,4%), Belgee X50 (4,4%) и Geely Monjaro (4,1%).

Такая структура предпочтений говорит о том, что жители столицы всё чаще выбирают современные кроссоверы с доступным ценником, но высоким уровнем комфорта и оснащения. При этом доля электромобилей пока остаётся незначительной — на них приходится менее 2% продаж.

Снижение общего объёма продаж аналитики связывают с ростом стоимости машин, изменением условий автокредитования и колебаниями курса рубля. Несмотря на это, в Москве сохраняется высокий спрос на автомобили среднего и премиального сегмента.

Сравнение регионов по продажам

Регион Количество проданных авто, тыс. Изменение к 2024 году Топ-3 моделей Москва и МО 174,8 -25% Haval Jolion, Belgee X50, Geely Monjaro Санкт-Петербург и ЛО 63,4 -21% Haval Jolion, Lada Granta, Belgee X50 Краснодарский край 41,9 -18% Lada Granta, Lada Vesta, Haval Jolion Татарстан 41,8 -20% Lada Granta, Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion Самарская область 32,2 -23% Lada Granta, Geely Coolray, Changan CS35 Plus

Как меняются предпочтения покупателей

Второе место по объёму продаж занял Санкт-Петербург и Ленинградская область. Здесь с начала года реализовано 63,4 тыс. новых машин. В отличие от столичного рынка, питерские водители чаще выбирают отечественные марки, и прежде всего Lada Granta, которая стабильно входит в тройку самых востребованных моделей.

На третьей строчке рейтинга — Краснодарский край. Южный регион традиционно демонстрирует устойчивый спрос на автомобили Lada: Granta занимает здесь более 11% рынка, а следом идут Lada Vesta и Haval Jolion.

Татарстан и Самарская область, замыкающие пятёрку, показывают схожую структуру предпочтений — сочетание китайских кроссоверов и российских седанов.

Советы шаг за шагом: как выбрать авто в 2025 году

Определите приоритеты. Если важна надёжность и простота обслуживания, выбирайте Lada или Belgee. Сравните расходы. Учтите не только цену, но и стоимость страховки, ТО, расход топлива и налог на мощность. Проверяйте наличие льгот. В ряде регионов действуют программы господдержки при покупке отечественных машин. Учитывайте логистику. В крупных городах проще найти запчасти и сервис, а в регионах выгоднее брать более массовые модели. Не откладывайте покупку. При возможном пересмотре утилизационного сбора и ставок автокредитов цены могут вырасти.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка машины без проверки дилера.

Последствие: риск нарваться на серый импорт без гарантии.

Альтернатива: выбирать официального дилера или крупную сетевую площадку.

Ошибка: ориентироваться только на цену.

Последствие: дешёвые модели могут обойтись дороже при обслуживании.

Альтернатива: изучить отзывы, стоимость запчастей и сервисные интервалы.

Ошибка: игнорировать условия кредита.

Последствие: переплата из-за скрытых комиссий.

Альтернатива: сравнить предложения банков и использовать калькуляторы на сайтах автосалонов.

А что если рынок снова сократится?

Если темпы продаж продолжат снижаться, рынок неизбежно переформатируется. Основной удар придётся на сегмент новых иномарок, завозимых по параллельному импорту. Однако это может стать стимулом для роста локализованного производства — прежде всего китайских брендов, активно развивающих сборку в России.

Также ожидается усиление позиций брендов, предлагающих электромобили и гибриды: спрос на экономичные решения постепенно растёт.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы Расширение ассортимента китайских моделей Рост цен на новые автомобили Повышение локализации производства Снижение доступности кредитов Поддержка госпрограмм на отечественные авто Дефицит запчастей для "серых" машин Развитие сервисных сетей Замедление обновления автопарка

FAQ

Какой автомобиль сейчас самый популярный в России?

По итогам девяти месяцев 2025 года лидером остаётся Lada Granta, удерживающая лидерство сразу в нескольких регионах.

Сколько стоит новый Haval Jolion?

Цена варьируется от 2,1 до 2,7 млн руб. в зависимости от комплектации. В регионах возможны скидки по программе трейд-ин.

Что лучше — китайский кроссовер или российский седан?

Если важен комфорт и современное оснащение, китайские модели выигрывают. Если главные критерии — простота ремонта и доступность запчастей, лучше выбрать Lada.

Мифы и правда

Миф: китайские автомобили быстро ломаются.

Правда: надёжность выросла — большинство брендов дают гарантию до 5 лет.

Миф: выгоднее покупать подержанный авто.

Правда: цены на вторичке растут быстрее, чем на новые модели.

Миф: Москва — единственный регион, где выгодно брать машину.

Правда: в регионах часто действуют дополнительные скидки и налоговые льготы.

3 интересных факта

В 2025 году на каждые десять новых машин в Москве приходится одна Belgee. Lada Granta остаётся самой массовой моделью страны более пяти лет подряд. Средний возраст покупателей новых авто в столице снизился до 38 лет — благодаря росту онлайн-продаж и каршеринговых программ.

Исторический контекст

В 2020-х рынок пережил несколько резких спадов: сначала из-за санкций, затем из-за перестройки логистики. Пик падения пришёлся на 2022 год, когда продажи новых машин упали почти втрое. С тех пор отрасль постепенно восстанавливается — главным образом за счёт китайских производителей и поддержки отечественного автопрома.