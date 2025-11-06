Куплю сейчас, пока не поздно: почему россияне массово опустошают автосалоны

Российский рынок новых легковых автомобилей показал впечатляющий рост. В октябре 2025 года продажи увеличились на 35% по сравнению с сентябрём и достигли 165,7 тысячи машин — это лучший результат за последние одиннадцать месяцев, сообщает агентство "Автостат". Причиной всплеска стал ажиотажный спрос, вызванный ожиданием пересмотра правил расчёта утилизационного сбора, который изменится с 1 января 2026 года. Многие покупатели решили не откладывать покупку, опасаясь подорожания.

Спрос растёт на все марки

Гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич отметил, что интерес покупателей вырос не только к моделям, попадающим под изменения утильсбора, но и к большинству официальных брендов, представленных на рынке. Илья Петров, директор розничных продаж АГ "Авилон", добавил, что рост продаж связан с ожиданием повышения цен после Нового года — не только из-за утильсбора, но и других факторов, влияющих на стоимость автомобилей.

Лидеры продаж: кто выиграл от осеннего бума

По данным "Автостата", тройка лидеров октября выглядит так:

• Lada - 33,25 тыс. машин (рост на 26%);

• Haval - 26,13 тыс. (+56,8%);

• Geely - 14,24 тыс. (+46,2%).

Популярность традиционно удерживают модели Lada Granta, Haval Jolion и Lada Vesta. Российские автомобили по-прежнему остаются самыми доступными, а китайские бренды укрепляют позиции благодаря активным поставкам и разнообразию комплектаций.

Почему россияне массово пошли в автосалоны

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков объяснил, что на спрос повлияли сезонные и финансовые факторы.

"Сработал сезонный эффект и фактор завершения вкладов у населения", — отметил эксперт.

Многие россияне решили потратить освободившиеся сбережения на покупку автомобиля, ожидая роста цен. В результате рынок, который ещё летом страдал от избытка машин, к осени перешёл в стадию лёгкого дефицита.

Таблица "Сравнение" — лидеры октября

Марка Продажи, тыс. шт. Изменение к сентябрю Lada 33,25 +26% Haval 26,13 +56,8% Geely 14,24 +46,2% Chery 12,7 +34% Exeed 6,8 +29%

Советы: как действовать покупателям

Планируйте покупку заранее. Рост спроса снижает выбор и увеличивает сроки поставки. Фиксируйте цену при заказе. Многие дилеры позволяют зафиксировать условия до конца года. Проверяйте комплектацию. Осенью производители обновляют линейки, можно выбрать оптимальный вариант. Оценивайте предложения лизинга. Компании предлагают выгодные программы даже для физических лиц. Сохраняйте документы об оплате. Они пригодятся при регистрации и страховании.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ожидание новогодних скидок.

Последствие: повышение цен с января 2026 года.

Альтернатива: покупка до конца года по текущей ставке.

Ошибка: выбор непроверенного дилера.

Последствие: задержка поставки или потеря аванса.

Альтернатива: работать только с официальными центрами.

Ошибка: откладывание решения.

Последствие: дефицит нужных моделей.

Альтернатива: оформить предзаказ с фиксированной стоимостью.

А что если спрос сохранится зимой

Аналитики считают, что в ноябре и декабре активность покупателей сохранится. Однако уже в начале 2026 года рынок может остыть: большая часть желающих обновить автомобиль сделает это заранее. Возможен плавный спад продаж до весны, после чего рынок стабилизируется.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы Подъём продаж стимулирует рынок Сокращение скидок и спецпредложений Растёт доля локализованных брендов Возможный дефицит популярных моделей Повышается загрузка дилеров Увеличение цен на мощные авто

FAQ

Почему выросли продажи в октябре?

Покупатели торопятся купить машины до повышения утильсбора.

Какие бренды лидируют?

Lada, Haval и Geely показали самый заметный рост.

Стоит ли ждать снижения цен?

Нет, эксперты прогнозируют подорожание после Нового года.

Мифы и правда

Миф: цены снизятся к зиме.

Правда: ожидается рост из-за новых ставок утильсбора.

Миф: дефицита больше не будет.

Правда: запасы дилеров сокращаются, поставки ограничены.

Миф: ажиотаж создан искусственно.

Правда: данные "Автостата" подтверждают реальный рост спроса.

3 интересных факта

• Октябрь стал лучшим месяцем продаж с ноября 2024 года.

• Lada Granta удерживает лидерство на рынке 32 месяца подряд.

• Доля китайских марок в октябре превысила половину всех продаж.

Исторический контекст

Осенние всплески продаж характерны для российского авторынка, однако в 2025 году рост оказался особенно сильным. Ожидание изменений утильсбора, завершение депозитных вкладов и сокращение запасов автомобилей создали редкое сочетание факторов, которое подстегнуло покупателей. Эксперты считают октябрьский результат предвестником перестройки рынка, когда новые правила и экономические условия определят динамику 2026 года.