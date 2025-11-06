Куплю сейчас, пока не поздно: почему россияне массово опустошают автосалоны
Российский рынок новых легковых автомобилей показал впечатляющий рост. В октябре 2025 года продажи увеличились на 35% по сравнению с сентябрём и достигли 165,7 тысячи машин — это лучший результат за последние одиннадцать месяцев, сообщает агентство "Автостат". Причиной всплеска стал ажиотажный спрос, вызванный ожиданием пересмотра правил расчёта утилизационного сбора, который изменится с 1 января 2026 года. Многие покупатели решили не откладывать покупку, опасаясь подорожания.
"Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре подскочили на 35% относительно сентября, до 165,7 тысяч штук", — сообщили в "Коммерсанте" со ссылкой на данные "Автостата".
Спрос растёт на все марки
Гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич отметил, что интерес покупателей вырос не только к моделям, попадающим под изменения утильсбора, но и к большинству официальных брендов, представленных на рынке. Илья Петров, директор розничных продаж АГ "Авилон", добавил, что рост продаж связан с ожиданием повышения цен после Нового года — не только из-за утильсбора, но и других факторов, влияющих на стоимость автомобилей.
Лидеры продаж: кто выиграл от осеннего бума
По данным "Автостата", тройка лидеров октября выглядит так:
• Lada - 33,25 тыс. машин (рост на 26%);
• Haval - 26,13 тыс. (+56,8%);
• Geely - 14,24 тыс. (+46,2%).
Популярность традиционно удерживают модели Lada Granta, Haval Jolion и Lada Vesta. Российские автомобили по-прежнему остаются самыми доступными, а китайские бренды укрепляют позиции благодаря активным поставкам и разнообразию комплектаций.
Почему россияне массово пошли в автосалоны
Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков объяснил, что на спрос повлияли сезонные и финансовые факторы.
"Сработал сезонный эффект и фактор завершения вкладов у населения", — отметил эксперт.
Многие россияне решили потратить освободившиеся сбережения на покупку автомобиля, ожидая роста цен. В результате рынок, который ещё летом страдал от избытка машин, к осени перешёл в стадию лёгкого дефицита.
Таблица "Сравнение" — лидеры октября
|Марка
|Продажи, тыс. шт.
|Изменение к сентябрю
|Lada
|33,25
|+26%
|Haval
|26,13
|+56,8%
|Geely
|14,24
|+46,2%
|Chery
|12,7
|+34%
|Exeed
|6,8
|+29%
Советы: как действовать покупателям
-
Планируйте покупку заранее. Рост спроса снижает выбор и увеличивает сроки поставки.
-
Фиксируйте цену при заказе. Многие дилеры позволяют зафиксировать условия до конца года.
-
Проверяйте комплектацию. Осенью производители обновляют линейки, можно выбрать оптимальный вариант.
-
Оценивайте предложения лизинга. Компании предлагают выгодные программы даже для физических лиц.
-
Сохраняйте документы об оплате. Они пригодятся при регистрации и страховании.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ожидание новогодних скидок.
-
Последствие: повышение цен с января 2026 года.
-
Альтернатива: покупка до конца года по текущей ставке.
-
Ошибка: выбор непроверенного дилера.
-
Последствие: задержка поставки или потеря аванса.
-
Альтернатива: работать только с официальными центрами.
-
Ошибка: откладывание решения.
-
Последствие: дефицит нужных моделей.
-
Альтернатива: оформить предзаказ с фиксированной стоимостью.
А что если спрос сохранится зимой
Аналитики считают, что в ноябре и декабре активность покупателей сохранится. Однако уже в начале 2026 года рынок может остыть: большая часть желающих обновить автомобиль сделает это заранее. Возможен плавный спад продаж до весны, после чего рынок стабилизируется.
Плюсы и минусы текущей ситуации
|Плюсы
|Минусы
|Подъём продаж стимулирует рынок
|Сокращение скидок и спецпредложений
|Растёт доля локализованных брендов
|Возможный дефицит популярных моделей
|Повышается загрузка дилеров
|Увеличение цен на мощные авто
FAQ
Почему выросли продажи в октябре?
Покупатели торопятся купить машины до повышения утильсбора.
Какие бренды лидируют?
Lada, Haval и Geely показали самый заметный рост.
Стоит ли ждать снижения цен?
Нет, эксперты прогнозируют подорожание после Нового года.
Мифы и правда
Миф: цены снизятся к зиме.
Правда: ожидается рост из-за новых ставок утильсбора.
Миф: дефицита больше не будет.
Правда: запасы дилеров сокращаются, поставки ограничены.
Миф: ажиотаж создан искусственно.
Правда: данные "Автостата" подтверждают реальный рост спроса.
3 интересных факта
• Октябрь стал лучшим месяцем продаж с ноября 2024 года.
• Lada Granta удерживает лидерство на рынке 32 месяца подряд.
• Доля китайских марок в октябре превысила половину всех продаж.
Исторический контекст
Осенние всплески продаж характерны для российского авторынка, однако в 2025 году рост оказался особенно сильным. Ожидание изменений утильсбора, завершение депозитных вкладов и сокращение запасов автомобилей создали редкое сочетание факторов, которое подстегнуло покупателей. Эксперты считают октябрьский результат предвестником перестройки рынка, когда новые правила и экономические условия определят динамику 2026 года.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru