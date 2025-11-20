Торопился купить авто до конца 2025-го — не ожидал, что утильсбор так быстро изменит цены

Продажи новых автомобилей в России в конце 2025 года оказались на подъеме, однако дилеры и эксперты предупреждают: уже в первом квартале 2026-го рынок ждет заметный спад. Основная причина — изменение правил расчета утильсбора и связанные с этим волнения на стороне покупателей и дистрибьюторов. Как складывается ситуация и что ожидать автолюбителям и дилерам — разберем по всем пунктам.

Почему осенью 2025 года выросли продажи

В октябре рынок автомобилей охватил настоящий ажиотаж. Введение новой методики расчета утильсбора заставило покупателей торопиться с принятием решения. Как объяснил генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский, клиенты не стали откладывать покупку машин до следующего года, стремясь успеть приобрести авто до повышения налоговой нагрузки.

"Ноябрь начался достаточно спокойно, активность клиентов несколько снизилась, и рынок будет менее агрессивным. Но на этом фоне начали появляться "бреши" в модельных рядах дистрибьюторов, которые не пополняли запасы автомобилей. То есть часть моделей заканчивается, и уже нет в наличии некоторых комплектаций и цветов. Объем продаж в ноябре будет чуть ниже, чем в октябре, если не будет других анонсов со стороны регулятора", — пояснил генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

Спрос рос не только на те модели, которые потенциально могли подорожать из-за новых правил. Продажи выросли практически у всех официально представленных марок, подтвердил Андрей Терлюкевич, генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр".

"Ажиотажный спрос возник не только на потенциально попадающие под удар новых правил модели. Продажи выросли по большинству официально представленных марок", — отметил Андрей Терлюкевич.

Сравнение: динамика продаж в разные месяцы

Месяц Активность покупателей Наличие автомобилей Основные тенденции Октябрь Максимальная, ажиотажная Многое доступно Закупки "впрок" перед реформой Ноябрь Замедление, спокойный спрос Дефицит отдельных моделей Осторожность, выбор ограничен Декабрь Последний рывок, закрытие года Сокращение запасов Ожидание изменений Январь+ Минимум активности Резкое падение Новый утильсбор, высокая цена

Советы шаг за шагом: что делать автолюбителям

Планируйте покупку заранее — особенно если рассчитываете на определенную модель или комплектацию. Следите за новостями об изменении регуляторных правил — скачки цен часто привязаны к датам новых нормативов. Если не готовы покупать срочно, стоит дождаться весны 2026 года — возможен возврат специальных акций и обновление складов. Сравнивайте предложения у разных дилеров: остатки могут отличаться даже в рамках одного региона.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Переносить покупку на начало года → столкнуться с ростом цен и дефицитом → приобрести авто до декабря 2025 года или дождаться стабилизации весной. Слишком долго выбирать комплектацию → остаться без нужной машины → заранее отслеживать наличие у дилеров. Игнорировать регуляторные анонсы → неожиданно встретиться с ростом утильсбора → подписаться на рассылки автоновостей.

А что если покупать весной?

Дилеры прогнозируют, что оживление рынка начнется не раньше весны 2026 года. К этому времени склады будут пополнены, возможны новые акции, а цены — пусть и выше, но стабилизируются. Для тех, кто не торопится, это шанс купить машину с меньшим ажиотажем и более широким выбором.

Плюсы и минусы покупки до конца года

Плюсы Минусы Шанс купить до роста цен Ограниченный выбор комплектаций Прежние условия кредитования Снижение активности дилеров, дефицит Возможность зафиксировать цену Отсутствие новинок и свежих поставок

FAQ

Почему вырос спрос в октябре?

Покупатели спешили приобрести авто до введения новых правил утильсбора.

Что ждет рынок в начале 2026 года?

Резкое снижение спроса, рост цен и сокращение ассортимента.

Когда ждать нового всплеска активности?

По прогнозам — не раньше весны 2026 года.

Мифы и правда

Миф: После январских изменений сразу появятся скидки.

Правда: В начале года — дефицит и высокие цены, скидки возможны только ближе к весне.

Миф: Можно всегда найти любую модель у дилера.

Правда: Перед реформой заканчиваются не только топовые комплектации, но и стандартные версии.

Миф: Повышение утильсбора не затронет цены.

Правда: В большинстве случаев дилеры переложат дополнительные расходы на покупателей.

3 интересных факта

• В октябре выросли продажи не только популярных, но и малораспространенных моделей.

• Дилеры часто фиксируют максимальный спрос за пару месяцев до вступления новых налоговых норм.

• После повышения утильсбора в предыдущие годы восстановление рынка занимало до полугода.

