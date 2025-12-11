Бумаги подписаны, а штрафы всё идут: где прячется подвох при продаже машины

Продажа автомобиля обычно воспринимается как простая формальность — стороны подписали договор, обменялись деньгами и ключами, и сделка завершена. Однако судебная практика показывает, что всё не так просто. В обзор Верховного суда попало дело, где продавец не смог избежать штрафов, полученных уже новым владельцем. Об этом сообщает Autonews.

Почему бывший владелец остался виновным

Верховный суд подтвердил: одного договора купли-продажи недостаточно, чтобы снять с себя ответственность за нарушения, если автомобиль не был снят с учёта. Суд указал, что сам факт подписания бумаг не доказывает переход владения, пока данные в ГИБДД не изменены.

Дело началось с того, что дорожная камера зафиксировала проезд автомобиля на красный свет. Письмо со штрафом получила прежняя владелица, которая к тому моменту уже продала машину. Женщина представила суду договор купли-продажи и выписку из базы Российского союза автостраховщиков, однако этого оказалось недостаточно.

"Копии документов не доказывают, что договор вступил в силу и деньги были переданы", — говорится в определении Верховного суда.

Из карточки учёта следовало, что машина всё ещё числится на прежнюю хозяйку. После сделки она не подала заявление о прекращении регистрации, поэтому именно ей и пришли штрафы. Верховный суд поддержал решения нижестоящих инстанций и оставил постановление без изменений.

Почему юристы считают решение суда логичным

Юристы отмечают, что ситуация хоть и неприятная, но закономерная. Ведущий специалист Европейской юридической службы Орест Мацала объяснил, что договор купли-продажи не всегда является надёжным доказательством передачи машины.

"Для ГИБДД собственник меняется только после перерегистрации автомобиля", — отметил юрист.

По его словам, пока регистрационные данные не изменены, все штрафы и налоги остаются за прежним владельцем.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 18 Федерального закона №283-ФЗ, прежний владелец может прекратить учёт автомобиля, если новый собственник не поставил его на учёт в течение 10 дней. В противном случае прежний хозяин вправе обратиться в ГИБДД и подать заявление о прекращении регистрации.

Нарушение сроков регистрации карается штрафом от 1500 до 2000 рублей (статья 19.22 КоАП РФ). Кроме того, за езду на незарегистрированном автомобиле предусмотрено наказание в 500-800 рублей, а за повторное нарушение — уже 5000 рублей или лишение прав до трёх месяцев.

Более того, с 2025 года ужесточаются правила для автомобилистов и растут штрафы, что делает своевременную перерегистрацию ещё важнее для избегания финансовых потерь.

Как избежать проблем после продажи машины

Эксперты советуют сразу после продажи автомобиля убедиться, что новый владелец его зарегистрировал. Проверить это можно через портал "Госуслуги". Если покупатель не торопится с оформлением, продавец может самостоятельно прекратить регистрацию. Это особенно удобно при сделках, оформленных онлайн или нотариально заверенных.

Если договор заключён в обычной письменной форме, снять автомобиль с учёта можно спустя 10 дней после продажи. Такой подход избавит бывшего владельца от всех рисков, включая штрафы и налоги.

Как доказать, что штраф пришёл по ошибке

Ведущий юрисконсульт платформы "Правокард" Евгений Данилов поясняет: у продавца всегда остаётся возможность доказать невиновность.

"Собственник должен подтвердить, что не он управлял машиной в момент нарушения", — объяснил юрист.

Для этого подойдут разные документы: полис ОСАГО, где указан другой водитель, акт приёма-передачи, расписка о получении денег, а также свидетельские показания.

Верховный суд в своём постановлении №20 от 25 июня 2019 года разъяснил, что доказательством может быть совокупность документов, включая договор купли-продажи и страховку нового владельца. Фото или видео передачи автомобиля также могут сыграть роль.

Если новый собственник не выходит на связь, можно указать это в жалобе: "Я не могу повлиять на его действия, но фактически утратил владение автомобилем". Суд примет во внимание добросовестность продавца, если он приложит доказательства передачи машины.

Что делать, если штраф всё же не отменили

Если доказать невиновность не удалось, юристы рекомендуют оплатить штраф, а затем взыскать сумму с покупателя.

"Судебная практика разная, но положительные примеры есть", — подчеркнул Орест Мацала.

По статье 15 Гражданского кодекса РФ, бывший владелец может требовать возмещения убытков, связанных с действиями покупателя, если именно из-за него возникли расходы.

Плюсы и минусы самостоятельного прекращения регистрации

Отдельного внимания заслуживает процедура прекращения регистрации автомобиля прежним владельцем.

Плюсы такого шага очевидны:

защита от будущих штрафов и налоговых уведомлений;

возможность подтвердить добросовестность при судебных спорах;

оперативное решение через "Госуслуги".

Среди минусов можно выделить:

необходимость документально подтвердить факт продажи;

возможные споры с покупателем, если тот не готов к перерегистрации.

Однако юристы сходятся во мнении: даже с этими неудобствами лучше пройти процедуру, чем потом доказывать свою невиновность.

Сравнение: договор купли-продажи и акт приёма-передачи

Хотя договор купли-продажи фиксирует факт сделки, акт приёма-передачи подтверждает саму передачу автомобиля.

Судебная практика показывает, что именно этот документ становится ключевым доказательством при спорах.

Договор отражает намерение сторон, а акт — факт передачи вещи. Поэтому лучше составлять оба документа одновременно и хранить копии.

"Договора, акта приёма-передачи и расписки должно быть достаточно, чтобы у суда не возникло сомнений", — уточнил Орест Мацала.

Советы продавцам автомобилей

Сразу после продажи автомобиля проверьте регистрацию через "Госуслуги". Если покупатель не зарегистрировал машину, подайте заявление о прекращении учёта. Всегда оформляйте расписку и акт приёма-передачи. Не подписывайте договор с открытой датой. Храните фото и переписку, подтверждающие передачу машины.

Эти шаги помогут избежать штрафов и возможных судебных тяжб. Кроме того, полезно знать, что за несвоевременную регистрацию установлены конкретные штрафы и новые правила оформления документов.

Популярные вопросы о штрафах после продажи автомобиля

Можно ли обжаловать штраф без договора купли-продажи?

Нет. Без документов, подтверждающих передачу владения, суд не примет жалобу.

Сколько времени даётся покупателю на регистрацию?

По закону — 10 дней с момента покупки.

Что делать, если новый владелец пропал?

Подать заявление о прекращении регистрации, приложив доказательства продажи.