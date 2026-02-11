Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина за рулем в машине слушает музыку в наушниках
Мужчина за рулем в машине слушает музыку в наушниках
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 9:05

Безобидные с виду, смертельно опасные внутри: такие предметы в машине калечат и убивают

Обычный автомобиль легко может превратиться в источник повышенного риска, если в салоне или багажнике находятся неподходящие предметы. Иногда именно мелочь становится спусковым крючком для аварии, конфликта или проблем с законом. Опасность кроется не только в очевидных вещах, но и в тех, к которым многие привыкли относиться легкомысленно. Об этом сообщает Onliner.

Алкоголь как фактор риска

Алкоголь в машине — одна из самых распространённых и недооценённых угроз. Даже если водитель уверен в своей трезвости, открытая бутылка или банка в салоне может сыграть роковую роль. Она нередко становится косвенным доказательством употребления спиртного, особенно после ДТП или остановки инспектором.
В ряде стран, включая США, действует правило "open container": наличие открытой алкогольной ёмкости в салоне приравнивается к нетрезвому вождению. При этом бутылка в багажнике не считается нарушением, так как водитель не имеет к ней прямого доступа. В Беларуси пассажирам формально разрешено пить алкоголь, однако за границей такая привычка может обернуться лишением прав и крупными расходами.

Бита и иллюзия контроля

Бейсбольная бита в багажнике давно стала символом дорожной агрессии. В стрессовой ситуации она способна подтолкнуть к импульсивному поступку, о котором позже придётся пожалеть. Судебная практика показывает, что подобные предметы легко превращаются из "спортинвентаря" в орудие преступления. Даже если водитель не планировал применять биту, ответственность за последствия может оказаться максимально жёсткой.

Заглушки для ремней безопасности

Защёлки, имитирующие пристёгнутый ремень, создают опасную иллюзию безопасности. Они отключают сигнализацию, но не защищают человека при столкновении. Реальные случаи ДТП показывают, что такие "хитрости" нередко заканчиваются тяжёлыми травмами, ударами о лобовое стекло и рулевую колонку. При этом вопросы ремня безопасности сегодня выходят далеко за рамки аварий — инспекторы обращают на него внимание даже в ситуациях, которые многие считают формальностью, включая штраф за ремень на парковке.

Антирадары и проблемы с законом

Антирадары, в отличие от радар-детекторов, активно вмешиваются в работу измерительных приборов и во многих странах запрещены. В Беларуси их использование незаконно, а в некоторых европейских государствах наличие устройства в салоне может привести к серьёзным санкциям. Перед поездкой за границу стоит заранее изучить местные правила, чтобы безобидный гаджет не стал причиной крупных неприятностей.

Неподходящая тара для топлива

Обычные пластиковые канистры и бутылки представляют реальную угрозу из-за статического электричества. Искры достаточно, чтобы пары бензина воспламенились прямо в багажнике или гараже.

"Отпуск светлых нефтепродуктов в пластиковую и стеклянную тару запрещен из-за заряда статического электричества, который может возникнуть в любой момент", — объясняют специалисты.

Трагические случаи, зафиксированные в Беларуси, подтверждают, что экономия на правильной таре может стоить не только автомобиля, но и человеческой жизни.

Краска и другие жидкости

Банки с краской или строительными смесями опасны не огнём, а последствиями разлива. При резком торможении или аварии содержимое оказывается на дороге или в салоне, создавая угрозу другим участникам движения и приводя к административной ответственности за загрязнение проезжей части.

Домашние животные без фиксации

Неприученные к поездкам собаки и кошки способны дезориентировать водителя. Испугавшийся питомец может метаться по салону, мешая управлению. В сочетании с отвлечённостью это повышает риск ситуаций, когда авария происходит буквально на ровном месте — по тем же причинам, что и в историях о невнимательности водителей. Специалисты советуют использовать переноски и специальные удерживающие устройства, особенно на первых этапах поездок.

Деньги в автодокументах

Хранение купюр в обложке с документами нередко заканчивается серьёзными проблемами. Инспекторы расценивают такие ситуации как попытку дачи взятки, даже если умысел был сомнительным. Подобные случаи неоднократно становились предметом уголовных дел и попадали на видео с регистраторов.

Источники открытого огня

Любой источник открытого огня в салоне — от паяльной лампы до экзотических развлечений — представляет смертельную опасность. Масштабные трагедии показывают, что в замкнутом пространстве огонь распространяется мгновенно, не оставляя шансов на спасение.

Наушники за рулём

Использование наушников лишает водителя важного канала восприятия. Звуки сирен, сигналы других машин и шум дороги помогают ориентироваться в обстановке. Отказываясь от них, человек снижает шансы вовремя заметить опасность и правильно на неё отреагировать.

Внимательное отношение к тому, что находится в автомобиле, напрямую связано с безопасностью. Устранение потенциально опасных предметов снижает риск аварий, конфликтов и юридических последствий, делая поездки спокойнее и предсказуемее.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Едут навстречу — и будто сварка в лицо: как современные фары превратились в ослепляющий свет 09.02.2026 в 12:13

Белые светодиодные фары всё чаще раздражают водителей ночью. Почему свет стал резче, как технологии изменили зрительное восприятие и что говорит статистика ДТП.

Читать полностью » Новая машина не нужна: эти 4 устройства превращают старый автомобиль в умный за считанные минуты 09.02.2026 в 12:10

Как добавить навигацию, камеры и цифровые помощники в обычный автомобиль без замены машины и крупных затрат — практичные решения для российских водителей.

Читать полностью » Прошлогодние авто стали наживкой: рынок заманивает скидками, которых давно не было 08.02.2026 в 19:05

Февраль принёс российскому авторынку неожиданные скидки: какие автомобили сейчас продают с максимальной выгодой и за счёт каких условий формируется цена.

Читать полностью » Такого не ожидали — разработка для Марса начала спасать автомобили на коварных зимних трассах 08.02.2026 в 18:57

Космические технологии помогают водителям зимой: новые датчики заранее распознают лед и ледяной дождь, предупреждая об опасности на дороге.

Читать полностью » Автомобиль прогревается без выхода из дома: скрытую функцию находят случайно 08.02.2026 в 9:44

Кирра Таши раскрыла функцию, которой не догадывалась в своей Toyota Camry. Дистанционный запуск двигателя оказался настоящим открытием!

Читать полностью » Мотоцикл исправен, а риск огромный — одну деталь райдеры меняют слишком поздно 07.02.2026 в 20:04

Даже при хорошем протекторе мотоциклетные шины могут быть опасны — когда действительно пора их менять и какие признаки нельзя игнорировать.

Читать полностью » Покупка кажется выгодной, пока не приходит время продавать: китайские машины раскрывают слабое место 07.02.2026 в 17:15

Китайские автомобили активно заняли рынок, но при перепродаже ведут себя по-разному. Отчет НАПИ показывает, какие модели через 2–4 года теряют меньше всего.

Читать полностью » Новый Nissan Xterra показали за закрытыми дверями — первые впечатления удивили даже дилеров 07.02.2026 в 14:55

Nissan показал дилерам новый Xterra задолго до премьеры. Внедорожник обещают радикальным по дизайну, рамным и доступным — подробности уже известны.

Читать полностью »

Новости
Наука
Чёрную дыру поставили под сомнение: центр Млечного Пути ведёт себя слишком странно
Спорт и фитнес
Тело работает дольше — прогресс приходит быстрее: приём, который многие игнорируют в зале
Питомцы
Диван под ударом, шторы в клочья: постоянное царапание раскрывает скрытое состояние кошки
Еда
Куриный пармезан дома перестал быть "резиновым": одна замена в панировке — и корочка хрустит как в ресторане
Туризм
Не ожидал такого контраста: где в России воздух оказался самым тяжёлым, а где — удивительно чистым
Красота и здоровье
Мозг выбирает сценарий ещё в утробе: различия между мальчиками и девочками начинаются до рождения
Недвижимость
Дом вроде чистый, а жить неудобно: путаница между уборкой и наведением порядка портит всё
Спорт и фитнес
Руки стареют быстрее лица: упражнения, которые срочно возвращают плечам чёткий рельеф
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet