Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Остановка машины с багажником
Остановка машины с багажником
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Сергей Герасимов Опубликована сегодня в 2:53

Штраф на крыше: почему обычный багажник превращает машину в нарушителя

За установку багажника без регистрации водителям грозит штраф 5 тысяч рублей

Многие водители привыкли решать проблему нехватки места в багажнике просто: ставят на крышу машины бокс или решётку и спокойно перевозят вещи. Однако такие "усовершенствования" далеко не всегда законны — и могут обернуться крупным штрафом.

"Просто так использовать багажник на крыше нельзя", — пояснил инспектор ГАИ.

Сегодня дополнительное оборудование на крыше автомобиля рассматривается как конструктивное изменение, если не предусмотрено заводом-изготовителем. А значит, оно требует официальной регистрации.

Почему теперь штрафуют за багажник

Раньше инспекторы относились к багажникам лояльно, ведь они казались безобидным дополнением. Но с введением новых требований всё изменилось. Если дополнительная конструкция установлена без разрешения, водителя ждёт административный штраф — 5 тысяч рублей. А в случае с коммерческим транспортом санкции увеличиваются до 50 тысяч рублей для юридических лиц.

Инспекторы вправе потребовать снять незарегистрированный багажник. И если водитель проигнорирует требование, последствия будут серьёзнее — вплоть до запрета эксплуатации машины.

Какие багажники разрешены

Закон допускает использование багажников, если соблюдены два ключевых условия:

  1. штатные крепления присутствуют на кузове автомобиля.

  2. сертифицированный бокс или система креплений подходит именно для данной модели авто.

Все остальные случаи трактуются как нарушение. Особенно это касается "самодельных" решёток, которые когда-то были нормой на классических ВАЗах. Теперь их использование приравнивается к переделке конструкции.

Сравнение вариантов перевозки вещей

Вариант Плюсы Минусы
Багажник на крыше Удобен при дальних поездках, увеличивает объём Требует регистрации, влияет на аэродинамику и расход топлива
Прицеп Подходит для крупногабаритных грузов, не мешает салону Нужна категория "E", повышенные требования к техосмотру
Внутренний багажник Безопасен и не требует оформления Ограничен по объёму, неудобен при путешествиях с семьёй

Как действовать правильно

  1. Проверить инструкцию к автомобилю. Указано ли, что модель допускает крепление багажника.

  2. Подобрать сертифицированный бокс. Лучше выбирать известные бренды.

  3. Установить в специализированном сервисе. Это гарантирует безопасность и выдачу документов.

  4. Зарегистрировать изменение в ГАИ. Необходимо оформить техэкспертизу и внести запись в ПТС.

  5. Следить за состоянием конструкции. Разболтанные крепления — частая причина штрафов и ДТП.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: установить решётку или платформу без документов.
    Последствие: штраф, требование снять конструкцию.
    Альтернатива: купить сертифицированный багажный бокс с документами.

  • Ошибка: перевозка вещей, выступающих за габариты кузова.
    Последствие: лишение права эксплуатации.
    Альтернатива: использовать прицеп с правильной развесовкой и фиксацией.

  • Ошибка: игнорирование регистрации изменений.
    Последствие: проблемы при продаже авто и техосмотре.
    Альтернатива: заранее получить разрешение на установку в ГАИ.

А что если багажника нет?

Если у автомобиля нет штатных мест под крепление, можно установить их отдельно, но только через техэкспертизу и регистрацию. Иначе система креплений будет считаться незаконной. В некоторых случаях проще использовать прицеп, однако и здесь не всё просто — требуются навыки управления автопоездом и наличие категории "E".

Кроме того, прицепы проходят отдельный техосмотр, а требования к светотехнике, тормозам и страховке для них гораздо строже. Поэтому решение "купить прицеп вместо багажника" не всегда оказывается выгодным.

Плюсы и минусы багажника на крыше

Плюсы Минусы
Увеличивает вместимость машины Увеличивает расход топлива на 10-15%
Удобен при путешествиях Может ухудшить устойчивость авто
Не требует прицепного устройства Обязательная регистрация как изменения конструкции
Эстетичный внешний вид у современных моделей Возможен свист и шум при движении

Мифы и правда о багажниках

Миф 1. "Если бокс лёгкий, регистрировать не нужно".
Правда: закон не учитывает вес, только сам факт изменения конструкции.

Миф 2. "Штрафы применяются только в Москве".
Правда: формально правило действует по всей России, просто контроль в регионах мягче.

Миф 3. "Можно установить бокс и потом зарегистрировать".
Правда: инспекторы могут выписать штраф уже при первой проверке, если регистрация отсутствует.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать багажник для своего автомобиля?
Проверяйте совместимость по VIN или модели машины. Лучше брать оригинальные аксессуары от производителя — они гарантируют надёжное крепление.

Сколько стоит оформить установку багажника?
Процедура техэкспертизы и внесения изменений в документы обойдётся примерно от 3 до 10 тысяч рублей в зависимости от региона и типа конструкции.

Что лучше — прицеп или багажник на крыше?
Для коротких поездок и небольших грузов удобнее бокс. Для перевозки мебели, техники или мотоцикла рациональнее прицеп.

Интересные факты

  1. Современные аэродинамические боксы снижают шум и экономят до 5% топлива по сравнению с обычными решётками.

  2. При превышении допустимой нагрузки на крышу (обычно 75-100 кг) можно деформировать кузов.

  3. В Европе установка несертифицированного багажника также карается штрафом, а страховка может не покрыть ущерб при ДТП.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Воронов: оксид церия удаляет царапины с лобового стекла за 30 минут вчера в 22:43
Лобовое стекло кричит о помощи: эти 5 признаков говорят, что полировка уже не спасёт ваше авто

Мелкие царапины на лобовом стекле портят вид и мешают обзору? Узнайте о бюджетном способе их устранения с помощью доступного средства.

Читать полностью » При столкновении непристёгнутый водитель получает травмы, эквивалентные падению с четвёртого этажа вчера в 22:40
Камеры ловят: как система автоматического контроля превратила езду без ремня в дорогое удовольствие

Езда без ремня безопасности — это не только штраф. Узнайте о скрытых рисках, которые превращают простое нарушение в смертельную ловушку.

Читать полностью » Спортрежим уменьшает нагрузку на автоматическую коробку передач при движении в заторе вчера в 21:14
АКПП задыхается в городских джунглях: какой режим спасает коробку в пробках

Стоит ли включать спортивный режим в пробке? Эксперт рассказал, как эта функция может спасти вашу коробку передач от перегрева и дорогостоящего ремонта.

Читать полностью » Разряд аккумулятора вызывают утечки тока и неисправность генератора вчера в 20:05
Батарея мстит за бездействие: почему даже новая АКБ садится за ночь

Быстрая разрядка аккумулятора не всегда связана с его поломкой. Иногда причина скрыта в генераторе, проводке или ошибках при установке.

Читать полностью » Удаление катализатора приводит к повышенному расходу топлива и ошибкам ЭБУ вчера в 19:46
Сэкономил на катализаторе — попал на двигатель: как одно "улучшение" превращает авто в капризную развалину

Не дайте сервису убедить вас в "ненужности" катализатора — за этой услугой часто скрываются поломки, рост расхода топлива и ошибки двигателя.

Читать полностью » Машины с ценой ниже рынка чаще имеют скрытые неисправности двигателя и коробки передач вчера в 18:55
Авто как мина замедленного действия: почему дешёвая покупка может обернуться судом и потерей машины

Слишком низкая цена на подержанную машину может обернуться проблемами. Юридические ловушки, скрытые дефекты и банальные обманы — узнай, как распознать опасную сделку.

Читать полностью » Lada Granta остаётся самым дешёвым новым автомобилем в России — “Автоновости дня” вчера в 17:32
Бюджетные колёса всё ещё крутятся: какие новые машины в России не дороже двух миллионов

Узнайте, какие новые автомобили в России можно купить даже с ограниченным бюджетом — от 750 тысяч рублей до 1,7 миллиона.

Читать полностью » Volvo скорректировала планы по отказу от двигателей внутреннего сгорания — бензиновые модели останутся до 2040 года вчера в 16:40
Электрореволюция дала задний ход: почему Volvo тихо отказалась от своих громких обещаний

Volvo пересмотрела планы электрификации: бензиновые двигатели останутся до 2040 года, а гибриды с увеличенным запасом хода станут мостом в новую эру.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Обрезка стимулирует рост и цветение адениума, улучшая циркуляцию воздуха в кроне
Спорт и фитнес
Карлсон и Браун: механическое напряжение и эксцентрические упражнения — ключ к росту мышц
Авто и мото
Automotive News: в сентябре экспорт электромобилей из Китая вырос на 100%
Питомцы
Кинологи: мопсы лучше всего подходят для жизни в квартире
Еда
Шеф-повар раскрыл секрет приготовления швейцарского стейка с насыщенным соусом
Красота и здоровье
Терапевт Ольга Чистик рассказала, почему заложенность носа может быть признаком гипотиреоза
Спорт и фитнес
Домашняя тренировка по боксу от мастера боевых искусств Гильермо Гомеса укрепляет мышцы и выносливость
Наука
Майкл Уолш: исчезновение ямайской гуавы стало результатом агротехники и вырубки лесов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet