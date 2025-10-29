Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 9:16

Автомобили держат дольше, чем браки: почему россияне не продают свои машины

Исполнительный директор "Автостата" Удалов: 93% SUV не сменили владельцев

Покупка подержанного автомобиля для многих россиян давно стала не просто способом сэкономить, а осознанным выбором. Однако в последние годы на вторичном рынке сложилась новая тенденция — владельцы машин трёх-семи лет практически перестали выставлять свои авто на продажу. Эксперты называют это отражением перемен в потребительском поведении и условиях рынка.

"93% автомобилей сегмента SUV в возрасте трёх-семи лет на данный момент ни разу не меняли своих владельцев", — отметил исполнительный директор аналитического агентства Сергей Удалов.

Почему владельцы держат машины дольше

Главная причина — рост цен на новые автомобили. За последние годы стоимость машин заметно выросла, а доступность кредитов и программ лизинга снизилась. При этом надёжные автомобили, особенно из азиатских и европейских брендов, при должном уходе без проблем служат 8-10 лет. Водители просто не видят смысла расставаться с техникой, в которую уже вложили средства.

К тому же за последние годы россияне стали более бережно относиться к личному транспорту. После пандемии и перебоев с поставками многие автовладельцы осознали: продать всегда можно, а вот купить достойную замену по разумной цене — уже нет.

Массовый сегмент: верность привычным моделям

По данным "Автостата", в массовом сегменте ситуация схожа: 91% машин трёх-семи лет никогда не попадали на вторичный рынок. Особенно часто владельцы удерживают модели Ford Focus, Renault Logan, Skoda Octavia, Volkswagen Polo, Kia Rio и Hyundai Solaris. Эти автомобили зарекомендовали себя как надёжные, экономичные и простые в обслуживании.

Такой подход стал частью новой экономии: дешевле следить за техническим состоянием машины, чем брать новую, даже с минимальной переплатой. Особенно это чувствуется на фоне роста стоимости оригинальных запчастей и страховок.

Премиум-сегмент: умеренная мобильность

У владельцев премиальных SUV настроение немного иное — 84% таких машин остаются у первых хозяев. Причина — высокие затраты на замену. Машины уровня BMW, Mercedes-Benz или Lexus, купленные несколько лет назад, уже давно окупились эмоционально и практично. Их владельцы предпочитают довести ресурс до конца, а не переплачивать за обновление ради статуса.

Таблица "Сравнение"

Класс автомобиля Доля машин 3-7 лет без перепродажи Примеры моделей
SUV 93% Kia Sportage, VW Tiguan, Toyota RAV4
Массовый 91% Rio, Solaris, Polo, Logan
Премиум SUV 84% BMW X5, Lexus RX, Mercedes GLC

Рынок подержанных авто: что происходит сейчас

В сентябре россияне приобрели более 553 тысяч автомобилей с пробегом. Это на 2,1% меньше, чем в августе, но всё же больше, чем в сентябре прошлого года. Вторичный рынок остаётся крайне активным, особенно в регионах, где покупатели чаще ищут проверенные варианты с умеренным пробегом.

Наибольшей популярностью традиционно пользуются Lada 2107, Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, Toyota Corolla и Lada 4х4. Эти модели стали "валютой доверия" — их легко продать, они хорошо ремонтируются и имеют широкую базу запчастей.

Советы шаг за шагом: как продлить срок службы автомобиля

  1. Следите за техническими жидкостями — замена масла и фильтров каждые 10-15 тыс. км существенно продлевает жизнь мотора.

  2. Не экономьте на резине и тормозах: качественные шины и диски повышают безопасность и снижают износ подвески.

  3. Регулярно обновляйте страховку и проходите диагностику — страховые компании часто предлагают скидки при подтверждённом хорошем состоянии авто.

  4. Используйте современные автосервисы, где можно отследить состояние узлов через мобильное приложение.

  5. При длительной эксплуатации обновляйте лакокрасочное покрытие — это повышает ликвидность при продаже.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Экономия на плановом ТО.
    Последствие: Увеличение риска поломки двигателя или коробки передач.
    Альтернатива: Использовать сертифицированные сервисы и масла, рекомендованные производителем.

  • Ошибка: Использование неоригинальных фильтров и свечей.
    Последствие: Потеря мощности и повышенный расход топлива.
    Альтернатива: Выбирать проверенные аналоги от Bosch, Mann или NGK.

  • Ошибка: Нерегулярная диагностика ходовой.
    Последствие: Преждевременный износ резины и подвески.
    Альтернатива: Раз в год проходить проверку на стенде.

А что если продать сейчас?

Сегодня продавать автомобиль трёх-семи лет можно с минимальной потерей в цене — особенно если это популярная модель. Но те, кто решит подождать, рискуют попасть в ситуацию, когда рынок насытится, а стоимость начнёт снижаться. Впрочем, учитывая устойчивый спрос, в ближайшие месяцы резкого падения не ожидается.

Плюсы и минусы владения автомобилем 3-7 лет

Плюсы Минусы
Надёжность проверенных узлов Риск снижения ликвидности с возрастом
Дешевле в обслуживании, чем новый авто Отсутствие современных систем безопасности
Возможность использовать неоригинальные детали Повышенные налоги и страховка на мощные модели
Нет переплаты за первый год владения Меньшая гарантийная защита

FAQ

— Как выбрать подержанный автомобиль?
Лучше обращать внимание на машины с прозрачной историей обслуживания, одной записью в ПТС и диагностической картой.

— Что выгоднее: продать или оставить себе?
Если автомобиль в хорошем состоянии и не требует крупных вложений, выгоднее оставить. Продажа актуальна, если пробег перевалил за 150 тыс. км.

— Сколько стоит содержание машины 3-7 лет?
В среднем — от 30 до 80 тыс. рублей в год, в зависимости от модели и региона. Основные расходы — страховка, ТО, шины и налоги.

— Что лучше: новый китайский кроссовер или подержанный европейский?
Если важны комфорт и безопасность — лучше подержанный европейский. Если приоритет — гарантия и доступность запчастей, стоит рассмотреть новые китайские бренды.

Мифы и правда

Миф 1. Чем старше автомобиль, тем больше проблем.
Правда. Всё зависит от ухода. Машины с регулярным ТО служат без серьёзных поломок до 10 лет.

Миф 2. Подержанные авто невозможно выгодно продать.
Правда. Популярные модели с прозрачной историей теряют меньше 10% стоимости в год.

Миф 3. Премиум-класс на вторичке не имеет смысла.
Правда. Напротив, трёхлетний премиальный SUV можно купить вдвое дешевле нового и при этом наслаждаться комфортом бизнес-класса.

3 интересных факта

  1. Средний возраст автомобиля в России достиг 14 лет — это рекорд за последние 20 лет.

  2. Более половины сделок с подержанными машинами совершается онлайн — через маркетплейсы и автоплатформы.

  3. На вторичном рынке всё чаще встречаются электромобили — в 2025 году их доля превысила 1,5%.

Исторический контекст

После кризиса 2014 года вторичный рынок уже переживал всплеск активности. Тогда, как и сейчас, автолюбители предпочитали сохранять машины дольше, ожидая стабилизации курса и снижения цен. Аналогичный тренд наблюдался в 2020–2021 годах — в период дефицита новых моделей и перебоев с поставками.

