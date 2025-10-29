Автомобили держат дольше, чем браки: почему россияне не продают свои машины
Покупка подержанного автомобиля для многих россиян давно стала не просто способом сэкономить, а осознанным выбором. Однако в последние годы на вторичном рынке сложилась новая тенденция — владельцы машин трёх-семи лет практически перестали выставлять свои авто на продажу. Эксперты называют это отражением перемен в потребительском поведении и условиях рынка.
"93% автомобилей сегмента SUV в возрасте трёх-семи лет на данный момент ни разу не меняли своих владельцев", — отметил исполнительный директор аналитического агентства Сергей Удалов.
Почему владельцы держат машины дольше
Главная причина — рост цен на новые автомобили. За последние годы стоимость машин заметно выросла, а доступность кредитов и программ лизинга снизилась. При этом надёжные автомобили, особенно из азиатских и европейских брендов, при должном уходе без проблем служат 8-10 лет. Водители просто не видят смысла расставаться с техникой, в которую уже вложили средства.
К тому же за последние годы россияне стали более бережно относиться к личному транспорту. После пандемии и перебоев с поставками многие автовладельцы осознали: продать всегда можно, а вот купить достойную замену по разумной цене — уже нет.
Массовый сегмент: верность привычным моделям
По данным "Автостата", в массовом сегменте ситуация схожа: 91% машин трёх-семи лет никогда не попадали на вторичный рынок. Особенно часто владельцы удерживают модели Ford Focus, Renault Logan, Skoda Octavia, Volkswagen Polo, Kia Rio и Hyundai Solaris. Эти автомобили зарекомендовали себя как надёжные, экономичные и простые в обслуживании.
Такой подход стал частью новой экономии: дешевле следить за техническим состоянием машины, чем брать новую, даже с минимальной переплатой. Особенно это чувствуется на фоне роста стоимости оригинальных запчастей и страховок.
Премиум-сегмент: умеренная мобильность
У владельцев премиальных SUV настроение немного иное — 84% таких машин остаются у первых хозяев. Причина — высокие затраты на замену. Машины уровня BMW, Mercedes-Benz или Lexus, купленные несколько лет назад, уже давно окупились эмоционально и практично. Их владельцы предпочитают довести ресурс до конца, а не переплачивать за обновление ради статуса.
Таблица "Сравнение"
|Класс автомобиля
|Доля машин 3-7 лет без перепродажи
|Примеры моделей
|SUV
|93%
|Kia Sportage, VW Tiguan, Toyota RAV4
|Массовый
|91%
|Rio, Solaris, Polo, Logan
|Премиум SUV
|84%
|BMW X5, Lexus RX, Mercedes GLC
Рынок подержанных авто: что происходит сейчас
В сентябре россияне приобрели более 553 тысяч автомобилей с пробегом. Это на 2,1% меньше, чем в августе, но всё же больше, чем в сентябре прошлого года. Вторичный рынок остаётся крайне активным, особенно в регионах, где покупатели чаще ищут проверенные варианты с умеренным пробегом.
Наибольшей популярностью традиционно пользуются Lada 2107, Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, Toyota Corolla и Lada 4х4. Эти модели стали "валютой доверия" — их легко продать, они хорошо ремонтируются и имеют широкую базу запчастей.
Советы шаг за шагом: как продлить срок службы автомобиля
-
Следите за техническими жидкостями — замена масла и фильтров каждые 10-15 тыс. км существенно продлевает жизнь мотора.
-
Не экономьте на резине и тормозах: качественные шины и диски повышают безопасность и снижают износ подвески.
-
Регулярно обновляйте страховку и проходите диагностику — страховые компании часто предлагают скидки при подтверждённом хорошем состоянии авто.
-
Используйте современные автосервисы, где можно отследить состояние узлов через мобильное приложение.
-
При длительной эксплуатации обновляйте лакокрасочное покрытие — это повышает ликвидность при продаже.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Экономия на плановом ТО.
Последствие: Увеличение риска поломки двигателя или коробки передач.
Альтернатива: Использовать сертифицированные сервисы и масла, рекомендованные производителем.
-
Ошибка: Использование неоригинальных фильтров и свечей.
Последствие: Потеря мощности и повышенный расход топлива.
Альтернатива: Выбирать проверенные аналоги от Bosch, Mann или NGK.
-
Ошибка: Нерегулярная диагностика ходовой.
Последствие: Преждевременный износ резины и подвески.
Альтернатива: Раз в год проходить проверку на стенде.
А что если продать сейчас?
Сегодня продавать автомобиль трёх-семи лет можно с минимальной потерей в цене — особенно если это популярная модель. Но те, кто решит подождать, рискуют попасть в ситуацию, когда рынок насытится, а стоимость начнёт снижаться. Впрочем, учитывая устойчивый спрос, в ближайшие месяцы резкого падения не ожидается.
Плюсы и минусы владения автомобилем 3-7 лет
|Плюсы
|Минусы
|Надёжность проверенных узлов
|Риск снижения ликвидности с возрастом
|Дешевле в обслуживании, чем новый авто
|Отсутствие современных систем безопасности
|Возможность использовать неоригинальные детали
|Повышенные налоги и страховка на мощные модели
|Нет переплаты за первый год владения
|Меньшая гарантийная защита
FAQ
— Как выбрать подержанный автомобиль?
Лучше обращать внимание на машины с прозрачной историей обслуживания, одной записью в ПТС и диагностической картой.
— Что выгоднее: продать или оставить себе?
Если автомобиль в хорошем состоянии и не требует крупных вложений, выгоднее оставить. Продажа актуальна, если пробег перевалил за 150 тыс. км.
— Сколько стоит содержание машины 3-7 лет?
В среднем — от 30 до 80 тыс. рублей в год, в зависимости от модели и региона. Основные расходы — страховка, ТО, шины и налоги.
— Что лучше: новый китайский кроссовер или подержанный европейский?
Если важны комфорт и безопасность — лучше подержанный европейский. Если приоритет — гарантия и доступность запчастей, стоит рассмотреть новые китайские бренды.
Мифы и правда
Миф 1. Чем старше автомобиль, тем больше проблем.
Правда. Всё зависит от ухода. Машины с регулярным ТО служат без серьёзных поломок до 10 лет.
Миф 2. Подержанные авто невозможно выгодно продать.
Правда. Популярные модели с прозрачной историей теряют меньше 10% стоимости в год.
Миф 3. Премиум-класс на вторичке не имеет смысла.
Правда. Напротив, трёхлетний премиальный SUV можно купить вдвое дешевле нового и при этом наслаждаться комфортом бизнес-класса.
3 интересных факта
-
Средний возраст автомобиля в России достиг 14 лет — это рекорд за последние 20 лет.
-
Более половины сделок с подержанными машинами совершается онлайн — через маркетплейсы и автоплатформы.
-
На вторичном рынке всё чаще встречаются электромобили — в 2025 году их доля превысила 1,5%.
Исторический контекст
После кризиса 2014 года вторичный рынок уже переживал всплеск активности. Тогда, как и сейчас, автолюбители предпочитали сохранять машины дольше, ожидая стабилизации курса и снижения цен. Аналогичный тренд наблюдался в 2020–2021 годах — в период дефицита новых моделей и перебоев с поставками.
