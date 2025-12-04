Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Land Rover Discovery Sport
Land Rover Discovery Sport
© flickr.com by Land Rover MENA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Иван Рогов Опубликована сегодня в 2:15

Когда роскошь наскучивает: владельцы люксовых авто бегут, не дожидаясь гарантий

Владельцы чаще всего продают Land Rover Discovery Sport — iSeeCars

Покупка автомобиля нередко кажется шагом к стабильности и свободе передвижения. Но далеко не всегда владельцы сохраняют верность своему выбору: часть новых машин возвращается на рынок уже через несколько месяцев. Почему люди спешат продать авто, едва получив номера? Ответ на этот вопрос постарались найти аналитики американской компании iSeeCars, проведя масштабное исследование. Об этом сообщает TVA Nouvelles.

Люксовые марки теряют доверие быстрее всех

Эксперты iSeeCars проанализировали более 18 миллионов продаж новых автомобилей за 2023 и 2024 годы. Цель исследования — выявить модели, которые владельцы чаще всего продают в течение первого года эксплуатации. Полученные данные оказались неожиданными: в первой десятке оказались исключительно автомобили премиум-класса. Их показатель перепродажи в среднем в 4-8 раз выше, чем у остальных машин, где этот уровень не превышает 3,6%.

"Скорость перепродажи нового автомобиля можно объяснить несколькими факторами. Наиболее очевидная причина — недовольство владельца, но финансовые трудности и даже сомнительная бухгалтерская практика дилерских центров также могут способствовать росту этого показателя. Некоторые дилеры регистрируют демонстрационные автомобили как проданные, чтобы завысить статистику продаж", — поясняет аналитик iSeeCars Карл Брауэр.

В топе рейтинга оказались знакомые имена. Первое место занял Land Rover Discovery Sport - его перепродают в 28,3% случаев уже в первый год. Далее следуют Porsche Macan (22,2%), Mercedes-Benz GLB (21,2%) и Mercedes-Benz CLA (20,4%). Чуть ниже расположились Mercedes-Benz GLA (16,7%) и Range Rover Evoque (16,4%). Замыкают десятку Mercedes C-Class (14%), Land Rover Discovery (13,6%), BMW 5 Series (13,4%) и Jaguar F-PACE (13,3%).

Почему владельцы элитных авто так быстро продают машины

Аналитики предполагают, что покупатели автомобилей класса люкс часто совершают спонтанные покупки, не проведя достаточного анализа стоимости обслуживания и последующих расходов. Кредитная нагрузка и стремление к статусности тоже играют роль.

"Покупатели роскошных моделей нередко оказываются чрезмерно уверенными в своих возможностях или недостаточно решительными, когда речь идёт о дорогих покупках", — отмечает Карл Брауэр.

Для некоторых владельцев причина расставания с новым авто может быть в технических особенностях: высокий расход топлива, дорогие запчасти, частые визиты на сервис. Кроме того, премиальные бренды быстрее теряют в цене — и чем дороже автомобиль, тем ощутимее потери.

Как обстоят дела с массовым сегментом

iSeeCars выделила и список "обычных" моделей, которые чаще других возвращаются на вторичный рынок. Здесь лидирует MINI Clubman (11,4%), за ним следуют Mitsubishi Mirage (8,6%) и Mazda CX-70 (7,2%). Также в десятку вошли MINI Countryman, Hyundai Sonata, Mazda CX-90, Hyundai Santa Cruz, Toyota GR Corolla, Jeep Cherokee и MINI 5-дверный, показатели которых колеблются от 6,3% до 6,7%.

В этой категории решающими факторами становятся комфорт, экономичность и функциональность. Малейшие недочёты, вроде жёсткой подвески или неудобного мультимедийного интерфейса, способны подтолкнуть владельцев к продаже.

Сравнение: элитные и массовые автомобили

Премиальные модели выигрывают по престижу, уровню технологий и качеству материалов. Но с другой стороны, расходы на обслуживание, страховку и топливо у них выше. Массовые автомобили проще и дешевле в эксплуатации, что делает их привлекательными для рациональных покупателей.

Преимущества люксовых авто:
— высокий комфорт;
— передовые технологии;
— узнаваемый дизайн;
— престиж марки.

Недостатки:
— дорогие сервисные работы;
— стремительная потеря стоимости;
— высокая цена страховки;
— дорогие оригинальные детали.

Плюсы массовых моделей:
— доступность запчастей;
— умеренная цена;
— низкие эксплуатационные расходы;
— прогнозируемая надёжность.

Минусы:
— менее богатая комплектация;
— упрощённые материалы отделки;
— меньше инновационных опций.

Таким образом, выбор автомобиля — это баланс между эмоциональными и практическими соображениями. Кто-то выбирает комфорт и престиж, а кто-то — надёжность и простоту.

Советы по покупке и владению автомобилем

  1. Перед покупкой изучите статистику перепродаж — она помогает понять, насколько модель востребована.

  2. Проверьте реальные расходы на обслуживание, особенно у люксовых марок.

  3. Оцените уровень комфорта и экономичность: иногда чуть более простая модель оказывается выгоднее в долгосрочной перспективе.

  4. Не пренебрегайте тест-драйвом — ощущения за рулём подскажут, подходит ли машина именно вам.

  5. Учитывайте стоимость страховки и налога — для премиум-брендов она значительно выше.

Популярные вопросы о покупке автомобиля

1. Что выбрать — лизинг или покупку?
Лизинг выгоден тем, кто хочет менять автомобиль каждые 2-3 года без хлопот с продажей. Покупка подойдёт, если вы планируете ездить дольше и сохранить машину после выплат.

2. Почему перепродают новые автомобили?
Причины разные: неудовлетворённость, финансовые трудности, изменение потребностей. Иногда продажа вызвана ошибкой при выборе комплектации или типа кузова.

3. Как избежать потери стоимости при продаже?
Выбирайте модели с устойчивым спросом, следите за техническим состоянием, храните сервисную историю и избегайте тюнинга, снижающего рыночную цену.

4. Какие марки считаются наиболее ликвидными на вторичном рынке?
Toyota, Honda и Mazda традиционно сохраняют цену лучше конкурентов, в то время как премиум-сегмент чаще теряет стоимость быстрее.

5. Когда лучше продавать автомобиль?
Оптимально — до окончания гарантии, когда машина ещё свежая, но уже частично окупилась.

