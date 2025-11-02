Даже премиум не спасает от поломок: автомобили каких брендов ломаются чаще всего

В 2025 году зарубежные эксперты вновь составили рейтинг самых ненадёжных автомобилей — и в него вошли даже те бренды, которые традиционно считались символами статуса и качества. Исследование провели специалисты издания What Car? совместно с компанией MotorEasy, опросив тысячи автовладельцев. Полученные результаты заставили многих пересмотреть свои взгляды на привычные марки.

Неожиданные лидеры антирейтинга

Среди тех, кто чаще всего разочаровал владельцев, оказались MG, Nissan, Jaguar и Land Rover. В числе неудачников также упомянуты Audi, Volvo, Mazda и BMW. Как отмечают эксперты, главная причина в том, что многие автоконцерны начали активно внедрять сложную электронику, но она не всегда выдерживает реальные условия эксплуатации.

MG, некогда воспринятый как возрождение британского стиля, стал одним из главных разочарований. Почти треть опрошенных владельцев — 28% — пожаловались на серьёзные неполадки, чаще всего связанные с электрическими системами. Несмотря на то что большинство машин оставались на ходу, их ремонт растягивался на недели. Особенно часто проблемы возникали у кроссоверов MG ZS EV и седанов MG5, которые популярны на российском рынке.

Nissan: дорого и долго

Марка Nissan тоже не избежала критики. Основные претензии касались моделей Juke и Ariya. Владельцы жаловались на задержки с поставкой запчастей и высокую стоимость ремонта, особенно у электромобилей. Даже при незначительных неисправностях обслуживание занимало недели, что превращало поездку в сервис в целое испытание. При этом, по данным британских аналитиков, у многих владельцев после гарантийного обслуживания выявлялись новые неполадки, связанные с программным обеспечением.

Jaguar и Land Rover: престиж без надёжности

Jaguar, долгое время ассоциировавшийся с комфортом и спортивным стилем, теперь вызывает у владельцев больше тревоги, чем восторга. Проблемы чаще всего встречаются у кроссоверов Jaguar I-Pace — именно у электромобилей. Владельцы отмечали сбои в работе батарей и электродвигателей, а также слишком долгие сроки ремонта, особенно если детали требовалось заказывать из-за рубежа.

Не лучше дела и у Land Rover. Несмотря на репутацию внедорожника "на все случаи жизни", его владельцы сталкиваются с частыми неисправностями подвески и трансмиссии. Особенно страдают модели Discovery и Discovery Sport. По данным What Car?, средний счёт за ремонт может превышать 160 тысяч рублей, а автомобиль нередко простаивает в сервисе больше недели.

Почему ломаются иномарки

Специалисты отмечают, что даже именитые бренды сегодня страдают от ускоренного темпа производства и перехода на новые технологии. Электронные блоки управления, адаптивные системы подвески, гибридные установки — всё это делает автомобиль комфортнее, но повышает риск поломок. Нередко сбой одной детали вызывает цепную реакцию неисправностей.

Вторая причина — экономия. Многие производители сокращают издержки, используя комплектующие сторонних компаний. В результате снижается долговечность деталей, а стоимость ремонта растёт, ведь найти оригинальные запчасти становится сложнее.

Сравнение популярных моделей

Марка Основные проблемы Средний срок ремонта Пример модели MG Электроника Более недели MG5, ZS EV Nissan Электрика, ходовая Неделя и более Juke, Ariya Jaguar Электродвигатель, батарея 2 недели I-Pace Land Rover Подвеска, КПП Неделя и более Discovery, Discovery Sport

Советы шаг за шагом: как избежать проблем

Перед покупкой проверяйте отзывы на конкретную модель, а не только на бренд. Если берёте машину по параллельному импорту, уточняйте, где будете проходить сервисное обслуживание. Покупайте диагностический адаптер OBD2 — он поможет вовремя заметить ошибку в электронике. Сохраняйте историю ТО и все чеки — это пригодится при продаже или гарантийных спорах. Не игнорируйте предупреждения на приборной панели — они часто сигнализируют о скрытых неисправностях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка модели с редкими комплектующими.

Последствие: ожидание деталей неделями.

Альтернатива: выбирать модели, для которых доступны аналоги запчастей на внутреннем рынке.

Ошибка: игнорирование профилактического обслуживания.

Последствие: перегрев двигателя и дорогостоящий ремонт.

Альтернатива: проверять уровень масла, охлаждающей жидкости и состояние аккумулятора хотя бы раз в месяц.

Ошибка: экономия на неоригинальных деталях.

Последствие: быстрый износ и повторные поломки.

Альтернатива: использовать сертифицированные аналоги известных производителей.

А что если выбрать надёжнее?

Если вы ищете машину, способную служить годами без частых визитов в сервис, эксперты советуют обратить внимание на Toyota, Honda и Lexus. Эти бренды традиционно занимают верхние строчки рейтингов надёжности. Их модели реже требуют дорогостоящего ремонта и сохраняют высокую остаточную стоимость.

Плюсы и минусы популярных иномарок

Марка Плюсы Минусы MG Современный дизайн, доступная цена Сложная электроника, долгий ремонт Nissan Комфорт, экономичные двигатели Дорогие запчасти, частые сбои в электронике Jaguar Премиальный салон, динамика Ненадёжные батареи и электромоторы Land Rover Отличная проходимость Высокая стоимость обслуживания

FAQ

Как выбрать надёжную иномарку?

Изучите независимые рейтинги и форумы владельцев. Проверьте статистику поломок и доступность запчастей.

Сколько стоит ремонт MG или Jaguar в России?

Средний счёт в неофициальном сервисе — от 80 до 160 тысяч рублей, в зависимости от модели и характера поломки.

Что лучше — подержанный японец или новый MG?

С точки зрения надёжности, подержанные японские авто (например, Toyota Corolla или Honda CR-V) зачастую выигрывают, даже если их возраст превышает 5 лет.

Мифы и правда

Миф: новые иномарки ломаются реже старых.

Правда: современные машины сложнее по конструкции, и вероятность сбоя выше.

Миф: электрокары не требуют обслуживания.

Правда: у них меньше расходников, но сбой батареи или электроники обходится дорого.

Миф: если машина новая, проверка не нужна.

Правда: даже новая техника может иметь заводские дефекты, особенно при параллельном импорте.

Исторический контекст

Land Rover и Jaguar когда-то были символами британского качества, но после объединения под управлением индийского концерна Tata Motors стратегия изменилась — акцент сместился в сторону дизайна и технологий, а не надёжности. MG, наоборот, после китайского перезапуска стал активно развивать линейку электромобилей, что пока не избавило марку от "детских болезней".