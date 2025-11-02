Самые ненадежные авто 2025 года: что скрывается за их репутацией

Когда речь заходит о надежности автомобилей, важно не только учитывать репутацию бренда, но и реальные отзывы владельцев. Особенно это актуально для тех, кто планирует приобрести автомобиль, попавший в Россию через параллельный импорт. Разные страны регулярно проводят исследования, изучая, какие машины могут подвести владельцев в самый неподходящий момент. Мы рассмотрим последние данные из независимых источников и выявим, какие модели не могут похвастаться хорошей репутацией.

Проблемные авто: марки с самой низкой надежностью

Исследования, проведенные британскими журналистами из What Car? и с участием европейской страховой компании MotorEasy, позволили составить список марок с наиболее ненадежными автомобилями. В рейтинге указаны как известные европейские бренды, так и автомобили с японскими и американскими корнями.

MG: электроника — слабое звено

Компания MG попала в список с довольно высоким процентом жалоб от владельцев. Более 28% владельцев моделей MG сообщают о частых поломках, особенно связанных с электрооборудованием. Это неудивительно, ведь в последние годы именно электронные системы в автомобилях часто становятся причиной неисправностей. Несмотря на это, большинство автомобилей MG могут добраться до сервисного центра без помощи эвакуатора, а сами ремонты, как правило, не требуют более недели.

На российском рынке представлены несколько моделей MG, включая седаны, кроссоверы и родстер Cyberster. Однако учитывая такие частые поломки, стоит задуматься о надежности этих машин.

Nissan: дорогие ремонты

Не обошли стороной и японскую марку Nissan. В частности, проблемы возникли у владельцев кроссоверов Juke и электрокаров Ariya. Основными жалобами были высокие расходы на ремонт и длительные сроки ожидания. В таких случаях водитель, у которого сломалась машина, часто сталкивается с трудностью, что ремонт может затянуться на несколько недель, что добавляет неудобств.

Jaguar: сложные ремонты для кроссоверов

Jaguar также оказался в числе тех брендов, которые не могут похвастаться высокой надежностью. Согласно исследованиям, около 28% владельцев сообщили о значительных поломках. Большинство неисправностей приходится на электромоторы и батареи в кроссоверах I-Pace. Долгие сроки ремонта (часто более недели) становятся еще одним минусом для этой марки.

Land Rover: высокие затраты на обслуживание

Кроссоверы Discovery и Discovery Sport от Land Rover также стали "жертвами" антирейтинга надежности. Водители жалуются на дороговизну ремонтов, особенно когда стоимость может превышать £1,5 тыс. (около 160 тыс. руб.). Также многие владельцы сообщают о том, что восстановление работы машин занимает больше недели.

Ford: Focus и Kuga — на грани

Не обошли стороной и автомобили американского автопроизводителя Ford. Focus и гибридный Kuga признаны одними из самых ненадежных. Проблемы, как и у других марок, в основном связаны с долговечностью частей и сложностью ремонта. Около 26% владельцев этих моделей сообщили о необходимости длительного ремонта.

Volkswagen: электрические модели часто ломаются

Что касается немецкого автопроизводителя Volkswagen, то наибольшие проблемы наблюдаются у электрических моделей ID3 и ID4. Электрические системы в этих автомобилях, хотя и являются новыми, нередко подводят водителей. В некоторых случаях ремонт обходится очень дорого.

Audi: не обошел стороной и Q7

Проблемы с надежностью также коснулись бренда Audi. Особенно страдают владельцы Q7, который по результатам исследования был признан самым проблемным семиместным кроссовером. Многие владельцы отмечают длительные сроки ремонта и сложности с деталями.

Mercedes-Benz: наименее надежные модели

Если говорить о немецкой марке Mercedes-Benz, то наименее надежными на 2025 год стали C-Class и кроссовер GLE. В отличие от более старых моделей, эти автомобили требуют частых посещений СТО. Однако стоит отметить, что в большинстве случаев ремонт в рамках гарантии осуществляется бесплатно.

Volvo: проблемы с электроникой

В отличие от многих других брендов, автомобили Volvo на 2025 год не показали таких серьезных проблем с надежностью. Тем не менее, универсалы V60 и V90 сталкиваются с неисправностями в электронике, что приводит к необходимости отправлять машины в сервис. Однако сами ремонты, как правило, занимают всего несколько часов.

Самые ненадежные модели: список "антигероев"

Если в исследовании британцев рассматривались марки, то американцы из US News составили свой антирейтинг конкретных моделей, основываясь на данных компании JD Power.

Tesla Model Y: проблемы с качеством сборки

Tesla Model Y, несмотря на огромную популярность, оказался в числе самых ненадежных автомобилей. Многие владельцы жалуются на низкое качество сборки, а также на проблемы с управляемостью электрокара. Сложности также связаны с неидеальным внутренним пространством и отделкой.

Rivian R1T: комфорт на заднем плане

Пикап Rivian R1T, несмотря на свою репутацию мощного и рабочего автомобиля, также получил низкую оценку. Водители отмечают неудобство в салоне и проблемы с мультимедийной системой, что делает модель менее привлекательной для покупателей.

Lincoln Nautilus: шумный и неудобный

Модель Lincoln Nautilus из-за частых поломок, шума двигателя и недостатков в тормозной системе попала в антирейтинг. Комфорт салона оставляет желать лучшего, и владельцы часто сталкиваются с проблемами на техническом обслуживании.

Audi Q7: тесный и неудобный

Неудобства в третьем ряду сидений и проблемы с электроникой — это основные причины, по которым Audi Q7 оказался на низких позициях. Мало того, что в багажном отделении места тоже не хватает, так и сам автомобиль стал неудобным для долгих путешествий.

Volvo V60: слабый "универсал"

Volvo V60 признали самым ненадежным универсалом, особенно в США. Проблемы с мультимедийной системой и слабая компоновка делают этот автомобиль далеко не лучшим выбором среди универсалов.

Mazda CX-90: тесный и жесткий

Автомобили Mazda CX-90 сталкиваются с жалобами на тесный третий ряд сидений и жесткую подвеску. В дополнение, электроника тоже не радует владельцев — эта модель регулярно требует визитов в сервис.

Cadillac Lyriq: разочаровывающий премиум

Кроссовер Cadillac Lyriq оказался одним из самых ненадежных. Частые поломки и проблемный информационно-развлекательный комплекс делают эту модель менее привлекательной для покупателей, особенно среди премиум-сегмента.

Что можно сделать?

Перед покупкой автомобиля, особенно если он попал в антирейтинг, важно тщательно ознакомиться с его особенностями. Обратить внимание на отзывы владельцев, особенно тех, кто уже сталкивался с поломками. Важно оценивать не только качество сборки, но и долговечность деталей, а также стоимость и сроки ремонта.

Мифы и правда о надежности автомобилей

Миф: Если автомобиль дорогой, он всегда будет надежным.

Правда: Цена автомобиля не всегда гарантирует его надежность. Многие дорогие машины могут столкнуться с частыми поломками, особенно в первые годы эксплуатации.

Миф: Все электрические автомобили ненадежны.

Правда: Электрические автомобили могут иметь свои особенности, но многие из них показывают отличные результаты по надежности, если вы правильно обслуживаете их.