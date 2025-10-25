Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сдача номеров в ГАИ
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 7:37

Десять дней до беды: что грозит, если не успеть зарегистрировать автомобиль

Управлять новым автомобилем без номеров можно только 10 дней с момента покупки

Любая покупка автомобиля влечёт за собой не только радость от нового транспорта, но и обязанность оформить его официально. Пренебрежение регистрацией может привести к неприятным последствиям для водителя, вплоть до штрафов и временного лишения прав.

Сроки постановки на учет

После приобретения нового автомобиля у владельца есть десять дней, чтобы оформить регистрацию. В течение этого периода разрешается управлять машиной без государственных номеров, но обязательно иметь при себе паспорт транспортного средства (ПТС).

Важно понимать, что правило о временном управлении распространяется только на новые автомобили, которые ещё не получали номера. Для машин с уже установленными номерами их снимать нельзя. В таком случае регистрация также должна быть завершена в десятидневный срок, но при себе водитель должен иметь номера, свидетельство о регистрации и договор купли-продажи.

Штрафы и последствия

Если водитель нарушает срок постановки на учёт впервые, полагается штраф от 500 до 800 рублей. За повторное нарушение сумма штрафа увеличивается до 5 тысяч рублей, а кроме того, возможна временная потеря водительских прав на срок до трёх месяцев.

Как зарегистрировать автомобиль

Процесс регистрации автомобиля не сложен. Он включает несколько шагов:

  1. записаться в МРЭО ГИБДД на удобное время.

  2. пройти осмотр автомобиля.

  3. предоставить паспорт транспортного средства и паспорт владельца.

  4. оплатить госпошлину за изготовление государственных номеров.

Советы водителям

  1. Планируйте визит в МРЭО заранее, чтобы не откладывать регистрацию на последний день.

  2. Держите все необходимые документы под рукой: ПТС, паспорт, договор купли-продажи, свидетельство о регистрации и номера (если они уже есть).

  3. При возможности оформляйте запись онлайн, чтобы сократить время ожидания.

А что если…

Если регистрация задерживается, даже на несколько дней, это может повлечь административную ответственность. Иногда водители надеются, что небольшое опоздание останется незамеченным, но практика показывает, что инспекторы внимательно проверяют соблюдение сроков.

FAQ

Как выбрать время для визита в МРЭО?
Записывайтесь заранее через онлайн-сервис, чтобы избежать очередей и сэкономить время.

Сколько стоит регистрация нового автомобиля?
Госпошлина за изготовление номеров и оформление документов варьируется, но в среднем составляет несколько тысяч рублей.

Что будет, если пропустить срок постановки на учёт?
Первое нарушение — штраф от 500 до 800 рублей. Повторное нарушение — штраф до 5 тысяч рублей и возможное лишение прав на три месяца.

Исторический контекст

Система обязательной регистрации автомобилей действует в России с советских времён. Изначально целью было ведение учёта транспортных средств для безопасности и контроля за дорогами. Сегодня правила стали более прозрачными, а процесс регистрации упрощён благодаря онлайн-записи и автоматизированным базам данных.

Три интересных факта

  1. В некоторых странах срок постановки на учет автомобиля короче — всего три дня.

  2. ПТС является официальным документом, подтверждающим право собственности на автомобиль.

  3. Некоторые водители считают, что временные номера позволяют отложить регистрацию, но инспекторы легко выявляют такие нарушения.

