Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 11:16

Двигатель против кошелька: почему покупать мощную машину скоро станет невыгодно

Эксперт Пётр Баканов: новые правила утильсбора приведут к росту цен на мощные автомобили

Правительство России перенесло вступление в силу обновлённой методики расчёта утилизационного сбора для легковых автомобилей на 1 декабря 2025 года. Такое решение, как сообщили в Минпромторге, принято по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова в интересах граждан, которые уже оплатили машины по прежним правилам или столкнулись с задержками поставок.

"Принято решение о переносе предполагаемого вступления постановления в силу на один месяц — с 1 декабря 2025 года (вместо 1 ноября 2025 года)", — сообщили в министерстве.

Что такое утильсбор и почему его снова пересматривают

Утилизационный сбор - обязательный платёж, взимаемый при ввозе или производстве автомобилей в России. Его официальная цель — компенсировать будущие расходы на утилизацию машин после окончания срока службы. Однако, как поясняет автомобильный журналист и эксперт Пётр Баканов, со временем "утиль" стал инструментом фискальной и протекционистской политики.

"Задача утильсбора, по большому счету, после вступления нашей страны в ВТО, примерно такая же: ты либо плати, как импортер, либо размещай производство здесь и локализуй его. Тогда тебе этот утильсбор будут возвращать", — поясняет Баканов.

Изначально задуманная как мера поддержки отечественного автопрома, система не привела к массовой локализации иностранных компаний. За почти 10 лет её существования крупные бренды так и не перенесли производство в Россию, а сама утилизация старых автомобилей до сих пор остаётся на зачаточном уровне.

Новая методика: кому станет дороже

Ключевое изменение реформы — отмена льготных ставок утильсбора для автомобилей мощностью свыше 160 л. с. Теперь пониженные коэффициенты сохранятся только для машин с двигателями до 160 лошадиных сил, а также для электромобилей и гибридов с мощностью электромотора до 80 л. с.

Для таких автомобилей утильсбор составит:

  • 3 400 рублей - для новых машин;

  • 5 200 рублей - для автомобилей старше трёх лет.

Для всех остальных транспортных средств ставки вырастут в сотни раз.

"Минимум сейчас придется заплатить… 700 и больше тысяч рублей, чтобы привезти новую машину с двигателем мощнее 160 сил", — констатирует Баканов.

Какие автомобили подорожают сильнее всего

В зону риска попадают популярные кроссоверы и внедорожники, а также премиальные модели:

  • Кроссоверы: Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Kia Sorento, Chery Tiggo 8 Pro, Geely Monjaro.

  • Внедорожники: Toyota Highlander, Land Cruiser, Haval H9, Hyundai Palisade, Kia Carnival.

  • Бизнес-седаны: BMW 5-series, Mercedes E-Class.

  • Электромобили: Tesla Model Y Performance, Zeekr, BYD Seal, Lixiang.

  • Гибриды: модели, где суммарная мощность ДВС и электромотора превышает 160 л. с.

Зачем государству повышение утильсбора

Реформа имеет сразу несколько целей:

  1. Пополнение бюджета. По оценке экспертов, нововведения принесут дополнительно 40-60 млрд рублей в год. Государство стремится вернуть часть прибыли, которую до сих пор получали участники параллельного импорта.

  2. Защита отечественного автопрома и дилеров. Повышение ставок снизит конкуренцию с импортом и поможет официальным представителям иностранных брендов, а также российским производителям укрепить позиции.

"Многие крупные автодилеры были недовольны, что параллельный импорт мешал им работать. Про отечественных производителей я молчу — им любое очищение рынка только на пользу", — отмечает Баканов.

  1. Стимулирование локализации. Новые условия создают дополнительный стимул для иностранных брендов размещать сборочные производства в России, чтобы получать возврат утильсбора.

К чему приведёт реформа: прогноз на 2025-2026 годы

Эксперт выделяет несколько последовательных этапов изменений:

  1. Осенний ажиотаж (сентябрь-октябрь 2025). Покупатели спешат ввезти автомобили по старым ставкам, что вызывает рост спроса и перегрузку логистики.

  2. Резкое падение импорта мощных авто. После вступления реформы в силу частные лица почти перестанут завозить автомобили свыше 160 л. с.

  3. Инфляционный эффект. Подорожание мощных моделей подтолкнёт вверх цены даже на машины с меньшими двигателями.

  4. Рост цен на вторичном рынке. Подержанные автомобили тоже подорожают вслед за новыми, особенно те, что с мощными моторами.

"После того, как будут переписаны ценники на новые машины, начнут подниматься цены и на поддержанные", — прогнозирует Баканов.

Практические советы покупателям

  1. Если планировали покупку мощной иномарки — действуйте сейчас.
    Время до 1 декабря — последняя возможность ввезти авто по старым правилам. Однако цепочки поставок уже перегружены.

  2. Рассмотрите автомобили до 160 л. с.
    Эти модели не подорожают и останутся в массовом сегменте. Среди них — Lada, Kia Rio, Hyundai Creta, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, а также многие китайские кроссоверы.

  3. Покупайте у официальных дилеров.
    Несмотря на рост цен, это безопаснее, чем обращаться к посредникам, особенно в условиях меняющегося законодательства.

  4. Учитывайте подорожание "вторички".
    Если вы планировали купить подержанную машину, лучше сделать это до конца осени 2025 года.

Плюсы и минусы новой реформы

Плюсы Минусы
Дополнительные поступления в бюджет Резкое подорожание мощных автомобилей
Поддержка локальных производителей Рост цен даже в среднем сегменте
Снижение серого импорта Замедление рынка и дефицит предложений
Возможность развития отечественного автопрома Потеря доступности для покупателей

А что если реформа сработает?

Если цели реформы будут достигнуты, Россия может увидеть рост числа локализованных брендов, особенно в партнёрстве с китайскими производителями. Однако эксперты сомневаются, что это произойдёт быстро.

"Я не вижу пока, чтобы всё больше и больше автопроизводителей стремилось локализовывать производство в России. Да, этот процесс идёт, но медленно", — отметил Баканов.

Тем не менее, в ближайшие месяцы могут появиться новые совместные бренды, как это произошло с российско-китайскими проектами в Тольятти и Калининграде.

FAQ

Почему именно 160 л. с.?
Это усреднённый показатель мощности автомобилей среднего класса. Всё, что выше, относится к более дорогим сегментам.

Затронет ли это электромобили?
Да, но только мощные модели — свыше 80 л. с. для электромотора. Большинство городских EV останутся в льготной категории.

Когда вступят новые правила?
1 декабря 2025 года. До этого момента действуют старые ставки.

Исторический контекст

Система утильсбора появилась в России в 2012 году как часть соглашения с ВТО. Первоначально сбор был символическим, но с годами превратился в важный инструмент регулирования рынка. Каждый этап его реформы сопровождался ростом фискальной нагрузки и попытками усилить локализацию.

Текущая реформа — самая масштабная за всё время существования утильсбора и, по сути, знаменует переход от "экологической" функции к экономико-протекционистской.

