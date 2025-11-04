Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Советский ретро-автомобиль
Советский ретро-автомобиль
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 8:22

Старьё оживает: как утилизация превращается в бизнес на дороге

Списанные автомобили часто возвращаются на вторичный рынок без документов

На протяжении последних лет тема утилизационного сбора на автомобили обсуждается очень активно. Сегодня многие уже забыли, с какой целью эта мера изначально вводилась, как происходила сдача старых машин и что с ними должно было происходить после списания. Чтобы понять современное состояние программы, стоит вспомнить её истоки и задумки.

Программа утилизации стартовала в марте 2010 года. Государство предлагало компенсацию в размере 50 тысяч рублей при покупке нового автомобиля взамен старого. Эта мера вызвала всплеск интереса к "классическим" моделям ВАЗ, и программу неоднократно продлевали, потратив из федерального бюджета около 31 миллиарда рублей. Региональные власти тоже подключились, предоставляя дополнительные субсидии для поддержки местного автопрома.

Изначально инициатива преследовала две основные цели: поддержка автомобильной промышленности и обновление автопарка страны. На дорогах по-прежнему встречались устаревшие Жигули, Волги и УАЗы. Однако практика показала, что из 220 тысяч проданных по программе Лад, 62% пришлось на ту же "классику", по сути заменяя старые машины на аналогичные новые. Более того, списанные автомобили часто возвращались на дороги.

Как должна была работать утилизация

По регламенту Минпромторга, автомобили после сдачи должны были полностью разбираться на детали, а отходы — перерабатываться. Руководитель пункта утилизации нес личную ответственность за соблюдение этих норм. На практике никто точно не понимал, как это реализовать. Часто ведомства перекладывали ответственность друг на друга, а машины, снятые с учёта, могли перекупить любители раритета практически за бесценок.

В некоторых пунктах утилизации, особенно в окрестностях Москвы, пытались строго соблюдать правила и не обсуждали продажу списанных машин. Тем не менее, если автомобиль находился в хорошем состоянии — кузов, салон, двигатель и коробка — его можно было продать целиком. Разборка на запчасти позволяла вернуть вложенные средства и даже заработать: детали редких моделей ценятся особенно высоко.

Возврат автомобилей на дороги

Многие списанные машины оказывались на вторичном рынке без документов. По мнению экспертов, не менее половины автомобилей возвращались в той или иной форме. Продажа целиком или по частям была выгоднее, чем утилизация. Металл, полученный при переработке, приносил доход, но продажа машины целиком могла окупить вложения в разы. Риск был минимален: максимум обвинение в незаконном предпринимательстве, но на практике такие случаи фиксировались редко. Правительство планировало создать полноценную программу утилизации за счёт автопроизводителей, но концепция так и не появилась.

Проблемы текущей системы

Сегодня система утилизации распределена между сотнями предприятий, далеко не все из которых соответствуют стандартам переработки. Главная проблема — возвращение агрегатов и деталей на рынок. Полноценная концепция рециклинга автомобилей так и не была создана, а контроль за исполнением программы остаётся формальным. Власти утверждают, что вероятность возвращения утилизированных машин на дороги минимальна, но на практике в удалённых регионах подобные случаи встречаются регулярно.

Советы шаг за шагом для безопасной утилизации

  1. Перед сдачей автомобиля уточните, как именно пункт утилизации осуществляет разборку и переработку.

  2. Проверяйте документацию: наличие официального акта приёмки обеспечивает юридическую защиту.

  3. Рассмотрите вариант сдачи через авторитетные дилерские сети — риск мошенничества ниже.

  4. Если автомобиль редкой модели, оценивайте возможность продажи запчастей отдельно — это может быть выгоднее.

А что если…

А что если старый автомобиль попадёт на вторичный рынок? Покупатели часто не знают о происхождении машины, а без документов её эксплуатация становится рискованной. В редких случаях владельцы сталкиваются с проблемами при регистрации, но основная угроза — для безопасности на дорогах, так как машины могли быть частично разобраны.

Плюсы и минусы системы утилизации

Плюсы Минусы
Поддержка автопрома Большая часть автомобилей возвращается на рынок
Стимул к покупке нового авто Недостаточный контроль за переработкой
Возможность компенсации при покупке Формальный подход к переработке деталей

FAQ

Как выбрать пункт утилизации?
Выбирайте сертифицированные центры с положительными отзывами и официальными документами.

Сколько стоит утилизация автомобиля?
Стоимость зависит от региона и модели, но часто переработка покрывается за счёт господдержки.

Что лучше: продать или утилизировать?
Если машина редкая, продажа запчастей может быть выгоднее. Для старых массовых моделей — утилизация безопаснее.

Мифы и правда

Миф: все старые машины отправляются на переработку.
Правда: значительная часть возвращается на дороги или распродаётся по частям.

Миф: утилизация полностью контролируется государством.
Правда: контроль остаётся формальным, особенно в отдалённых регионах.

Исторический контекст

Программа 2010 года запомнилась высоким интересом к отечественным автомобилям и масштабной поддержкой автопрома. Первоначальная идея — обновление автопарка — в значительной степени не была реализована, так как старые машины возвращались на дороги, а полноценной системы переработки не создали.

Три интересных факта

  1. Из 220 тысяч проданных Лад по программе, 62% — "классика" ВАЗ.

  2. Металлолом с одного автомобиля может принести значительные доходы.

  3. Рынок запчастей для редких моделей приносит больше выгоды, чем переработка.

