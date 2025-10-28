Новый утильсбор готов взорвать рынок: какие машины исчезнут первыми
Изменения в порядке расчета утилизационного сбора снова могут всколыхнуть российский авторынок. До конца года документ, предложенный Минпромторгом, может вступить в силу, и тогда цены на новые автомобили начнут расти буквально на следующий день. Особенно остро нововведение коснется машин, привезенных по схеме параллельного импорта.
Эксперты предупреждают: часть популярных иномарок может вовсе исчезнуть из России. На их место придут менее мощные, но формально доступные модели, преимущественно из Азии.
Что меняется в расчёте сбора
Сейчас размер утилизационного сбора зависит от объёма двигателя. Минпромторг предлагает учитывать не только этот параметр, но и мощность автомобиля. При этом для частных покупателей льготу сохранят лишь для машин с отдачей до 160 л. с. Всё, что выше — окажется под более высокой ставкой.
Именно эта планка и становится водоразделом: автомобили мощнее 160 "лошадей" резко подорожают. Производители и дилеры уже готовятся пересматривать ценники, ведь пересчет затронет почти все модели бизнес-класса и часть среднеразмерных кроссоверов.
Изначально запуск новой формулы был намечен на 1 ноября, но его перенесли минимум на месяц — по неофициальной информации, чтобы дать рынку время адаптироваться.
Кого изменения ударят сильнее
Первый удар придется на серый импорт. Параллельный ввоз в последние два года стал главным источником новых иномарок: через него в страну поступают автомобили европейских, японских и корейских брендов.
Теперь такие машины окажутся в невыгодном положении. Новая ставка сделает их менее привлекательными по цене, а ряд моделей — попросту нерентабельными для ввоза.
На рынке это приведет к сокращению ассортимента и усилению позиций брендов, которые локализовали производство в России или поставляют модели с мощностью до 160 л. с.
Европейские седаны: баланс между комфортом и налогами
Среди наиболее популярных в России европейских моделей среднего класса особое внимание заслуживают Skoda Octavia, Audi A3 и Mercedes-Benz A-Class. Эти машины традиционно привозят по параллельному импорту.
|Модель
|Мотор
|КПП
|Привод
|Цена (ориентировочно)
|Skoda Octavia
|1.5 л (150 л. с.)
|6МТ / 7DSG
|Передний
|от 2,7 млн ₽
|Mercedes-Benz A-Class
|1.3 л (136 л. с.)
|7DSG
|Передний
|от 2,9 млн ₽
|Audi A3
|1.5 л (160 л. с.)
|7DSG
|Передний
|от 3 млн ₽
|Skoda Superb
|1.4 л (150 л. с.)
|7DSG
|Передний
|от 3,8 млн ₽
Такие автомобили всегда считались оптимальными по соотношению цены, комфорта и статуса. Но если мощностной порог в 160 л. с. останется фиксированным, Octavia и Superb еще удержатся на рынке, а вот более производительные версии могут исчезнуть.
Корейские модели: ставка на экономию
Корея давно удерживает позиции в России благодаря конкурентным ценам и надежности. Здесь безусловными фаворитами остаются Hyundai Avante, Kia K5 и Hyundai Sonata. Все они укладываются в лимит мощности, сохраняя для покупателей льготную ставку сбора.
|Модель
|Мотор
|КПП
|Привод
|Цена (ориентировочно)
|Hyundai Avante
|1.6 л (123 л. с.)
|Вариатор
|Передний
|от 1,1 млн ₽
|Kia K5
|2.0 л (160 л. с.)
|6АТ
|Передний
|от 1,5 млн ₽
|Hyundai Sonata
|2.0 л (160 л. с.)
|6АТ
|Передний
|от 1,6 млн ₽
Такие машины способны стать альтернативой "серым" европейцам. Более того, в случае роста цен на импортные автомобили интерес к ним, по мнению аналитиков, только увеличится.
Японцы: традиции и надежность
Японские марки — это всегда про долговечность и качество. Среди доступных вариантов выделяются Toyota Corolla и Corolla Axio.
|Модель
|Мотор
|КПП
|Привод
|Цена
|Toyota Corolla Axio
|1.5 л (103-109 л. с.)
|5МТ / Вариатор
|Передний
|от 1,1 млн ₽
|Toyota Corolla
|1.2 л (116 л. с.)
|Вариатор
|Передний
|от 1,7 млн ₽
Обе модели спокойно вписываются в лимит 160 л. с., а значит, сохранят статус "доступных".
Американский стиль: мощно, но дорого
У автомобилей из США, таких как Honda Civic и Hyundai Elantra, положение сложнее. Несмотря на умеренные по мировым меркам цены, их доставка и растаможка уже сегодня обходятся недешево.
|Модель
|Мотор
|КПП
|Привод
|Цена
|Honda Civic
|2.0 л (150 л. с.)
|Вариатор
|Передний
|от 2 млн ₽
|Hyundai Elantra
|2.0 л (147 л. с.)
|Вариатор
|Передний
|от 1,8 млн ₽
Если же утилизационный сбор поднимется, такие автомобили рискуют окончательно уйти из категории "массовых".
Китайский рынок: подстраивается под новые правила
Китайские бренды стремительно адаптируются к российским реалиям. Именно от них сегодня зависит, насколько быстро рынок заполнит возможный дефицит.
|Модель
|Мотор
|КПП
|Привод
|Цена
|Toyota Levin
|1.2 л (116 л. с.)
|Вариатор
|Передний
|от 1,3 млн ₽
|Skoda Oktavia Pro
|1.4 л (150 л. с.)
|7DSG
|Передний
|от 1,6 млн ₽
|Audi A3 L
|1.5 л (160 л. с.)
|7DSG
|Передний
|от 2,1 млн ₽
|Mazda 3 Axela
|1.5-2.0 л (117-158 л. с.)
|6МТ / 6АТ
|Передний
|от 1 млн ₽
Именно китайские версии знакомых европейских моделей способны удержать покупателей, привыкших к определенному уровню качества.
Советы: как выбрать автомобиль до 160 л. с.
-
Проверяйте паспортные данные автомобиля: мощность двигателя часто округляют — важно знать точную цифру.
-
Не гонитесь за "лошадками": современные моторы 130-150 л. с. обеспечивают отличную динамику.
-
Сравнивайте стоимость владения — иногда менее мощная модель экономит сотни тысяч на налогах и топливе.
-
Рассмотрите гибриды: они часто укладываются в лимит мощности, но дают ощутимую экономию топлива.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: выбрать мощную иномарку, не учитывая рост утильсбора.
→ Последствие: стоимость автомобиля вырастет, перепродажа станет невыгодной.
→ Альтернатива: обратить внимание на модели до 160 л. с. или гибриды.
А что если отменят льготу?
Если в будущем льготу для физических лиц пересмотрят, подорожают и маломощные автомобили. Тогда автопроизводителям придется искать новые схемы компенсации — например, через специальные кредитные программы или скидки по трейд-ин.
Плюсы и минусы реформы
|Плюсы
|Минусы
|Упорядочение системы расчета сбора
|Рост цен на иномарки
|Поддержка локализованных производителей
|Сокращение ассортимента
|Стимул к выпуску экономичных моделей
|Возможный отток покупателей к подержанным авто
FAQ
— Как выбрать автомобиль, чтобы не переплачивать по новому сбору?
Берите модель с мощностью до 160 л. с. и двигателем малого объема.
— Когда вступят в силу новые правила?
По предварительным данным — до конца 2025 года.
— Что выгоднее: подержанная иномарка или новая китайская?
Если сбор вырастет, новые китайские автомобили могут стать экономичнее в обслуживании и ремонте.
Мифы и правда
• Миф: мощный мотор всегда лучше.
Правда: современные двигатели с турбонаддувом обеспечивают ту же динамику при меньшей мощности.
• Миф: реформа убьет рынок.
Правда: она его переформатирует — сделает упор на локальные и азиатские модели.
• Миф: утильсбор оплачивают только дилеры.
Правда: затраты всегда включаются в конечную цену для покупателя.
3 интересных факта
-
Утилизационный сбор впервые ввели в России в 2012 году.
-
С 2020-го его уже несколько раз индексировали.
-
В Европе аналогичные платежи заложены в стоимость автомобиля изначально, поэтому потребители их не замечают.
Исторический контекст
Схожие меры действовали и в начале 2010-х, когда власти пытались поддержать отечественное производство после падения продаж. Тогда ставка утильсбора помогла стимулировать сборку автомобилей внутри страны. Новый этап реформы может повторить этот сценарий, только с поправкой на азиатские бренды.
