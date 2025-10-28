Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Skoda Octavia
Skoda Octavia
© commons.wikimedia.org by Harvey Bold is licensed under CC BY 4.0
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 2:27

Новый утильсбор готов взорвать рынок: какие машины исчезнут первыми

Эксперты ожидают рост цен на автомобили после введения новой формулы утильсбора

Изменения в порядке расчета утилизационного сбора снова могут всколыхнуть российский авторынок. До конца года документ, предложенный Минпромторгом, может вступить в силу, и тогда цены на новые автомобили начнут расти буквально на следующий день. Особенно остро нововведение коснется машин, привезенных по схеме параллельного импорта.

Эксперты предупреждают: часть популярных иномарок может вовсе исчезнуть из России. На их место придут менее мощные, но формально доступные модели, преимущественно из Азии.

Что меняется в расчёте сбора

Сейчас размер утилизационного сбора зависит от объёма двигателя. Минпромторг предлагает учитывать не только этот параметр, но и мощность автомобиля. При этом для частных покупателей льготу сохранят лишь для машин с отдачей до 160 л. с. Всё, что выше — окажется под более высокой ставкой.

Именно эта планка и становится водоразделом: автомобили мощнее 160 "лошадей" резко подорожают. Производители и дилеры уже готовятся пересматривать ценники, ведь пересчет затронет почти все модели бизнес-класса и часть среднеразмерных кроссоверов.

Изначально запуск новой формулы был намечен на 1 ноября, но его перенесли минимум на месяц — по неофициальной информации, чтобы дать рынку время адаптироваться.

Кого изменения ударят сильнее

Первый удар придется на серый импорт. Параллельный ввоз в последние два года стал главным источником новых иномарок: через него в страну поступают автомобили европейских, японских и корейских брендов.

Теперь такие машины окажутся в невыгодном положении. Новая ставка сделает их менее привлекательными по цене, а ряд моделей — попросту нерентабельными для ввоза.

На рынке это приведет к сокращению ассортимента и усилению позиций брендов, которые локализовали производство в России или поставляют модели с мощностью до 160 л. с.

Европейские седаны: баланс между комфортом и налогами

Среди наиболее популярных в России европейских моделей среднего класса особое внимание заслуживают Skoda Octavia, Audi A3 и Mercedes-Benz A-Class. Эти машины традиционно привозят по параллельному импорту.

Модель Мотор КПП Привод Цена (ориентировочно)
Skoda Octavia 1.5 л (150 л. с.) 6МТ / 7DSG Передний от 2,7 млн ₽
Mercedes-Benz A-Class 1.3 л (136 л. с.) 7DSG Передний от 2,9 млн ₽
Audi A3 1.5 л (160 л. с.) 7DSG Передний от 3 млн ₽
Skoda Superb 1.4 л (150 л. с.) 7DSG Передний от 3,8 млн ₽

Такие автомобили всегда считались оптимальными по соотношению цены, комфорта и статуса. Но если мощностной порог в 160 л. с. останется фиксированным, Octavia и Superb еще удержатся на рынке, а вот более производительные версии могут исчезнуть.

Корейские модели: ставка на экономию

Корея давно удерживает позиции в России благодаря конкурентным ценам и надежности. Здесь безусловными фаворитами остаются Hyundai Avante, Kia K5 и Hyundai Sonata. Все они укладываются в лимит мощности, сохраняя для покупателей льготную ставку сбора.

Модель Мотор КПП Привод Цена (ориентировочно)
Hyundai Avante 1.6 л (123 л. с.) Вариатор Передний от 1,1 млн ₽
Kia K5 2.0 л (160 л. с.) 6АТ Передний от 1,5 млн ₽
Hyundai Sonata 2.0 л (160 л. с.) 6АТ Передний от 1,6 млн ₽

Такие машины способны стать альтернативой "серым" европейцам. Более того, в случае роста цен на импортные автомобили интерес к ним, по мнению аналитиков, только увеличится.

Японцы: традиции и надежность

Японские марки — это всегда про долговечность и качество. Среди доступных вариантов выделяются Toyota Corolla и Corolla Axio.

Модель Мотор КПП Привод Цена
Toyota Corolla Axio 1.5 л (103-109 л. с.) 5МТ / Вариатор Передний от 1,1 млн ₽
Toyota Corolla 1.2 л (116 л. с.) Вариатор Передний от 1,7 млн ₽

Обе модели спокойно вписываются в лимит 160 л. с., а значит, сохранят статус "доступных".

Американский стиль: мощно, но дорого

У автомобилей из США, таких как Honda Civic и Hyundai Elantra, положение сложнее. Несмотря на умеренные по мировым меркам цены, их доставка и растаможка уже сегодня обходятся недешево.

Модель Мотор КПП Привод Цена
Honda Civic 2.0 л (150 л. с.) Вариатор Передний от 2 млн ₽
Hyundai Elantra 2.0 л (147 л. с.) Вариатор Передний от 1,8 млн ₽

Если же утилизационный сбор поднимется, такие автомобили рискуют окончательно уйти из категории "массовых".

Китайский рынок: подстраивается под новые правила

Китайские бренды стремительно адаптируются к российским реалиям. Именно от них сегодня зависит, насколько быстро рынок заполнит возможный дефицит.

Модель Мотор КПП Привод Цена
Toyota Levin 1.2 л (116 л. с.) Вариатор Передний от 1,3 млн ₽
Skoda Oktavia Pro 1.4 л (150 л. с.) 7DSG Передний от 1,6 млн ₽
Audi A3 L 1.5 л (160 л. с.) 7DSG Передний от 2,1 млн ₽
Mazda 3 Axela 1.5-2.0 л (117-158 л. с.) 6МТ / 6АТ Передний от 1 млн ₽

Именно китайские версии знакомых европейских моделей способны удержать покупателей, привыкших к определенному уровню качества.

Советы: как выбрать автомобиль до 160 л. с.

  1. Проверяйте паспортные данные автомобиля: мощность двигателя часто округляют — важно знать точную цифру.

  2. Не гонитесь за "лошадками": современные моторы 130-150 л. с. обеспечивают отличную динамику.

  3. Сравнивайте стоимость владения — иногда менее мощная модель экономит сотни тысяч на налогах и топливе.

  4. Рассмотрите гибриды: они часто укладываются в лимит мощности, но дают ощутимую экономию топлива.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: выбрать мощную иномарку, не учитывая рост утильсбора.
→ Последствие: стоимость автомобиля вырастет, перепродажа станет невыгодной.
→ Альтернатива: обратить внимание на модели до 160 л. с. или гибриды.

А что если отменят льготу?

Если в будущем льготу для физических лиц пересмотрят, подорожают и маломощные автомобили. Тогда автопроизводителям придется искать новые схемы компенсации — например, через специальные кредитные программы или скидки по трейд-ин.

Плюсы и минусы реформы

Плюсы Минусы
Упорядочение системы расчета сбора Рост цен на иномарки
Поддержка локализованных производителей Сокращение ассортимента
Стимул к выпуску экономичных моделей Возможный отток покупателей к подержанным авто

FAQ

— Как выбрать автомобиль, чтобы не переплачивать по новому сбору?
Берите модель с мощностью до 160 л. с. и двигателем малого объема.

— Когда вступят в силу новые правила?
По предварительным данным — до конца 2025 года.

— Что выгоднее: подержанная иномарка или новая китайская?
Если сбор вырастет, новые китайские автомобили могут стать экономичнее в обслуживании и ремонте.

Мифы и правда

Миф: мощный мотор всегда лучше.
Правда: современные двигатели с турбонаддувом обеспечивают ту же динамику при меньшей мощности.

Миф: реформа убьет рынок.
Правда: она его переформатирует — сделает упор на локальные и азиатские модели.

Миф: утильсбор оплачивают только дилеры.
Правда: затраты всегда включаются в конечную цену для покупателя.

3 интересных факта

  1. Утилизационный сбор впервые ввели в России в 2012 году.

  2. С 2020-го его уже несколько раз индексировали.

  3. В Европе аналогичные платежи заложены в стоимость автомобиля изначально, поэтому потребители их не замечают.

Исторический контекст

Схожие меры действовали и в начале 2010-х, когда власти пытались поддержать отечественное производство после падения продаж. Тогда ставка утильсбора помогла стимулировать сборку автомобилей внутри страны. Новый этап реформы может повторить этот сценарий, только с поправкой на азиатские бренды.

