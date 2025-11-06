Лимит в 160 сил: как Россия режет европейский автопарк по мощности двигателя

Доля европейских автомобилей, ввозимых частными лицами в Россию, в ближайшее время заметно сократится. Причина — вступление в силу новых правил расчёта утилизационного сбора (утильсбора), которые изменят стоимость ввоза машин с мощными двигателями.

"Произойдет некоторое смещение спроса по брендам. Так, у Mercedes, Porsche, BMW довольно мощные моторы, и их доля может просесть заметнее", — прогнозирует эксперт аналитического агентства "Автостат-Инфо" Александр Климнов в интервью URA. RU.

Что изменится в утильсборе

С 1 декабря 2025 года утильсбор в России будет рассчитываться по новой формуле. Теперь сумма платежа зависит не только от объёма двигателя и года выпуска автомобиля, но и от мощности мотора. Это означает, что автомобили с двигателями мощностью более 160 лошадиных сил попадут под повышенные коэффициенты.

Если раньше физические лица могли ввозить такие машины по льготным ставкам, то теперь льготы сохранятся только для авто мощностью до 160 л. с. Остальным придётся платить сбор наравне с юридическими лицами.

По данным аналитиков, под действие новых норм попадут примерно 15% автомобилей, которые россияне завозят из-за рубежа.

Как это отразится на структуре импорта

Изменения сильнее всего затронут европейские и премиальные бренды, традиционно оснащённые мощными двигателями. У таких марок, как Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Audi, средняя мощность моторов значительно превышает установленный лимит.

"Льготные коэффициенты утильсбора для физлиц отменят для авто с двигателями мощностью более 160 лошадиных сил — такие моторы имеют в среднем не более 15% ввозимых в страну машин", — отметил эксперт.

Среди японских автомобилей ситуация иная: почти 95% "японцев" не превышают порог мощности, а значит, сохраняют льготные условия. Это может привести к перераспределению спроса в пользу азиатских марок и снижению доли европейских машин.

Кто выиграет и кто потеряет

Категория Доля на рынке до реформы Прогноз после реформы Европейские бренды (Mercedes, BMW, Porsche) 20% 10-12% Японские автомобили (Toyota, Honda, Nissan) 35% 40% Китайские автомобили 30% 35% Отечественные марки 15% 13%

По словам аналитиков, рост утильсбора приведёт к росту цен на премиальные иномарки на 10-20%. В то же время доступные сегменты, особенно китайские и японские бренды, укрепят позиции.

Среди россиян, предпочитающих привозить машины самостоятельно, спрос может сместиться в сторону моделей с меньшей мощностью, чтобы избежать дополнительных расходов.

Цель реформы — локализация производства

Минпромторг, инициировавший изменения, объясняет реформу желанием повысить уровень локализации автопрома. Государство стремится стимулировать производство внутри страны, чтобы импортные автомобили не завозились готовыми, а собирались на российских заводах.

"Цель утильсбора в России — повысить локализацию авторынка, чтобы иномарки не ввозили в страну, а собирали на ее территории", — отметил Климнов.

Это соответствует стратегии по постепенному переходу к самодостаточному производству автомобилей и снижению зависимости от зарубежных поставок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка мощного европейского автомобиля до разъяснения новых ставок.

Последствие: непредвиденные расходы на утильсбор при ввозе.

Альтернатива: выбирать модели до 160 л. с. или оформить сделку до конца ноября.

Ошибка: ожидание снижения цен на фоне реформы.

Последствие: рост стоимости автомобилей в декабре и дефицит популярных моделей.

Альтернатива: оформить покупку заранее, пока действуют старые ставки.

Ошибка: игнорирование новых правил при планировании импорта.

Последствие: задержка на таможне и переплата.

Альтернатива: сверяться с обновлёнными расчётами Минпромторга и использовать калькуляторы утильсбора.

А что если утильсбор пересчитают снова?

Эксперты не исключают, что в 2026 году система расчёта утильсбора может быть пересмотрена повторно. Возможное направление — постепенное выравнивание ставок для всех категорий автомобилей и стимулирование экологичных технологий. Это позволит компенсировать снижение импорта и ускорить развитие электромобильного сегмента.

Плюсы и минусы новых правил

Плюсы Минусы Стимулирование локализации производства Удорожание европейских и премиальных машин Сокращение импорта мощных авто Потеря разнообразия брендов Повышение экологических стандартов Риск серого импорта Рост интереса к китайским и японским маркам Увеличение налоговой нагрузки для покупателей

FAQ

Когда вступят в силу новые правила?

С 1 декабря 2025 года. Первоначально планировалось 1 ноября, но срок перенесли, чтобы успели завершить уже оплаченные сделки.

Какие автомобили не затронет повышение?

Легковые машины мощностью до 160 лошадиных сил, ввозимые для личного пользования, сохраняют льготные коэффициенты.

Можно ли оформить автомобиль по старым ставкам?

Да, если документы и платежи по утильсбору оформлены до конца ноября 2025 года.

Интересные факты

Средняя мощность автомобиля, ввозимого в Россию физлицами, — около 145 л. с. Наиболее популярные марки среди частных импортеров — Toyota, Honda и Subaru. В 2025 году в Россию частными лицами ввезено более 220 тысяч автомобилей, что на 18% меньше, чем годом ранее.

Исторический контекст

Первые коэффициенты утильсбора появились в России в 2012 году. Тогда их целью было поддержание внутреннего производства и стимулирование утилизации старых машин. Со временем сбор стал инструментом регулирования рынка: от сдерживания импорта до защиты национального автопрома.

Новая система расчёта делает акцент на мощности двигателя, что должно окончательно выровнять условия между частными импортёрами и официальными производителями.