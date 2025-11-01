Цена ошибки — сотни тысяч рублей: покупатели авто спешат до реформы, но зря

С 1 декабря Минпромторг запускает новую систему расчёта утилизационного сбора. Эта мера, по мнению ведомства, призвана выровнять рынок и стимулировать локальное производство. Но эксперты уверены: перемены приведут к мгновенному росту цен на автомобили всех категорий.

"Корректировка затронет в первую очередь импортные модели из санкционных стран", — отметил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Он добавил, что российские бренды и автомобили, собираемые внутри страны, ощутят реформу значительно слабее.

Российский автопром: кто и что выпускает сегодня

Несмотря на уход крупных иностранных концернов, производство автомобилей в России не остановилось. Заводы переориентировались на локальную сборку и выпуск машин под новыми брендами, многие из которых связаны с китайскими партнёрами.

Haval — лидер среди локализованных марок

Модели Haval собираются в индустриальном парке "Узловая" (Тульская область) и на заводе "Автомобильные технологии" в Калуге.

Компания предлагает широкий выбор кроссоверов и внедорожников:

Jolion - от 1 999 000 руб.

F7 - от 2 749 000 руб.

F7x - от 3 399 000 руб.

Dargo - от 3 049 000 руб.

M6 - от 1 999 000 руб.

H3, H5, H7, H9 - от 2 599 000 до 4 399 000 руб.

Solaris — возвращение в новом формате

Завод "АГР" в Санкт-Петербурге производит обновлённые автомобили под брендом Solaris.

Ассортимент включает кроссоверы, седаны и хэтчбеки:

HC - от 1 979 000 руб.

KRS - от 2 305 000 руб.

HS - от 1 930 000 руб.

KRX - от 1 960 000 руб.

Sollers — практичные пикапы из Ульяновска

Завод УАЗ выпускает автомобили под брендом Sollers, сосредоточившись на пикапах для частных и корпоративных клиентов:

ST6 - от 2 630 000 руб.

ST8 - от 2 870 000 руб.

"Москвич" — возрождённый бренд столицы

Московский автомобильный завод "Москвич" продолжает традиции советского автопрома, предлагая как бензиновые, так и электрические модели:

Москвич 3 - от 1 700 000 руб.

Москвич 3е - от 4 100 000 руб.

Москвич 8 - от 2 980 000 руб.

Москвич 6 (седан) — от 2 200 000 руб.

Tenet — молодой бренд с амбициями

На калужском заводе "АГР Холдинг" собираются кроссоверы под маркой Tenet:

T4 - от 1 999 000 руб.

T7 - от 2 680 000 руб.

T8 - от 3 540 000 руб.

Voyah — премиум-сегмент из Липецкой области

Бренд Voyah, производимый на заводе "Моторинвест", представляет модели бизнес-класса:

Free (кроссовер) - от 6 590 000 руб.

Passion (седан) - от 5 590 000 руб.

Evolute — электромобили российского происхождения

На том же предприятии выпускаются электрокары под брендом Evolute - один из немногих отечественных проектов с полностью электрической линейкой.

i-Joy, i-Space, i-Sky, i-Jet - от 2 775 000 до 5 275 000 руб.

i-Pro (седан) - от 2 490 000 руб.

i-Van (минивэн) - от 3 920 000 руб.

BAIC — китайская классика на калининградской площадке

На заводе "Автотор" производятся автомобили BAIC - от кроссоверов до внедорожников и седанов:

X55, X7, X75, BJ60 - от 1 940 000 до 5 500 000 руб.

BJ40 (внедорожник) - от 3 025 000 руб.

U5 Plus (седан) - от 2 233 591 руб.

Kaiyi — компактные и доступные

Ещё один бренд, локализованный в Калининграде — Kaiyi. Его модели выделяются умеренной ценой:

X3 - 1 375 000 руб.

X3 Pro - 1 675 000 руб.

X7 Kunlun - 2 250 000 руб.

E5 (седан) - от 1 225 000 руб.

SWM — выбор для практичных покупателей

Бренд SWM также базируется на мощностях "Автотора" и предлагает надёжные кроссоверы среднего класса:

G01 - от 1 954 500 руб.

G01F - от 2 367 000 руб.

G05 Pro - от 2 064 500 руб.

Citroën — европейское качество, российская сборка

Завод "Автомобильные технологии" в Калуге выпускает Citroën C5 Aircross, который позиционируется как семейный кроссовер бизнес-класса.

Цена начинается от 3 999 000 руб.

Сравнение

Марка Категория Минимальная цена Тип производства Haval Кроссоверы 1 999 000 руб. Полная сборка Москвич Электро/бензин 1 700 000 руб. Локальная сборка Evolute Электромобили 2 490 000 руб. Электроплатформа Липецк BAIC Универсальная 1 940 000 руб. Совместное производство Citroën Премиум 3 999 000 руб. Европейская сборка

Советы шаг за шагом: как выбрать авто после реформы

Сравните локализацию. Машины, собранные в России, будут стоить дешевле, чем полностью импортируемые. Смотрите на тип двигателя. Электромобили и гибриды могут получить господдержку. Проверяйте комплектацию. Из-за утильсбора базовые версии подорожают меньше. Выбирайте дилера с прямыми поставками. Это уменьшит риск задержек и переплат. Следите за обновлениями льготных программ. Минпромторг обещает расширить меры господдержки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка автомобиля до 1 декабря без учёта изменений.

Последствие: риск переплатить при перепродаже.

Альтернатива: дождаться вступления новых правил, чтобы получить реальную рыночную цену.

Ошибка: игнорировать локализованные бренды.

Последствие: зависимость от импортных деталей.

Альтернатива: выбрать отечественные модели — "Москвич", Haval, Sollers.

А что если…

Если рост утильсбора окажется выше ожидаемого, возможен временный спад продаж, особенно в премиум-сегменте. Однако в долгосрочной перспективе локальные производители выиграют за счёт стабильных поставок и цен.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Поддержка отечественного производства Повышение цен на импортные авто Расширение модельного ряда Возможные перебои с запчастями Льготы для электромобилей Неопределённость с новыми ставками

FAQ

Как выбрать машину после изменения утильсбора?

Лучше отдать предпочтение моделям российской сборки — их стоимость вырастет меньше.

Сколько подорожают автомобили?

По оценкам аналитиков, рост составит от 10 до 20% в зависимости от категории.

Что лучше — бензин, гибрид или электрокар?

Для городских условий электромобили выгоднее в эксплуатации, но требуют зарядной инфраструктуры.

Мифы и правда

Миф: утильсбор не коснётся российских марок.

Правда: частично коснётся, но в меньшей степени.

Миф: все машины подорожают одинаково.

Правда: наибольший рост затронет импортные и премиальные модели.

Миф: реформа убьёт рынок.

Правда: напротив, она стимулирует локальное производство.

Исторический контекст

Первоначально утилизационный сбор был введён в России в 2012 году как мера защиты внутреннего рынка. С тех пор его несколько раз корректировали. Реформа 2025 года станет одной из самых масштабных, направленных на повышение доли локализованных автомобилей.

3 интересных факта