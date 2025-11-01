Цена ошибки — сотни тысяч рублей: покупатели авто спешат до реформы, но зря
С 1 декабря Минпромторг запускает новую систему расчёта утилизационного сбора. Эта мера, по мнению ведомства, призвана выровнять рынок и стимулировать локальное производство. Но эксперты уверены: перемены приведут к мгновенному росту цен на автомобили всех категорий.
"Корректировка затронет в первую очередь импортные модели из санкционных стран", — отметил первый вице-премьер Денис Мантуров.
Он добавил, что российские бренды и автомобили, собираемые внутри страны, ощутят реформу значительно слабее.
Российский автопром: кто и что выпускает сегодня
Несмотря на уход крупных иностранных концернов, производство автомобилей в России не остановилось. Заводы переориентировались на локальную сборку и выпуск машин под новыми брендами, многие из которых связаны с китайскими партнёрами.
Haval — лидер среди локализованных марок
Модели Haval собираются в индустриальном парке "Узловая" (Тульская область) и на заводе "Автомобильные технологии" в Калуге.
Компания предлагает широкий выбор кроссоверов и внедорожников:
-
Jolion - от 1 999 000 руб.
-
F7 - от 2 749 000 руб.
-
F7x - от 3 399 000 руб.
-
Dargo - от 3 049 000 руб.
-
M6 - от 1 999 000 руб.
-
H3, H5, H7, H9 - от 2 599 000 до 4 399 000 руб.
Solaris — возвращение в новом формате
Завод "АГР" в Санкт-Петербурге производит обновлённые автомобили под брендом Solaris.
Ассортимент включает кроссоверы, седаны и хэтчбеки:
-
HC - от 1 979 000 руб.
-
KRS - от 2 305 000 руб.
-
HS - от 1 930 000 руб.
-
KRX - от 1 960 000 руб.
Sollers — практичные пикапы из Ульяновска
Завод УАЗ выпускает автомобили под брендом Sollers, сосредоточившись на пикапах для частных и корпоративных клиентов:
-
ST6 - от 2 630 000 руб.
-
ST8 - от 2 870 000 руб.
"Москвич" — возрождённый бренд столицы
Московский автомобильный завод "Москвич" продолжает традиции советского автопрома, предлагая как бензиновые, так и электрические модели:
-
Москвич 3 - от 1 700 000 руб.
-
Москвич 3е - от 4 100 000 руб.
-
Москвич 8 - от 2 980 000 руб.
-
Москвич 6 (седан) — от 2 200 000 руб.
Tenet — молодой бренд с амбициями
На калужском заводе "АГР Холдинг" собираются кроссоверы под маркой Tenet:
-
T4 - от 1 999 000 руб.
-
T7 - от 2 680 000 руб.
-
T8 - от 3 540 000 руб.
Voyah — премиум-сегмент из Липецкой области
Бренд Voyah, производимый на заводе "Моторинвест", представляет модели бизнес-класса:
-
Free (кроссовер) - от 6 590 000 руб.
-
Passion (седан) - от 5 590 000 руб.
Evolute — электромобили российского происхождения
На том же предприятии выпускаются электрокары под брендом Evolute - один из немногих отечественных проектов с полностью электрической линейкой.
-
i-Joy, i-Space, i-Sky, i-Jet - от 2 775 000 до 5 275 000 руб.
-
i-Pro (седан) - от 2 490 000 руб.
-
i-Van (минивэн) - от 3 920 000 руб.
BAIC — китайская классика на калининградской площадке
На заводе "Автотор" производятся автомобили BAIC - от кроссоверов до внедорожников и седанов:
-
X55, X7, X75, BJ60 - от 1 940 000 до 5 500 000 руб.
-
BJ40 (внедорожник) - от 3 025 000 руб.
-
U5 Plus (седан) - от 2 233 591 руб.
Kaiyi — компактные и доступные
Ещё один бренд, локализованный в Калининграде — Kaiyi. Его модели выделяются умеренной ценой:
-
X3 - 1 375 000 руб.
-
X3 Pro - 1 675 000 руб.
-
X7 Kunlun - 2 250 000 руб.
-
E5 (седан) - от 1 225 000 руб.
SWM — выбор для практичных покупателей
Бренд SWM также базируется на мощностях "Автотора" и предлагает надёжные кроссоверы среднего класса:
-
G01 - от 1 954 500 руб.
-
G01F - от 2 367 000 руб.
-
G05 Pro - от 2 064 500 руб.
Citroën — европейское качество, российская сборка
Завод "Автомобильные технологии" в Калуге выпускает Citroën C5 Aircross, который позиционируется как семейный кроссовер бизнес-класса.
Цена начинается от 3 999 000 руб.
Сравнение
|Марка
|Категория
|Минимальная цена
|Тип производства
|Haval
|Кроссоверы
|1 999 000 руб.
|Полная сборка
|Москвич
|Электро/бензин
|1 700 000 руб.
|Локальная сборка
|Evolute
|Электромобили
|2 490 000 руб.
|Электроплатформа Липецк
|BAIC
|Универсальная
|1 940 000 руб.
|Совместное производство
|Citroën
|Премиум
|3 999 000 руб.
|Европейская сборка
Советы шаг за шагом: как выбрать авто после реформы
-
Сравните локализацию. Машины, собранные в России, будут стоить дешевле, чем полностью импортируемые.
-
Смотрите на тип двигателя. Электромобили и гибриды могут получить господдержку.
-
Проверяйте комплектацию. Из-за утильсбора базовые версии подорожают меньше.
-
Выбирайте дилера с прямыми поставками. Это уменьшит риск задержек и переплат.
-
Следите за обновлениями льготных программ. Минпромторг обещает расширить меры господдержки.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка автомобиля до 1 декабря без учёта изменений.
Последствие: риск переплатить при перепродаже.
Альтернатива: дождаться вступления новых правил, чтобы получить реальную рыночную цену.
-
Ошибка: игнорировать локализованные бренды.
Последствие: зависимость от импортных деталей.
Альтернатива: выбрать отечественные модели — "Москвич", Haval, Sollers.
А что если…
Если рост утильсбора окажется выше ожидаемого, возможен временный спад продаж, особенно в премиум-сегменте. Однако в долгосрочной перспективе локальные производители выиграют за счёт стабильных поставок и цен.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Поддержка отечественного производства
|Повышение цен на импортные авто
|Расширение модельного ряда
|Возможные перебои с запчастями
|Льготы для электромобилей
|Неопределённость с новыми ставками
FAQ
Как выбрать машину после изменения утильсбора?
Лучше отдать предпочтение моделям российской сборки — их стоимость вырастет меньше.
Сколько подорожают автомобили?
По оценкам аналитиков, рост составит от 10 до 20% в зависимости от категории.
Что лучше — бензин, гибрид или электрокар?
Для городских условий электромобили выгоднее в эксплуатации, но требуют зарядной инфраструктуры.
Мифы и правда
-
Миф: утильсбор не коснётся российских марок.
Правда: частично коснётся, но в меньшей степени.
-
Миф: все машины подорожают одинаково.
Правда: наибольший рост затронет импортные и премиальные модели.
-
Миф: реформа убьёт рынок.
Правда: напротив, она стимулирует локальное производство.
Исторический контекст
Первоначально утилизационный сбор был введён в России в 2012 году как мера защиты внутреннего рынка. С тех пор его несколько раз корректировали. Реформа 2025 года станет одной из самых масштабных, направленных на повышение доли локализованных автомобилей.
3 интересных факта
-
В 2024 году доля китайских брендов в России превысила 55%.
-
Электромобиль Evolute i-Pro стал первым серийным электрокаром, полностью собранным в РФ.
-
Завод "Моторинвест" в Липецке может производить до 50 000 электромобилей в год.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru