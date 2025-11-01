Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Электрокар на фоне ночного города
Электрокар на фоне ночного города
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 0:16

Цена ошибки — сотни тысяч рублей: покупатели авто спешат до реформы, но зря

Минпромторг: с 1 декабря изменится порядок расчёта утильсбора

С 1 декабря Минпромторг запускает новую систему расчёта утилизационного сбора. Эта мера, по мнению ведомства, призвана выровнять рынок и стимулировать локальное производство. Но эксперты уверены: перемены приведут к мгновенному росту цен на автомобили всех категорий.

"Корректировка затронет в первую очередь импортные модели из санкционных стран", — отметил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Он добавил, что российские бренды и автомобили, собираемые внутри страны, ощутят реформу значительно слабее.

Российский автопром: кто и что выпускает сегодня

Несмотря на уход крупных иностранных концернов, производство автомобилей в России не остановилось. Заводы переориентировались на локальную сборку и выпуск машин под новыми брендами, многие из которых связаны с китайскими партнёрами.

Haval — лидер среди локализованных марок

Модели Haval собираются в индустриальном парке "Узловая" (Тульская область) и на заводе "Автомобильные технологии" в Калуге.
Компания предлагает широкий выбор кроссоверов и внедорожников:

  • Jolion - от 1 999 000 руб.

  • F7 - от 2 749 000 руб.

  • F7x - от 3 399 000 руб.

  • Dargo - от 3 049 000 руб.

  • M6 - от 1 999 000 руб.

  • H3, H5, H7, H9 - от 2 599 000 до 4 399 000 руб.

Solaris — возвращение в новом формате

Завод "АГР" в Санкт-Петербурге производит обновлённые автомобили под брендом Solaris.
Ассортимент включает кроссоверы, седаны и хэтчбеки:

  • HC - от 1 979 000 руб.

  • KRS - от 2 305 000 руб.

  • HS - от 1 930 000 руб.

  • KRX - от 1 960 000 руб.

Sollers — практичные пикапы из Ульяновска

Завод УАЗ выпускает автомобили под брендом Sollers, сосредоточившись на пикапах для частных и корпоративных клиентов:

  • ST6 - от 2 630 000 руб.

  • ST8 - от 2 870 000 руб.

"Москвич" — возрождённый бренд столицы

Московский автомобильный завод "Москвич" продолжает традиции советского автопрома, предлагая как бензиновые, так и электрические модели:

  • Москвич 3 - от 1 700 000 руб.

  • Москвич 3е - от 4 100 000 руб.

  • Москвич 8 - от 2 980 000 руб.

  • Москвич 6 (седан) — от 2 200 000 руб.

Tenet — молодой бренд с амбициями

На калужском заводе "АГР Холдинг" собираются кроссоверы под маркой Tenet:

  • T4 - от 1 999 000 руб.

  • T7 - от 2 680 000 руб.

  • T8 - от 3 540 000 руб.

Voyah — премиум-сегмент из Липецкой области

Бренд Voyah, производимый на заводе "Моторинвест", представляет модели бизнес-класса:

  • Free (кроссовер) - от 6 590 000 руб.

  • Passion (седан) - от 5 590 000 руб.

Evolute — электромобили российского происхождения

На том же предприятии выпускаются электрокары под брендом Evolute - один из немногих отечественных проектов с полностью электрической линейкой.

  • i-Joy, i-Space, i-Sky, i-Jet - от 2 775 000 до 5 275 000 руб.

  • i-Pro (седан) - от 2 490 000 руб.

  • i-Van (минивэн) - от 3 920 000 руб.

BAIC — китайская классика на калининградской площадке

На заводе "Автотор" производятся автомобили BAIC - от кроссоверов до внедорожников и седанов:

  • X55, X7, X75, BJ60 - от 1 940 000 до 5 500 000 руб.

  • BJ40 (внедорожник) - от 3 025 000 руб.

  • U5 Plus (седан) - от 2 233 591 руб.

Kaiyi — компактные и доступные

Ещё один бренд, локализованный в Калининграде — Kaiyi. Его модели выделяются умеренной ценой:

  • X3 - 1 375 000 руб.

  • X3 Pro - 1 675 000 руб.

  • X7 Kunlun - 2 250 000 руб.

  • E5 (седан) - от 1 225 000 руб.

SWM — выбор для практичных покупателей

Бренд SWM также базируется на мощностях "Автотора" и предлагает надёжные кроссоверы среднего класса:

  • G01 - от 1 954 500 руб.

  • G01F - от 2 367 000 руб.

  • G05 Pro - от 2 064 500 руб.

Citroën — европейское качество, российская сборка

Завод "Автомобильные технологии" в Калуге выпускает Citroën C5 Aircross, который позиционируется как семейный кроссовер бизнес-класса.
Цена начинается от 3 999 000 руб.

Сравнение

Марка Категория Минимальная цена Тип производства
Haval Кроссоверы 1 999 000 руб. Полная сборка
Москвич Электро/бензин 1 700 000 руб. Локальная сборка
Evolute Электромобили 2 490 000 руб. Электроплатформа Липецк
BAIC Универсальная 1 940 000 руб. Совместное производство
Citroën Премиум 3 999 000 руб. Европейская сборка

Советы шаг за шагом: как выбрать авто после реформы

  1. Сравните локализацию. Машины, собранные в России, будут стоить дешевле, чем полностью импортируемые.

  2. Смотрите на тип двигателя. Электромобили и гибриды могут получить господдержку.

  3. Проверяйте комплектацию. Из-за утильсбора базовые версии подорожают меньше.

  4. Выбирайте дилера с прямыми поставками. Это уменьшит риск задержек и переплат.

  5. Следите за обновлениями льготных программ. Минпромторг обещает расширить меры господдержки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка автомобиля до 1 декабря без учёта изменений.
    Последствие: риск переплатить при перепродаже.
    Альтернатива: дождаться вступления новых правил, чтобы получить реальную рыночную цену.

  • Ошибка: игнорировать локализованные бренды.
    Последствие: зависимость от импортных деталей.
    Альтернатива: выбрать отечественные модели — "Москвич", Haval, Sollers.

А что если…

Если рост утильсбора окажется выше ожидаемого, возможен временный спад продаж, особенно в премиум-сегменте. Однако в долгосрочной перспективе локальные производители выиграют за счёт стабильных поставок и цен.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Поддержка отечественного производства Повышение цен на импортные авто
Расширение модельного ряда Возможные перебои с запчастями
Льготы для электромобилей Неопределённость с новыми ставками

FAQ

Как выбрать машину после изменения утильсбора?
Лучше отдать предпочтение моделям российской сборки — их стоимость вырастет меньше.

Сколько подорожают автомобили?
По оценкам аналитиков, рост составит от 10 до 20% в зависимости от категории.

Что лучше — бензин, гибрид или электрокар?
Для городских условий электромобили выгоднее в эксплуатации, но требуют зарядной инфраструктуры.

Мифы и правда

  • Миф: утильсбор не коснётся российских марок.
    Правда: частично коснётся, но в меньшей степени.

  • Миф: все машины подорожают одинаково.
    Правда: наибольший рост затронет импортные и премиальные модели.

  • Миф: реформа убьёт рынок.
    Правда: напротив, она стимулирует локальное производство.

Исторический контекст

Первоначально утилизационный сбор был введён в России в 2012 году как мера защиты внутреннего рынка. С тех пор его несколько раз корректировали. Реформа 2025 года станет одной из самых масштабных, направленных на повышение доли локализованных автомобилей.

3 интересных факта

  1. В 2024 году доля китайских брендов в России превысила 55%.

  2. Электромобиль Evolute i-Pro стал первым серийным электрокаром, полностью собранным в РФ.

  3. Завод "Моторинвест" в Липецке может производить до 50 000 электромобилей в год.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

У водителя есть возможность обжаловать решение ГИБДД, если он не согласен с вердиктом вчера в 23:10
5 ситуаций на дороге, когда вы рискуете остаться без прав, даже не подозревая об этом

Знаете ли вы, что лишиться прав можно не только за пьяную езду? Автоюрист раскрыл неочевидные нарушения, которые могут оставить вас без водительского удостоверения.

Читать полностью » Наименьший вред подвеске авто наносят длинные и пологие искусственные неровности вчера в 23:06
Почему диагональный проезд лежачего полицейского — это приговор вашей подвеске

Лежачие полицейские кажутся безобидными, но они скрывают угрозу для ходовой части вашего автомобиля. Узнайте, сколько таких неровностей способна выдержать подвеска и как минимизировать ущерб.

Читать полностью » Воронов: оксид церия удаляет царапины с лобового стекла за 30 минут вчера в 22:43
Лобовое стекло кричит о помощи: эти 5 признаков говорят, что полировка уже не спасёт ваше авто

Мелкие царапины на лобовом стекле портят вид и мешают обзору? Узнайте о бюджетном способе их устранения с помощью доступного средства.

Читать полностью » При столкновении непристёгнутый водитель получает травмы, эквивалентные падению с четвёртого этажа вчера в 22:40
Камеры ловят: как система автоматического контроля превратила езду без ремня в дорогое удовольствие

Езда без ремня безопасности — это не только штраф. Узнайте о скрытых рисках, которые превращают простое нарушение в смертельную ловушку.

Читать полностью » Спортрежим уменьшает нагрузку на автоматическую коробку передач при движении в заторе вчера в 21:14
АКПП задыхается в городских джунглях: какой режим спасает коробку в пробках

Стоит ли включать спортивный режим в пробке? Эксперт рассказал, как эта функция может спасти вашу коробку передач от перегрева и дорогостоящего ремонта.

Читать полностью » Разряд аккумулятора вызывают утечки тока и неисправность генератора вчера в 20:05
Батарея мстит за бездействие: почему даже новая АКБ садится за ночь

Быстрая разрядка аккумулятора не всегда связана с его поломкой. Иногда причина скрыта в генераторе, проводке или ошибках при установке.

Читать полностью » Удаление катализатора приводит к повышенному расходу топлива и ошибкам ЭБУ вчера в 19:46
Сэкономил на катализаторе — попал на двигатель: как одно "улучшение" превращает авто в капризную развалину

Не дайте сервису убедить вас в "ненужности" катализатора — за этой услугой часто скрываются поломки, рост расхода топлива и ошибки двигателя.

Читать полностью » Машины с ценой ниже рынка чаще имеют скрытые неисправности двигателя и коробки передач вчера в 18:55
Авто как мина замедленного действия: почему дешёвая покупка может обернуться судом и потерей машины

Слишком низкая цена на подержанную машину может обернуться проблемами. Юридические ловушки, скрытые дефекты и банальные обманы — узнай, как распознать опасную сделку.

Читать полностью »

Новости
Наука
Университет Британской Колумбии: ученые нашли микроорганизм для генерации метана
Спорт и фитнес
Диетолог Лесерф: спорт не обеспечит похудение без дефицита калорий
Еда
Шеф-повар Диего Аччеттулли дал три совета для идеальной пасты без ошибок
Дом
Текстильные эксперты объяснили, как обычный гель для душа спасает шерстяные вещи
Садоводство
Эксперты: не все растения любят опрыскивание — суккуленты и кактусы могут загнить
Спорт и фитнес
Стоячие упражнения на пресс укрепляют мышцы кора и улучшают осанку — эксперты
Красота и здоровье
Диетолог Юлия Москвичева рассказала, почему отвращение к мясу может указывать на дефицит железа
Наука
Стрэйер: землетрясения в зонах Каскадия и Сан-Андреас происходили синхронно около 3000 лет назад
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet