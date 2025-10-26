Цены на авто срываются с тормозов: скоро "лошадки" будут стоить как квартира

Жителям Тюменской области стоит поторопиться с покупкой автомобилей. До конца года власти могут значительно увеличить ставки утилизационного сбора для машин мощностью свыше 160 лошадиных сил, что приведёт к ощутимому росту цен на рынке.

Что изменится

Согласно данным издания "Тюменская область сегодня", повышение ставок может привести к тому, что мощные подержанные автомобили подорожают на 20-30%, а ввоз электрокаров и гибридов снизится на 70-80%.

Эксперты предупреждают: обновлённые тарифы сделают частный импорт фактически нерентабельным.

"После введения новых правил мы увидим резкую сегментацию рынка. В нише автомобилей до 160 л. с. серьёзных потрясений не ожидается. Однако сегмент мощных иномарок, гибридов и электрокаров ждет настоящий шок — утильсбор в 1-2 млн рублей делает частный импорт экономически нецелесообразным", — пояснил представитель японской экспортной компании в России Никита Колесников в интервью изданию.

Пример для расчёта

Для наглядности: импорт Toyota Camry с двигателем мощностью 230 л. с. обойдётся в разы дороже — вместо прежних 5,2 тыс. рублей утилизационный сбор составит около 1,4 млн рублей.

Такое повышение, по словам аналитиков, фактически остановит поток мощных подержанных машин и сделает импорт электрокаров из-за рубежа нерентабельным.

Что советуют эксперты

Автомобилистам, планирующим покупку машины средней или высокой мощности, специалисты рекомендуют не откладывать сделку. Приобретение автомобиля до вступления новых правил в силу позволит заплатить утилизационный сбор по старым, значительно более низким ставкам.