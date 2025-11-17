Цены на мощные автомобили вырастут на 250 тыс. рублей — что нужно знать перед покупкой

С 1 декабря 2025 года вступают в силу новые правила расчёта утилизационного сбора для автомобилей, что приведет к изменениям в стоимости полисов ОСАГО и поставках автомобилей на российский рынок. Изменения коснутся не только объёма мотора, но и мощности двигателя, что напрямую повлияет на цены на автомобили и возможности для дилеров.

Что изменится в утилизационном сборе

Основное изменение связано с тем, что теперь утилизационный сбор будет зависеть не только от объёма двигателя, но и от его мощности. Для автомобилей с двигателями, мощность которых не превышает 160 л. с., сохраняется льготная ставка утилизационного сбора, что позволяет снизить стоимость таких автомобилей для потребителей.

"После 1 декабря льготная ставка будет применяться только к машинам, оборудованным двигателями мощностью до 160 л. с.", — отмечают эксперты.

Это означает, что автомобили с более мощными двигателями (более 160 л. с.) будут обременены более высоким утилизационным сбором, что повлечет за собой повышение цен на эти модели.

Какие автомобили будут поставляться с льготным утилизационным сбором

Некоторые крупные дилерские сети уже озвучили свои планы относительно поставок автомобилей с льготным утилизационным сбором после 1 декабря. В частности, они продолжают активно импортировать модели с двигателями мощностью до 160 л. с. Вот некоторые из них:

Hyundai Tucson

Kia Sportage

Mazda CX-5

Audi A3 и Q3

Skoda Octavia

Эти автомобили будут продолжать поступать в Россию, так как они соответствуют новым требованиям по утилизационному сбору, и находятся в льготной категории. Однако дилеры утверждают, что новинок в этом сегменте в ближайшее время не ожидается.

"Мы будем продолжать привозить эти модели в Россию, но новинки в сегменте автомобилей с мощностью до 160 л. с. в ближайшем будущем не предвидятся", — заявляет Николай Иванов из дилерской сети "Рольф".

Также в портфолио дилеров компании Major Auto можно найти модели, такие как Mazda CX-50 и Kia Sportage, которые будут поставляться в Россию с льготным утилизационным сбором.

Что будет с мощными иномарками

Не все автомобили с более мощными двигателями исчезнут с российских дорог. Несмотря на повышение ставки утилизационного сбора для автомобилей мощностью более 160 л. с., мощные иномарки продолжат поставляться в Россию.

"Мы продолжим поставки мощных автомобилей, несмотря на повышение сборов", — отмечает Илья Петров из компании Авилон.

"Однако мы ожидаем, что спрос на эти автомобили снизится", — добавляет он.

Компания "Рольф" также не планирует отказываться от поставок мощных иномарок, однако ожидает роста цен на эти автомобили после 1 декабря. По прогнозам, стоимость таких машин вырастет на 120-250 тыс. рублей в зависимости от модели и её характеристик.

"Это не будет существенным фактором для покупки", — утверждает Николай Иванов.

Однако эксперты предполагают, что покупательская способность на мощные автомобили может снизиться, и спрос на них будет ниже, чем до изменений в утилизационном сборе.

Как повлияет изменение утилизационного сбора на рынок

Для покупателей мощных автомобилей: увеличение утилизационного сбора приведёт к росту цен на автомобили с двигателями мощностью более 160 л. с. Это может снизить спрос на такие машины, особенно среди тех, кто ищет более экономичные модели. Для покупателей автомобилей с мощностью до 160 л. с.: стоимость этих машин останется в пределах более доступного сегмента, что должно сохранить спрос на эти модели. Для дилеров: с повышением ставок утилизационного сбора для мощных автомобилей, дилеры могут столкнуться с необходимостью пересмотра своих ценовых политик. Некоторые модели с высокими мощностями могут стать менее востребованными, что заставит компании искать новые варианты для адаптации.

Что это значит для ОСАГО

Для автомобилей с более мощными двигателями стоимость полиса ОСАГО может увеличиться из-за повышения утилизационного сбора. Страховые компании часто ориентируются на статистику аварийности и рисков, связанных с типами транспортных средств, и повышение сбора может отразиться на тарифах.

Плюсы и минусы изменений

Плюсы Минусы Снижение стоимости для машин с мощностью до 160 л. с. Рост цен на автомобили с более мощными двигателями Упрощение регулирования для моделей с меньшими двигателями Снижение спроса на мощные автомобили Повышение прозрачности расчёта утилизационного сбора Неопределенность в реакции рынка на новые условия

FAQ

Что будет с автомобилями мощностью больше 160 л. с.?

Они будут продолжать поставляться в Россию, но их стоимость вырастет из-за повышения утилизационного сбора.

Какие машины попадут в категорию с льготной ставкой?

Только те автомобили, у которых мощность двигателя не превышает 160 л. с.

Как это повлияет на цену полиса ОСАГО?

Для автомобилей с более мощными двигателями полисы могут подорожать из-за повышения утилизационного сбора.

Мифы и правда

Миф: все автомобили мощностью более 160 л. с. исчезнут с рынка.

Правда: мощные автомобили продолжат продаваться, но по более высоким ценам.

Миф: льготный утилизационный сбор распространяется на все автомобили.

Правда: льготные ставки действуют только для автомобилей с мощностью до 160 л. с.

Миф: изменение сборов не повлияет на рынок.

Правда: изменения могут снизить спрос на мощные автомобили и изменить рынок ОСАГО.

