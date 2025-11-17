Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Покупка автомобиля
Покупка автомобиля
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 12:16

Цены на мощные автомобили вырастут на 250 тыс. рублей — что нужно знать перед покупкой

Новый утилизационный сбор повлияет на стоимость полисов ОСАГО — эксперты

С 1 декабря 2025 года вступают в силу новые правила расчёта утилизационного сбора для автомобилей, что приведет к изменениям в стоимости полисов ОСАГО и поставках автомобилей на российский рынок. Изменения коснутся не только объёма мотора, но и мощности двигателя, что напрямую повлияет на цены на автомобили и возможности для дилеров.

Что изменится в утилизационном сборе

Основное изменение связано с тем, что теперь утилизационный сбор будет зависеть не только от объёма двигателя, но и от его мощности. Для автомобилей с двигателями, мощность которых не превышает 160 л. с., сохраняется льготная ставка утилизационного сбора, что позволяет снизить стоимость таких автомобилей для потребителей.

"После 1 декабря льготная ставка будет применяться только к машинам, оборудованным двигателями мощностью до 160 л. с.", — отмечают эксперты.

Это означает, что автомобили с более мощными двигателями (более 160 л. с.) будут обременены более высоким утилизационным сбором, что повлечет за собой повышение цен на эти модели.

Какие автомобили будут поставляться с льготным утилизационным сбором

Некоторые крупные дилерские сети уже озвучили свои планы относительно поставок автомобилей с льготным утилизационным сбором после 1 декабря. В частности, они продолжают активно импортировать модели с двигателями мощностью до 160 л. с. Вот некоторые из них:

  • Hyundai Tucson

  • Kia Sportage

  • Mazda CX-5

  • Audi A3 и Q3

  • Skoda Octavia

Эти автомобили будут продолжать поступать в Россию, так как они соответствуют новым требованиям по утилизационному сбору, и находятся в льготной категории. Однако дилеры утверждают, что новинок в этом сегменте в ближайшее время не ожидается.

"Мы будем продолжать привозить эти модели в Россию, но новинки в сегменте автомобилей с мощностью до 160 л. с. в ближайшем будущем не предвидятся", — заявляет Николай Иванов из дилерской сети "Рольф".

Также в портфолио дилеров компании Major Auto можно найти модели, такие как Mazda CX-50 и Kia Sportage, которые будут поставляться в Россию с льготным утилизационным сбором.

Что будет с мощными иномарками

Не все автомобили с более мощными двигателями исчезнут с российских дорог. Несмотря на повышение ставки утилизационного сбора для автомобилей мощностью более 160 л. с., мощные иномарки продолжат поставляться в Россию.

"Мы продолжим поставки мощных автомобилей, несмотря на повышение сборов", — отмечает Илья Петров из компании Авилон.
"Однако мы ожидаем, что спрос на эти автомобили снизится", — добавляет он.

Компания "Рольф" также не планирует отказываться от поставок мощных иномарок, однако ожидает роста цен на эти автомобили после 1 декабря. По прогнозам, стоимость таких машин вырастет на 120-250 тыс. рублей в зависимости от модели и её характеристик.

"Это не будет существенным фактором для покупки", — утверждает Николай Иванов.

Однако эксперты предполагают, что покупательская способность на мощные автомобили может снизиться, и спрос на них будет ниже, чем до изменений в утилизационном сборе.

Как повлияет изменение утилизационного сбора на рынок

  1. Для покупателей мощных автомобилей: увеличение утилизационного сбора приведёт к росту цен на автомобили с двигателями мощностью более 160 л. с. Это может снизить спрос на такие машины, особенно среди тех, кто ищет более экономичные модели.

  2. Для покупателей автомобилей с мощностью до 160 л. с.: стоимость этих машин останется в пределах более доступного сегмента, что должно сохранить спрос на эти модели.

  3. Для дилеров: с повышением ставок утилизационного сбора для мощных автомобилей, дилеры могут столкнуться с необходимостью пересмотра своих ценовых политик. Некоторые модели с высокими мощностями могут стать менее востребованными, что заставит компании искать новые варианты для адаптации.

Что это значит для ОСАГО

Для автомобилей с более мощными двигателями стоимость полиса ОСАГО может увеличиться из-за повышения утилизационного сбора. Страховые компании часто ориентируются на статистику аварийности и рисков, связанных с типами транспортных средств, и повышение сбора может отразиться на тарифах.

Плюсы и минусы изменений

Плюсы Минусы
Снижение стоимости для машин с мощностью до 160 л. с. Рост цен на автомобили с более мощными двигателями
Упрощение регулирования для моделей с меньшими двигателями Снижение спроса на мощные автомобили
Повышение прозрачности расчёта утилизационного сбора Неопределенность в реакции рынка на новые условия

FAQ

Что будет с автомобилями мощностью больше 160 л. с.?
Они будут продолжать поставляться в Россию, но их стоимость вырастет из-за повышения утилизационного сбора.

Какие машины попадут в категорию с льготной ставкой?
Только те автомобили, у которых мощность двигателя не превышает 160 л. с.

Как это повлияет на цену полиса ОСАГО?
Для автомобилей с более мощными двигателями полисы могут подорожать из-за повышения утилизационного сбора.

Мифы и правда

  • Миф: все автомобили мощностью более 160 л. с. исчезнут с рынка.
    Правда: мощные автомобили продолжат продаваться, но по более высоким ценам.

  • Миф: льготный утилизационный сбор распространяется на все автомобили.
    Правда: льготные ставки действуют только для автомобилей с мощностью до 160 л. с.

  • Миф: изменение сборов не повлияет на рынок.
    Правда: изменения могут снизить спрос на мощные автомобили и изменить рынок ОСАГО.

Три интересных факта

  1. Kia Sportage и Hyundai Tucson - одни из самых популярных моделей, которые будут продолжать поставляться по льготной ставке.

  2. Планы дилеров по продаже мощных автомобилей могут изменить рыночный ландшафт, особенно в сегменте ОСАГО.

  3. Мощные автомобили с высокими утилизационными сборами теперь становятся менее доступными для среднестатистических потребителей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

МИИТ предложил учитывать пробег при расчёте аварийности — данные института сегодня в 11:16
Автомобилисты, готовьтесь к изменениям: ОСАГО станет справедливее, но не для всех

Специалисты МИИТ предложили изменить подход к оценке ДТП, что может повлиять на систему ОСАГО и стоимость полисов. Как это изменит расчёты и что будет с тарифами?

Читать полностью » Устройство УВЭОС работает автономно при отключённой электросети — ЭРА-ГЛОНАСС сегодня в 10:16
В ПТС — странная аббревиатура, а в момент аварии — спасение: что скрывает запись УВЭОС

УВЭОС — это система экстренного вызова служб, которая передаёт сигнал о ДТП через ЭРА-ГЛОНАСС. Зачем она нужна, где искать отметку в ПТС и почему без неё могут возникнуть проблемы?

Читать полностью » Зарядка гаджетов через прикуриватель опасна для аккумуляторов — автоэлектрик сегодня в 9:56
Разъем прикуривателя убивал мой аккумулятор — вот как я решил проблему

Разъем прикуривателя удобен, но опасен для гаджетов, может повредить аккумуляторы и нагрузить электросистему автомобиля.

Читать полностью » Происходит перегрев автоматической коробки при одновременном нажатии на педали газа и тормоза — автомеханик Степанцов сегодня в 9:22
Вариатор ведёт себя странно при одновременном нажатии на педали газа и тормоза — жаль, что раньше не знал

Почему нажатие газа и тормоза одновременно может привести к скрытым повреждениям трансмиссии, даже если автомобиль оснащён умной защитой? Разбираемся подробно и с примерами.

Читать полностью » Дополнительный минусовой кабель повышает стабильность запуска двигателя зимой — автоэлектрик сегодня в 8:50
Машина едва заводится в мороз? Этот простой трюк решает проблему за минуты

Осенью аккумулятор автомобиля сталкивается с повышенной нагрузкой. Узнайте, как установка дополнительного минусового кабеля помогает заводить мотор даже в сильный мороз.

Читать полностью » Необходимо проверять аккумулятор перед холодами — Дмитрий Матвеев сегодня в 8:15
Зима близко, а машина не готова — нашёл простой шаг, который решает всё

Как подготовить автомобиль к холодному сезону так, чтобы он уверенно заводился в мороз, не подводил в пути и служил дольше? Подробно разбираем ключевые шаги и частые ошибки.

Читать полностью » Влажные опавшие листья увеличивают тормозной путь и риск аварий — владелец СТО сегодня в 7:44
Не думал, что листья на дороге так опасны — почти попал в аварию

Осенняя листва создает опасность на дорогах и повреждает автомобили. Владельцы СТО объясняют, на что обратить внимание в этот сезон.

Читать полностью » Срок службы зимних шин увеличили до шести лет по расчётам специалистов — автоэксперт сегодня в 7:25
Резина стареет быстрее, чем кажется: один взгляд на боковину меняет всё представление о безопасности

Как выбрать зимние шины в условиях меняющегося климата и растущих цен? Разбираем типы резины, ошибки при покупке и советы, которые помогут избежать лишних трат.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Илья Алехин: разминка после 30 лет становится особенно важной для предотвращения травм
Еда
Салат со свёклой, сельдью и сыром получается свежим и насыщенным — повар
Красота и здоровье
Энергетики истощают нервную систему — диетолог
Питомцы
Акулы не всегда опасны для людей — морские биологи
Садоводство
Побелка перекрывает поры молодой коры и усиливает риск ожогов — садоводы
Садоводство
Укрытие роз защищает их от мороза и осадков — садоводы
Наука
Исследование показало, что шимпанзе пересматривают решения, как маленькие дети — Эмилио Мармоль
Садоводство
Жабы и лягушки защищают сад от вредителей без химии — Ирина Кострова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet