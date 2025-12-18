После покупки авто многие совершают одну опасную ошибку — она всплывает уже через пару недель

Когда ключи уже в руках, а первые километры позади, эйфория от покупки автомобиля часто мешает трезво оценить ситуацию. Даже новая машина не застрахована от технических сюрпризов, а подержанная — от юридических ловушек. В суете оформления многие детали ускользают из внимания, хотя именно они могут обернуться серьезными проблемами. Поэтому после сделки стоит вернуться к машине с холодной головой и проверить её по всем направлениям. Об этом сообщает портал Авто Mail.

Проверка юридической чистоты

Даже после подписания договора купли-продажи история автомобиля требует повторной проверки. Информация в государственных и коммерческих базах обновляется не мгновенно, и ограничения могут появиться уже после сделки. В результате машина рискует оказаться с запретом на регистрационные действия, в розыске или с неочевидным лизинговым прошлым.

Проверку стоит провести по VIN-коду или государственному номеру через специализированные сервисы, которые агрегируют данные из ГИБДД, банков, страховых компаний, реестров залогов и других источников. Такой подход помогает снизить риск столкновения с мошенничеством при покупке автомобиля и вовремя заметить тревожные сигналы.

Если после покупки выясняется, что автомобиль продан с юридическими ограничениями, у владельца есть право обратиться в полицию. Продажа транспортного средства с обременениями квалифицируется как уголовно наказуемое деяние, а судебная практика в подобных случаях позволяет рассчитывать на возврат уплаченных средств.

Техническое состояние после сделки

Когда вопросы с регистрацией решены, внимание стоит переключить на технику. Скрытые дефекты нередко проявляются спустя одну-две недели эксплуатации, особенно если прежний владелец тщательно маскировал проблемы. Начать лучше с электронной диагностики, зафиксировав все ошибки и их расшифровку.

Отдельного контроля требуют тормозная система и рулевое управление. Износ колодок и дисков более чем на 60% — веский повод для замены, поскольку эффективность торможения напрямую связана с безопасностью. Проблемы с рейкой, люфты и стуки нельзя игнорировать: езда в таком состоянии повышает риск аварии.

Важно проверить работу генератора и аккумулятора. Нестабильное напряжение способно привести к внезапной остановке автомобиля, особенно в холодное время года. Также стоит осмотреть амортизаторы на предмет подтеков масла и оценить состояние подвески, так как именно она отвечает за устойчивость и управляемость на дороге.

Даже если расходники выглядят свежими, рекомендуется заменить масло в двигателе и коробке передач, а также фильтры и технические жидкости. Экономия на этих процедурах часто оборачивается ускоренным износом узлов, о чём напоминают специалисты по плановому обслуживанию автомобиля.

Транспортировочный режим у новых машин

Покупка автомобиля в дилерском центре не отменяет необходимости внимательной проверки. Перед подписанием акта приема-передачи важно сверить данные в ПТС, включая мощность двигателя, чтобы избежать проблем с налоговыми органами и последующей регистрацией.

Отдельного внимания заслуживает транспортировочный режим. Он используется на этапе логистики для снижения нагрузки на аккумулятор и может ограничивать работу электронных систем и генератора. В таком состоянии автомобиль способен быстро разрядить батарею даже после одной длительной поездки.

Распознать активный режим можно по надписи "LOGISTIC MODE ON" на приборной панели. Выключается он только с помощью диагностического оборудования в дилерском центре, и откладывать эту процедуру не стоит.