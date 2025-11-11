Бывший завод General Motors оживает: что там готовят — челюсть отвисла у всех, кто видел

Бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге, который когда-то выпускал автомобили под мировым брендом, скоро вновь заработает. После десятилетнего простоя площадка в северной столице обретает новую жизнь — теперь под управлением российской компании.

Производство планируется запустить в начале следующего года. Эту информацию подтвердили представители бизнес-сообщества региона, подчеркнув, что проект находится в финальной стадии подготовки.

"Изначально партнеры заявляли, что в конце этого — начале следующего года запустятся. Пока ориентируемся все-таки на начало следующего года", — указано в сообщении, опубликованном ТАСС.

Кто стоит за перезапуском

Перезапуском предприятия займётся компания "АГР" и её дочернее подразделение "АГМ". Эти структуры уже известны на рынке как активные участники создания новых автокластеров. В планах — организовать современное производство с нуля, сохранив при этом часть инфраструктуры старого завода.

В рамках проекта создаётся целый автомобильный кластер, объединяющий поставщиков, сборочные мощности и инженерные центры. Это позволит наладить полный цикл производства — от комплектующих до готовых автомобилей.

По предварительным данным, ежегодный выпуск может достигнуть десятков тысяч машин, что существенно укрепит позиции российского автопрома в Северо-Западном регионе.

Сравнение: тогда и сейчас

Параметр Завод General Motors (до 2015) Новый автокластер АГР-АГМ Владельцы General Motors (США) Арт-Финанс / АГР / АГМ Период работы 2008-2015 Запуск — 2026 Основная продукция Chevrolet Cruze, Opel Astra Новые российские и совместные модели Причина остановки Снижение спроса, рост издержек - Особенности Импортные комплектующие Максимальная локализация производства

Пошаговый план перезапуска

Аудит оборудования - специалисты оценивают состояние цехов и коммуникаций, оставшихся после GM. Модернизация линий - внедрение новых технологий сварки и окраски кузовов. Заключение партнёрств - налаживание поставок комплектующих с отечественными производителями. Набор персонала - возврат части бывших сотрудников и обучение новых кадров. Тестовый запуск - проверка всех систем перед серийным производством.

Ошибки прошлого и их последствия

В 2015 году General Motors свернул производство из-за сочетания факторов: падения спроса, роста валютных расходов и зависимости от импорта. Результатом стало закрытие завода и потеря рабочих мест.

Теперь же ставка делается на импортонезависимость и локализацию. Альтернатива прежним схемам — использование российских комплектующих и долгосрочные контракты с локальными поставщиками.

А что если проект не удастся?

Эксперты считают риск минимальным. Во-первых, инфраструктура площадки сохранилась в хорошем состоянии. Во-вторых, поддержка со стороны региональных властей и частных инвесторов делает проект устойчивым. Если даже первый этап окажется сложным, мощная база и спрос на отечественные автомобили дадут возможность адаптироваться.

Плюсы и минусы новой инициативы

Плюсы Минусы Возрождение рабочих мест Высокие стартовые инвестиции Рост налоговых поступлений Риск колебаний спроса Импортозамещение Зависимость от поставщиков комплектующих Поддержка региона Долгий период выхода на прибыльность

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать автомобиль нового кластера?

Планируется широкий ассортимент моделей — от городских седанов до кроссоверов. Выбор будет зависеть от конфигурации и цены.

Сколько будут стоить автомобили?

Предполагается, что ценовой диапазон останется в среднем сегменте — от 1 до 2,5 млн рублей в зависимости от комплектации.

Что лучше — отечественные или импортные аналоги?

Российские модели выигрывают по доступности обслуживания и стоимости, но пока уступают в разнообразии опций. Однако с каждым годом качество локального автопрома растёт.

Мифы и правда

Миф: на заводе будут собирать старые модели GM.

Правда: новые автомобили создаются на базе современных российских платформ.

Миф: площадка полностью заброшена.

Правда: после закрытия GM завод поддерживался в технически пригодном состоянии.

Миф: проект финансируется исключительно государством.

Правда: ключевой инвестор — частная компания "Арт-Финанс".

Исторический контекст

Завод General Motors в Санкт-Петербурге был открыт в 2008 году и стал одним из символов глобализации российского автопрома. На его конвейере сходили популярные модели Chevrolet и Opel. Однако в 2015 году мировой производитель покинул рынок, оставив за собой современную, но неиспользуемую площадку.

В 2020 году актив приобрела российская структура Hyundai, а уже в 2024 году контроль перешёл к компании "Арт-Финанс". Именно она взяла на себя задачу вернуть заводу статус полноценного промышленного центра.

Интересные факты