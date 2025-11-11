Бывший завод General Motors оживает: что там готовят — челюсть отвисла у всех, кто видел
Бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге, который когда-то выпускал автомобили под мировым брендом, скоро вновь заработает. После десятилетнего простоя площадка в северной столице обретает новую жизнь — теперь под управлением российской компании.
Производство планируется запустить в начале следующего года. Эту информацию подтвердили представители бизнес-сообщества региона, подчеркнув, что проект находится в финальной стадии подготовки.
"Изначально партнеры заявляли, что в конце этого — начале следующего года запустятся. Пока ориентируемся все-таки на начало следующего года", — указано в сообщении, опубликованном ТАСС.
Кто стоит за перезапуском
Перезапуском предприятия займётся компания "АГР" и её дочернее подразделение "АГМ". Эти структуры уже известны на рынке как активные участники создания новых автокластеров. В планах — организовать современное производство с нуля, сохранив при этом часть инфраструктуры старого завода.
В рамках проекта создаётся целый автомобильный кластер, объединяющий поставщиков, сборочные мощности и инженерные центры. Это позволит наладить полный цикл производства — от комплектующих до готовых автомобилей.
По предварительным данным, ежегодный выпуск может достигнуть десятков тысяч машин, что существенно укрепит позиции российского автопрома в Северо-Западном регионе.
Сравнение: тогда и сейчас
|Параметр
|Завод General Motors (до 2015)
|Новый автокластер АГР-АГМ
|Владельцы
|General Motors (США)
|Арт-Финанс / АГР / АГМ
|Период работы
|2008-2015
|Запуск — 2026
|Основная продукция
|Chevrolet Cruze, Opel Astra
|Новые российские и совместные модели
|Причина остановки
|Снижение спроса, рост издержек
|-
|Особенности
|Импортные комплектующие
|Максимальная локализация производства
Пошаговый план перезапуска
-
Аудит оборудования - специалисты оценивают состояние цехов и коммуникаций, оставшихся после GM.
-
Модернизация линий - внедрение новых технологий сварки и окраски кузовов.
-
Заключение партнёрств - налаживание поставок комплектующих с отечественными производителями.
-
Набор персонала - возврат части бывших сотрудников и обучение новых кадров.
-
Тестовый запуск - проверка всех систем перед серийным производством.
Ошибки прошлого и их последствия
В 2015 году General Motors свернул производство из-за сочетания факторов: падения спроса, роста валютных расходов и зависимости от импорта. Результатом стало закрытие завода и потеря рабочих мест.
Теперь же ставка делается на импортонезависимость и локализацию. Альтернатива прежним схемам — использование российских комплектующих и долгосрочные контракты с локальными поставщиками.
А что если проект не удастся?
Эксперты считают риск минимальным. Во-первых, инфраструктура площадки сохранилась в хорошем состоянии. Во-вторых, поддержка со стороны региональных властей и частных инвесторов делает проект устойчивым. Если даже первый этап окажется сложным, мощная база и спрос на отечественные автомобили дадут возможность адаптироваться.
Плюсы и минусы новой инициативы
|Плюсы
|Минусы
|Возрождение рабочих мест
|Высокие стартовые инвестиции
|Рост налоговых поступлений
|Риск колебаний спроса
|Импортозамещение
|Зависимость от поставщиков комплектующих
|Поддержка региона
|Долгий период выхода на прибыльность
Часто задаваемые вопросы
Как выбрать автомобиль нового кластера?
Планируется широкий ассортимент моделей — от городских седанов до кроссоверов. Выбор будет зависеть от конфигурации и цены.
Сколько будут стоить автомобили?
Предполагается, что ценовой диапазон останется в среднем сегменте — от 1 до 2,5 млн рублей в зависимости от комплектации.
Что лучше — отечественные или импортные аналоги?
Российские модели выигрывают по доступности обслуживания и стоимости, но пока уступают в разнообразии опций. Однако с каждым годом качество локального автопрома растёт.
Мифы и правда
-
Миф: на заводе будут собирать старые модели GM.
Правда: новые автомобили создаются на базе современных российских платформ.
-
Миф: площадка полностью заброшена.
Правда: после закрытия GM завод поддерживался в технически пригодном состоянии.
-
Миф: проект финансируется исключительно государством.
Правда: ключевой инвестор — частная компания "Арт-Финанс".
Исторический контекст
Завод General Motors в Санкт-Петербурге был открыт в 2008 году и стал одним из символов глобализации российского автопрома. На его конвейере сходили популярные модели Chevrolet и Opel. Однако в 2015 году мировой производитель покинул рынок, оставив за собой современную, но неиспользуемую площадку.
В 2020 году актив приобрела российская структура Hyundai, а уже в 2024 году контроль перешёл к компании "Арт-Финанс". Именно она взяла на себя задачу вернуть заводу статус полноценного промышленного центра.
Интересные факты
-
На пике своей работы завод GM выпускал более 100 автомобилей в день.
-
Производственные линии оборудованы роботами ABB, которые можно адаптировать под новые модели.
-
После перезапуска предприятие может стать одним из крупнейших автозаводов Северо-Запада России.
