Автомобили в России становятся недоступными? Вот почему цены продолжают расти, несмотря на кризис

Средняя стоимость новых автомобилей в России продолжает расти, что связано с увеличением производственных расходов и налоговой нагрузки. Об этом в интервью изданию Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению и автожурналист Егор Васильев.

Рост стоимости автомобилей в России

По данным Сергея Целикова, главы аналитического агентства "Автостат", за последние пять лет средняя стоимость нового автомобиля в России удвоилась, достигнув 3,54 миллиона рублей. В сравнении с ноябрем прошлого года рост составил 16%. Такие изменения в ценах на новые автомобили обусловлены увеличением себестоимости производства и рядом экономических факторов.

Причины удорожания автомобилей

По словам Егора Васильева, снижение цен на автомобили в ближайшее время маловероятно. Себестоимость машин продолжает расти, что связано с увеличением затрат на производство, а также с подорожанием труда и энергоносителей. Не последнюю роль в повышении цен играют и высокие ставки по кредитам для производителей, а также утилизационный сбор, особенно при низкой степени локализации производства. В результате, конечная цена автомобилей продолжает расти, и тенденция к удорожанию, по мнению эксперта, сохранится в будущем.

Стагнация рынка автомобилей

В настоящее время рынок новых автомобилей в России находится в стадии стагнации, и, по прогнозам Васильева, объем продаж в ближайшие годы будет колебаться в пределах одного миллиона машин в год. Однако, эксперт отметил, что дальнейшее развитие автомобильного рынка возможно только при поддержке государства, которая может включать субсидирование процентных ставок по автокредитам, финансовую помощь производителям или пересмотр уровня утилизационного сбора. Без таких мер говорить о стабилизации рынка и доступности автомобилей для покупателей не приходится.

Параллельный импорт и вторичный рынок

В условиях текущей экономической ситуации россияне имеют два основных способа приобретения автомобилей — через параллельный импорт и через вторичный рынок. Параллельный импорт позволяет обойти утилизационный сбор, однако такие автомобили могут создавать проблемы при обслуживании и не всегда соответствуют российским условиям эксплуатации. Вторичный рынок, который в пять-шесть раз превышает объем продаж новых автомобилей, помогает автомобильной отрасли оставаться жизнеспособной, несмотря на сложные экономические условия.

Таким образом, несмотря на растущие цены на новые автомобили, российские покупатели продолжают использовать альтернативные способы приобретения автомобилей, что поддерживает рынок в условиях экономической нестабильности.