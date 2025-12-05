Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Покупка автомобиля
Покупка автомобиля
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 14:47

Автомобили в России становятся недоступными? Вот почему цены продолжают расти, несмотря на кризис

В ближайшие годы цены на автомобили в России не снизятся — автоэксперт Васильев

Средняя стоимость новых автомобилей в России продолжает расти, что связано с увеличением производственных расходов и налоговой нагрузки. Об этом в интервью изданию Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению и автожурналист Егор Васильев.

Рост стоимости автомобилей в России

По данным Сергея Целикова, главы аналитического агентства "Автостат", за последние пять лет средняя стоимость нового автомобиля в России удвоилась, достигнув 3,54 миллиона рублей. В сравнении с ноябрем прошлого года рост составил 16%. Такие изменения в ценах на новые автомобили обусловлены увеличением себестоимости производства и рядом экономических факторов.

Причины удорожания автомобилей

По словам Егора Васильева, снижение цен на автомобили в ближайшее время маловероятно. Себестоимость машин продолжает расти, что связано с увеличением затрат на производство, а также с подорожанием труда и энергоносителей. Не последнюю роль в повышении цен играют и высокие ставки по кредитам для производителей, а также утилизационный сбор, особенно при низкой степени локализации производства. В результате, конечная цена автомобилей продолжает расти, и тенденция к удорожанию, по мнению эксперта, сохранится в будущем.

Стагнация рынка автомобилей

В настоящее время рынок новых автомобилей в России находится в стадии стагнации, и, по прогнозам Васильева, объем продаж в ближайшие годы будет колебаться в пределах одного миллиона машин в год. Однако, эксперт отметил, что дальнейшее развитие автомобильного рынка возможно только при поддержке государства, которая может включать субсидирование процентных ставок по автокредитам, финансовую помощь производителям или пересмотр уровня утилизационного сбора. Без таких мер говорить о стабилизации рынка и доступности автомобилей для покупателей не приходится.

Параллельный импорт и вторичный рынок

В условиях текущей экономической ситуации россияне имеют два основных способа приобретения автомобилей — через параллельный импорт и через вторичный рынок. Параллельный импорт позволяет обойти утилизационный сбор, однако такие автомобили могут создавать проблемы при обслуживании и не всегда соответствуют российским условиям эксплуатации. Вторичный рынок, который в пять-шесть раз превышает объем продаж новых автомобилей, помогает автомобильной отрасли оставаться жизнеспособной, несмотря на сложные экономические условия.

Таким образом, несмотря на растущие цены на новые автомобили, российские покупатели продолжают использовать альтернативные способы приобретения автомобилей, что поддерживает рынок в условиях экономической нестабильности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Досмотр автомобиля требует наличия понятых или видеозаписи — автоюрист сегодня в 6:18
Эта фраза гаишника действует как красная тряпка — но вы имеете право на другой сценарий

Может ли гаишник проверять карманы водителя и пассажиров: чем отличается досмотр от "обыска", когда нужны документы, понятые и видеозапись.

Читать полностью » Установка ГБО повышает риск повреждений турбомотора при неправильной калибровке — автомеханики сегодня в 4:46
Так убивают турбомоторы: один популярный шаг с ГБО приводит к дорогому ремонту

Установка ГБО на турбомотор кажется способом сэкономить, но в реальности может привести к серьёзным поломкам. Разбираемся, почему газовое топливо опасно для таких двигателей.

Читать полностью » Владельцы чаще всего продают Land Rover Discovery Sport — iSeeCars сегодня в 2:15
Когда роскошь наскучивает: владельцы люксовых авто бегут, не дожидаясь гарантий

Новое исследование показало, какие автомобили владельцы чаще всего продают уже через год после покупки — и почему люксовые модели теряют доверие быстрее остальных.

Читать полностью » Переполненный бак вредит системе улавливания паров топлива — автоэксперты сегодня в 0:01
Перестал заливать бензин после щелчка — и машина стала ехать иначе: результат был на лицо

Заправка "до полного" удобна, но иногда ведёт к лишнему расходу и проблемам с парами топлива. Разбираемся, когда лучше остановиться вовремя.

Читать полностью » Вода в дизельном топливе вызывает ускоренный износ двигателя — автомеханики вчера в 22:57
Залил качественное топливо — а двигатель всё равно встал: секрет кроется в баке

Почему даже незначительное количество влаги способно разрушить современные дизельные системы и как водителю защитить мотор от скрытого врага.

Читать полностью » В ноябре в России продали 127 тысяч новых авто — Автостат вчера в 20:06
Рынок ожил после спячки: машины снова уходят, как горячие пирожки

Российский рынок новых автомобилей впервые за десять месяцев показал рост. Какие бренды и модели стали лидерами продаж в ноябре 2025 года?

Читать полностью » Колёсная ротация с запаской продлевает ресурс шин на 20% — автоэксперт вчера в 18:47
Секрет советских водителей: как одна простая схема заставляла шины служить на 20% дольше

Советский секрет экономии на шинах снова актуален: как перестановка колёс "по кругу" и подключение запаски помогают выровнять износ протектора.

Читать полностью » Автопроизводители меняют названия моделей из-за культурных и юридических особенностей — Авто Mail вчера в 16:41
Один и тот же автомобиль — два разных названия: почему производители скрывают главное

Почему один и тот же автомобиль получает разные имена в разных странах? Разбираемся, как культура, маркетинг и юридические тонкости меняют судьбу моделей.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Крым и Абхазия продолжают развивать сотрудничество с 2016 года — Аксёнов
Красота и здоровье
Пародонтоз можно только приостановить, но не обратить вспять — стоматолог Ахмурзаев
Экономика
Повышение пенсий не компенсирует подорожание товаров и услуг — экономист Лежава
Экономика
Президент России подписал указ о топливном демпфере для стабилизации цен — пресс-служба Кремля
Экономика
Россия увеличила экспорт удобрений в страны БРИКС на 60% за три года — Андрей Гурьев
Общество
Зависимость от интернет-игр стала глобальной проблемой для подростков — Максим Древаль
Мир
Администрация Зеленского ослабила систему надзора за госкомпаниями, повысив риски коррупции — The New York Times
Общество
Более 9 тысяч волонтеров помогают Херсону после освобождения — Владимир Сальдо
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet