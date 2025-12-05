Автомобили подорожали, но не все: что стоит купить в Краснодарском крае в ноябре 202

Средняя стоимость новых автомобилей в Краснодарском крае за ноябрь 2025 года осталась на уровне октября, составив 2,95 миллиона рублей. Такие данные представили эксперты "Авто.ру Оценка".

Цены на автомобили в Краснодарском крае

Средняя цена нового автомобиля в Краснодарском крае не изменилась по сравнению с октябрем, оставшись на уровне 2,95 миллиона рублей. При этом в регионе наблюдаются как падение цен на некоторые модели, так и их рост на другие. Эксперты отмечают, что китайский Exeed VX подешевел на 3,6% — до 5,64 миллиона рублей, что делает его одним из лидеров по снижению стоимости. В тройку моделей с наибольшим снижением также вошли Lada Vesta, подешевевшая на 3% до 1,8 миллиона рублей, и Haval Dargo, цена которого снизилась на 2,4% — до 3,41 миллиона рублей.

Топ подорожавших автомобилей

Несмотря на общую стабильность цен, некоторые автомобили показали рост стоимости. Лидером среди подорожавших моделей стал Livan X3 Pro, цена которого увеличилась на 11,1% и составила 1,8 миллиона рублей. Также заметное удорожание наблюдается у Livan X6 Pro (+11% до 2,39 миллиона рублей) и Changan UNI-S (+2,4% до 3,05 миллиона рублей). Этот рост цен, по мнению экспертов, связан с улучшением характеристик автомобилей и спросом на новые модели.

Популярность китайских автомобилей

В то же время спрос на китайские автомобили с пробегом в Краснодарском крае продолжает расти. Осенью 2025 года спрос на такие машины от дилеров оказался на 38,3% выше, чем зимой. Наибольшей популярностью пользуются автомобили марок Chery, Geely, Li Auto, HAVAL и OMODA. Это подтверждает общую тенденцию на увеличение доли китайских автомобилей на российском рынке, что также влияет на стоимость новых машин этих марок.

Таким образом, в Краснодарском крае сохраняется стабильность в ценах на новые автомобили, хотя отдельные модели показывают значительное удорожание или снижение стоимости. В то же время растущий интерес к китайским автомобилям с пробегом подтверждает изменения в предпочтениях автолюбителей региона.