Скидки исчезают, цены растут: какой автомобиль стоит покупать сейчас

В ноябре в России продолжился рост цен на новые автомобили, и это затронуло множество популярных марок. Ситуация с ценами изменялась не только из-за повышения налогов и сборов, но и в связи с корректировками от производителей. Если раньше компании пытались стимулировать продажи за счет скидок, то в последнее время стали наблюдаться тренды на повышение базовых цен. Анализируем, как в ноябре изменились стоимости автомобилей и какие прогнозы эксперты дают на декабрь.

Изменения цен в ноябре

В этом месяце цены на новые автомобили в России выросли почти во всех крупных марках. Увеличение стоимости коснулось как бюджетных, так и более дорогих моделей. Внедрение новых налоговых правил и повышение стоимости сборов также повлияли на корректировку прайс-листов.

К примеру, с 1 декабря ожидается повышение утилизационного сбора, что влечет за собой изменение тарифов для различных типов автомобилей. Новая схема расчета сбора, учитывающая мощность двигателя, также может повлиять на цены некоторых моделей. В то же время власти уверяют, что массового роста цен не будет, а корректировки коснутся лишь небольшого числа моделей.

Повышение цен на автомобили популярных марок

Корейская марка KGM в ноябре значительно скорректировала цены на свои автомобили. Например, модель KGM Korando City (FWD) подорожала на 100 тыс. рублей и теперь стоит 3 340 000 рублей, а более дорогие комплектации, такие как KGM Torres и KGM Rexton, также стали дороже. По сравнению с октябрьскими ценами, увеличение составило от 100 до 350 тыс. рублей в зависимости от модели.

Параллельно китайский производитель Geely также повысил цены. Это связано с сокращением скидок на модели, такие как Geely Emgrand, Geely Preface, Geely Monjaro и другие. В некоторых случаях разница в цене составила до 130 тыс. рублей. Аналогичные изменения наблюдаются и в марке Belgee, которая уменьшила скидки на кроссовер X50, подорожавший на 60 тыс. рублей.

Что с другими марками?

Китайские компании Changan, GAC и Livan также скорректировали свои цены. В частности, Changan повысил стоимость своих популярных моделей Uni-K и CS35 Plus на 70 тыс. рублей. В линейке GAC в ноябре цены поднялись на 100 тыс. рублей на такие модели, как GAC GS8 и GX Premium. А Livan полностью отменил скидки на свои автомобили, что привело к увеличению стоимости на 100-170 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Некоторые другие марки, такие как Tank, Haval и Xcite, также увеличили стоимость своих автомобилей. Внедорожники марки Tank подорожали на 100-300 тыс. рублей в зависимости от модели, а кроссоверы Xcite и Omoda выросли в цене на 25-50 тыс. рублей.

Прогнозы на декабрь

Эксперты предсказывают, что в декабре ситуация с ценами на автомобили в России продолжит развиваться в том же направлении. С учетом грядущего изменения утилизационного сбора ожидаются дополнительные корректировки цен у некоторых марок. Однако, несмотря на это, многие специалисты уверены, что рост цен не станет глобальным, а коснется лишь ограниченного числа моделей.

Важно отметить, что в условиях растущих цен на новые автомобили, покупатели начинают больше интересоваться поддержанными автомобилями. Это также оказывает влияние на рынок, делая его более динамичным и многогранным.

