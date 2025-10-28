Пора пересаживаться на автобус: автосалоны шокируют новыми ценниками

Средняя стоимость нового легкового автомобиля в России снова выросла. По данным аналитического агентства "Автостат", в сентябре 2025 года средняя цена машины составила 3,34 млн рублей — это примерно на 6 % больше, чем годом ранее. Такой рост отражает общую тенденцию последних месяцев, когда автопроизводители вынуждены корректировать ценники из-за изменения курсов валют, роста издержек и сокращения ассортимента.

Новые и подержанные автомобили: различие в динамике

Если рынок новых автомобилей показывает уверенный рост цен, то сегмент подержанных машин ведет себя более стабильно. Средневзвешенная стоимость автомобиля с пробегом в сентябре составила 1,19 млн рублей — почти столько же, сколько и год назад. При этом за один месяц — с августа по сентябрь — подержанные автомобили подорожали на 2,8 %. Это объясняется как сезонным повышением спроса, так и общим ростом цен на новые модели, который "тянет" за собой рынок б/у.

По мнению экспертов, разрыв между стоимостью нового и подержанного транспорта в России постепенно увеличивается. Все больше покупателей переходят в сегмент вторичного рынка, где выбор шире, а цены остаются относительно доступными.

Почему спрос на новые автомобили падает

Руководитель аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков объяснил, что интерес к новым машинам заметно снизился из-за экономических факторов.

"Ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках", — отметил глава "Автостата" Сергей Целиков.

Согласно опросу, проведённому агентством, эту причину назвали 63 % респондентов. Вторым по значимости фактором стала падающая покупательская способность населения, на которую указали 43 % участников исследования. Ещё 25 % опрошенных считают, что многие россияне просто ждут возвращения глобальных брендов — таких, как Toyota, Volkswagen и Hyundai, — которые могут снова занять свои позиции на рынке.

Таблица сравнения

Показатель Сентябрь 2024 г. Сентябрь 2025 г. Изменение Средняя цена нового автомобиля 3,15 млн руб. 3,34 млн руб. +6 % Средняя цена подержанного автомобиля 1,19 млн руб. 1,19 млн руб. 0 % (год к году) Изменение цен на подержанные авто за месяц - +2,8 %

Как можно снизить расходы при покупке

Покупка нового автомобиля при нынешних ценах требует более взвешенного подхода. Чтобы минимизировать затраты, эксперты советуют:

сравнивать предложения у официальных дилеров — в разных регионах они могут отличаться. рассматривать программы трейд-ин, которые позволяют обменять старый автомобиль с доплатой. проверять условия по кредитам и рассрочкам — иногда автопроизводители предлагают более выгодные ставки, чем банки. рассматривать отечественные бренды, такие как Lada, Chery или Haval, которые сейчас занимают лидирующие позиции по соотношению цена-качество.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка автомобиля в кредит без анализа процентной ставки.

Последствие: переплата до 40 % от стоимости машины.

Альтернатива: использование автокредитов с господдержкой или рассрочек от производителей.

Ошибка: игнорирование скрытых расходов (страховка, ТО, налоги).

Последствие: бюджет оказывается существенно выше запланированного.

Альтернатива: рассчитать полную стоимость владения заранее, включая каско, ОСАГО и обслуживание.

Ошибка: отказ от тест-драйва и проверки комплектации.

Последствие: недовольство качеством автомобиля после покупки.

Альтернатива: проверка модели у нескольких дилеров, уточнение всех опций перед подписанием договора.

А что если цены продолжат расти

Эксперты не исключают, что в 2026 году средняя цена нового автомобиля может перевалить за 3,5 млн рублей. Причиной станет не только инфляция, но и продолжающееся перераспределение рынка. Многие иностранные бренды окончательно ушли, а их место занимают китайские производители, чья ценовая политика также меняется.

FAQ

Как выбрать новый автомобиль при ограниченном бюджете?

Лучше ориентироваться на отечественные и китайские марки. Они предлагают широкий выбор кроссоверов и седанов в пределах 2-3 млн рублей с неплохой комплектацией.

Что сейчас выгоднее — купить новый автомобиль или подержанный?

С точки зрения вложений, автомобили с пробегом остаются более выгодным вариантом. Но важно тщательно проверять техническое состояние и юридическую чистоту.

Какие автомобили чаще всего покупают в России?

По данным рынка, лидерами остаются Lada Granta, Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray — модели, сочетающие доступную цену и надежность.

Мифы и правда

Миф: китайские автомобили быстро теряют в цене.

Правда: за последние два года ликвидность китайских моделей значительно выросла — некоторые бренды удерживают до 80 % стоимости через 3 года эксплуатации.

Миф: новые машины дешевеют сразу после покупки.

Правда: в условиях ограниченного предложения и роста цен многие модели, наоборот, сохраняют стоимость, особенно в популярных сегментах SUV и кроссоверов.

Миф: авто с пробегом всегда требуют ремонта.

Правда: при грамотном выборе и проверке можно найти подержанный автомобиль в отличном состоянии, особенно если он с официальным сервисным обслуживанием.

3 интересных факта

В 2025 году китайские бренды заняли более 60 % российского авторынка. Самыми востребованными кузовами остаются кроссоверы — их доля превышает 50 %. Средний возраст автомобиля в России достиг 14 лет, что объясняет растущий интерес к вторичному рынку.

Исторический контекст

Еще в 2015 году средняя цена нового легкового автомобиля в России составляла около 1,3 млн рублей. За десять лет этот показатель вырос более чем в два с половиной раза. Тогда основными игроками рынка были европейские и японские бренды, а доля китайских марок не превышала 5 %. Сегодня всё наоборот: именно китайские компании формируют предложение, а отечественные бренды возвращают утраченные позиции.