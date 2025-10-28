Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Покупка машины
Покупка машины
© www.freepik.com by prostooleh is licensed under Free More info
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 0:57

Пора пересаживаться на автобус: автосалоны шокируют новыми ценниками

Средняя цена нового автомобиля в России в сентябре 2025 года достигла 3,34 млн рублей — данные "Автостата"

Средняя стоимость нового легкового автомобиля в России снова выросла. По данным аналитического агентства "Автостат", в сентябре 2025 года средняя цена машины составила 3,34 млн рублей — это примерно на 6 % больше, чем годом ранее. Такой рост отражает общую тенденцию последних месяцев, когда автопроизводители вынуждены корректировать ценники из-за изменения курсов валют, роста издержек и сокращения ассортимента.

Новые и подержанные автомобили: различие в динамике

Если рынок новых автомобилей показывает уверенный рост цен, то сегмент подержанных машин ведет себя более стабильно. Средневзвешенная стоимость автомобиля с пробегом в сентябре составила 1,19 млн рублей — почти столько же, сколько и год назад. При этом за один месяц — с августа по сентябрь — подержанные автомобили подорожали на 2,8 %. Это объясняется как сезонным повышением спроса, так и общим ростом цен на новые модели, который "тянет" за собой рынок б/у.

По мнению экспертов, разрыв между стоимостью нового и подержанного транспорта в России постепенно увеличивается. Все больше покупателей переходят в сегмент вторичного рынка, где выбор шире, а цены остаются относительно доступными.

Почему спрос на новые автомобили падает

Руководитель аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков объяснил, что интерес к новым машинам заметно снизился из-за экономических факторов.

"Ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках", — отметил глава "Автостата" Сергей Целиков.

Согласно опросу, проведённому агентством, эту причину назвали 63 % респондентов. Вторым по значимости фактором стала падающая покупательская способность населения, на которую указали 43 % участников исследования. Ещё 25 % опрошенных считают, что многие россияне просто ждут возвращения глобальных брендов — таких, как Toyota, Volkswagen и Hyundai, — которые могут снова занять свои позиции на рынке.

Таблица сравнения

Показатель Сентябрь 2024 г. Сентябрь 2025 г. Изменение
Средняя цена нового автомобиля 3,15 млн руб. 3,34 млн руб. +6 %
Средняя цена подержанного автомобиля 1,19 млн руб. 1,19 млн руб. 0 % (год к году)
Изменение цен на подержанные авто за месяц - +2,8 %

Как можно снизить расходы при покупке

Покупка нового автомобиля при нынешних ценах требует более взвешенного подхода. Чтобы минимизировать затраты, эксперты советуют:

  1. сравнивать предложения у официальных дилеров — в разных регионах они могут отличаться.

  2. рассматривать программы трейд-ин, которые позволяют обменять старый автомобиль с доплатой.

  3. проверять условия по кредитам и рассрочкам — иногда автопроизводители предлагают более выгодные ставки, чем банки.

  4. рассматривать отечественные бренды, такие как Lada, Chery или Haval, которые сейчас занимают лидирующие позиции по соотношению цена-качество.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка автомобиля в кредит без анализа процентной ставки.
    Последствие: переплата до 40 % от стоимости машины.
    Альтернатива: использование автокредитов с господдержкой или рассрочек от производителей.

  • Ошибка: игнорирование скрытых расходов (страховка, ТО, налоги).
    Последствие: бюджет оказывается существенно выше запланированного.
    Альтернатива: рассчитать полную стоимость владения заранее, включая каско, ОСАГО и обслуживание.

  • Ошибка: отказ от тест-драйва и проверки комплектации.
    Последствие: недовольство качеством автомобиля после покупки.
    Альтернатива: проверка модели у нескольких дилеров, уточнение всех опций перед подписанием договора.

А что если цены продолжат расти

Эксперты не исключают, что в 2026 году средняя цена нового автомобиля может перевалить за 3,5 млн рублей. Причиной станет не только инфляция, но и продолжающееся перераспределение рынка. Многие иностранные бренды окончательно ушли, а их место занимают китайские производители, чья ценовая политика также меняется.

FAQ

Как выбрать новый автомобиль при ограниченном бюджете?
Лучше ориентироваться на отечественные и китайские марки. Они предлагают широкий выбор кроссоверов и седанов в пределах 2-3 млн рублей с неплохой комплектацией.

Что сейчас выгоднее — купить новый автомобиль или подержанный?
С точки зрения вложений, автомобили с пробегом остаются более выгодным вариантом. Но важно тщательно проверять техническое состояние и юридическую чистоту.

Какие автомобили чаще всего покупают в России?
По данным рынка, лидерами остаются Lada Granta, Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray — модели, сочетающие доступную цену и надежность.

Мифы и правда

Миф: китайские автомобили быстро теряют в цене.
Правда: за последние два года ликвидность китайских моделей значительно выросла — некоторые бренды удерживают до 80 % стоимости через 3 года эксплуатации.

Миф: новые машины дешевеют сразу после покупки.
Правда: в условиях ограниченного предложения и роста цен многие модели, наоборот, сохраняют стоимость, особенно в популярных сегментах SUV и кроссоверов.

Миф: авто с пробегом всегда требуют ремонта.
Правда: при грамотном выборе и проверке можно найти подержанный автомобиль в отличном состоянии, особенно если он с официальным сервисным обслуживанием.

3 интересных факта

  1. В 2025 году китайские бренды заняли более 60 % российского авторынка.

  2. Самыми востребованными кузовами остаются кроссоверы — их доля превышает 50 %.

  3. Средний возраст автомобиля в России достиг 14 лет, что объясняет растущий интерес к вторичному рынку.

Исторический контекст

Еще в 2015 году средняя цена нового легкового автомобиля в России составляла около 1,3 млн рублей. За десять лет этот показатель вырос более чем в два с половиной раза. Тогда основными игроками рынка были европейские и японские бренды, а доля китайских марок не превышала 5 %. Сегодня всё наоборот: именно китайские компании формируют предложение, а отечественные бренды возвращают утраченные позиции.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Электрофургон Kia PV5 установил рекорд пробега 693 км без подзарядки — данные Guinness World Records вчера в 19:23
Дизель унижен: новый электрофургон Kia прошёл дальше, чем верили даже инженеры

Корейский электрофургон Kia PV5 удивил мир — на одной зарядке он проехал почти 700 км с полной загрузкой и официально попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Читать полностью » Германия не успевает достичь цели по миллиону зарядных станций к 2030 году вчера в 18:07
Хотели как Tesla, а вышло как Trabant: Германия не справляется с переходом на "электричество"

Германия рискует не успеть выполнить свои климатические обещания: электромобили продаются медленнее ожидаемого, а зарядных станций по-прежнему не хватает.

Читать полностью » Nissan начала испытания твердотельных аккумуляторов с технологией сухого электрода вчера в 17:08
Кто успеет первым — тот и король: как Nissan обошёл Toyota в гонке за будущее

Nissan готовит революцию в мире электромобилей: твердотельные аккумуляторы проходят финальные испытания и могут вскоре выйти на рынок.

Читать полностью » Audi осталась без платформы для новой A8 вчера в 16:34
Три брата разошлись: как Porsche и Bentley оставили Audi в одиночестве

Audi оказалась в одиночестве: проект Landjet не состоялся, Bentley и Porsche ушли, а будущее A8 теперь зависит от рискованного выбора между гибридом и SUV.

Читать полностью » Toyota 2TR-FE признан самым долговечным мотором — рейтинг TopSpeed вчера в 15:55
Смерть турбомоторам: эти шесть атмосферников доказали, что старое — надёжнее нового

Рейтинг шести двигателей, которые прослужат дольше большинства машин. Узнайте, какие моторы Toyota, Honda и Nissan считаются самыми выносливыми в мире.

Читать полностью » У Volkswagen Tiguan II часто выходит из строя медиасистема и цепь ГРМ вчера в 14:49
Железный друг с тайными слабостями: какие болезни скрывает подержанный Tiguan

Volkswagen Tiguan второго поколения выглядит безупречно, но автоэксперты нашли в нём несколько слабых мест, о которых стоит знать каждому владельцу.

Читать полностью » Госприроднадзор и МЧС фиксируют случаи мойки машин у рек и озёр по фото и видео вчера в 13:55
Мыл машину у реки? Готовь 5 000 рублей: почему это нарушение закона

Мыть машину у реки кажется безобидным делом, но за это можно получить крупный штраф. Рассказываем, какие правила действуют и где можно мыть авто без нарушений.

Читать полностью » Сервисная книжка фиксирует историю обслуживания автомобиля и повышает его стоимость при продаже вчера в 12:49
Сервисная книжка автомобиля: зачем она нужна и почему без неё цена падает

Сервисная книжка — не просто формальность, а документ, который может спасти вас от лишних затрат при продаже или ремонте авто. Разбираемся, как правильно её вести и проверять.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Укрытие компоста на зиму сохраняет активность микроорганизмов — рекомендации агрономов
ПФО
Турпоток в Оренбургскую область вырос на 25% за лето 2025 года — правительство региона
Еда
Повара определили способ приготовления кабачков с расплавленным сыром и чесноком в духовке
Еда
Кондитеры отмечают рост интереса к забытым рецептам шоколадных тортов
Наука
Гендиректор RTA Аль Тайер: Дубай к 2035 году переведёт 25% транспорта в автономный режим
Туризм
Турист рассказал, какие вещи помогли сделать отпуск на Арубе комфортным
Красота и здоровье
Причины, по которым интенсивные тренировки не всегда приводят к снижению веса
Питомцы
Ветеринар: чрезмерная жажда у кошки может быть признаком болезни почек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet