Пора пересаживаться на автобус: автосалоны шокируют новыми ценниками
Средняя стоимость нового легкового автомобиля в России снова выросла. По данным аналитического агентства "Автостат", в сентябре 2025 года средняя цена машины составила 3,34 млн рублей — это примерно на 6 % больше, чем годом ранее. Такой рост отражает общую тенденцию последних месяцев, когда автопроизводители вынуждены корректировать ценники из-за изменения курсов валют, роста издержек и сокращения ассортимента.
Новые и подержанные автомобили: различие в динамике
Если рынок новых автомобилей показывает уверенный рост цен, то сегмент подержанных машин ведет себя более стабильно. Средневзвешенная стоимость автомобиля с пробегом в сентябре составила 1,19 млн рублей — почти столько же, сколько и год назад. При этом за один месяц — с августа по сентябрь — подержанные автомобили подорожали на 2,8 %. Это объясняется как сезонным повышением спроса, так и общим ростом цен на новые модели, который "тянет" за собой рынок б/у.
По мнению экспертов, разрыв между стоимостью нового и подержанного транспорта в России постепенно увеличивается. Все больше покупателей переходят в сегмент вторичного рынка, где выбор шире, а цены остаются относительно доступными.
Почему спрос на новые автомобили падает
Руководитель аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков объяснил, что интерес к новым машинам заметно снизился из-за экономических факторов.
"Ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках", — отметил глава "Автостата" Сергей Целиков.
Согласно опросу, проведённому агентством, эту причину назвали 63 % респондентов. Вторым по значимости фактором стала падающая покупательская способность населения, на которую указали 43 % участников исследования. Ещё 25 % опрошенных считают, что многие россияне просто ждут возвращения глобальных брендов — таких, как Toyota, Volkswagen и Hyundai, — которые могут снова занять свои позиции на рынке.
Таблица сравнения
|Показатель
|Сентябрь 2024 г.
|Сентябрь 2025 г.
|Изменение
|Средняя цена нового автомобиля
|3,15 млн руб.
|3,34 млн руб.
|+6 %
|Средняя цена подержанного автомобиля
|1,19 млн руб.
|1,19 млн руб.
|0 % (год к году)
|Изменение цен на подержанные авто за месяц
|-
|+2,8 %
Как можно снизить расходы при покупке
Покупка нового автомобиля при нынешних ценах требует более взвешенного подхода. Чтобы минимизировать затраты, эксперты советуют:
-
сравнивать предложения у официальных дилеров — в разных регионах они могут отличаться.
-
рассматривать программы трейд-ин, которые позволяют обменять старый автомобиль с доплатой.
-
проверять условия по кредитам и рассрочкам — иногда автопроизводители предлагают более выгодные ставки, чем банки.
-
рассматривать отечественные бренды, такие как Lada, Chery или Haval, которые сейчас занимают лидирующие позиции по соотношению цена-качество.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка автомобиля в кредит без анализа процентной ставки.
Последствие: переплата до 40 % от стоимости машины.
Альтернатива: использование автокредитов с господдержкой или рассрочек от производителей.
-
Ошибка: игнорирование скрытых расходов (страховка, ТО, налоги).
Последствие: бюджет оказывается существенно выше запланированного.
Альтернатива: рассчитать полную стоимость владения заранее, включая каско, ОСАГО и обслуживание.
-
Ошибка: отказ от тест-драйва и проверки комплектации.
Последствие: недовольство качеством автомобиля после покупки.
Альтернатива: проверка модели у нескольких дилеров, уточнение всех опций перед подписанием договора.
А что если цены продолжат расти
Эксперты не исключают, что в 2026 году средняя цена нового автомобиля может перевалить за 3,5 млн рублей. Причиной станет не только инфляция, но и продолжающееся перераспределение рынка. Многие иностранные бренды окончательно ушли, а их место занимают китайские производители, чья ценовая политика также меняется.
FAQ
Как выбрать новый автомобиль при ограниченном бюджете?
Лучше ориентироваться на отечественные и китайские марки. Они предлагают широкий выбор кроссоверов и седанов в пределах 2-3 млн рублей с неплохой комплектацией.
Что сейчас выгоднее — купить новый автомобиль или подержанный?
С точки зрения вложений, автомобили с пробегом остаются более выгодным вариантом. Но важно тщательно проверять техническое состояние и юридическую чистоту.
Какие автомобили чаще всего покупают в России?
По данным рынка, лидерами остаются Lada Granta, Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray — модели, сочетающие доступную цену и надежность.
Мифы и правда
Миф: китайские автомобили быстро теряют в цене.
Правда: за последние два года ликвидность китайских моделей значительно выросла — некоторые бренды удерживают до 80 % стоимости через 3 года эксплуатации.
Миф: новые машины дешевеют сразу после покупки.
Правда: в условиях ограниченного предложения и роста цен многие модели, наоборот, сохраняют стоимость, особенно в популярных сегментах SUV и кроссоверов.
Миф: авто с пробегом всегда требуют ремонта.
Правда: при грамотном выборе и проверке можно найти подержанный автомобиль в отличном состоянии, особенно если он с официальным сервисным обслуживанием.
3 интересных факта
-
В 2025 году китайские бренды заняли более 60 % российского авторынка.
-
Самыми востребованными кузовами остаются кроссоверы — их доля превышает 50 %.
-
Средний возраст автомобиля в России достиг 14 лет, что объясняет растущий интерес к вторичному рынку.
Исторический контекст
Еще в 2015 году средняя цена нового легкового автомобиля в России составляла около 1,3 млн рублей. За десять лет этот показатель вырос более чем в два с половиной раза. Тогда основными игроками рынка были европейские и японские бренды, а доля китайских марок не превышала 5 %. Сегодня всё наоборот: именно китайские компании формируют предложение, а отечественные бренды возвращают утраченные позиции.
