Сентябрьские цены казались нормой, но октябрь всё перевернул: что будет дальше

По данным исследования сервиса "Авто.ру", в октябре 2025 года средняя стоимость новых автомобилей в Челябинской области составила 2,42 миллиона рублей. Это почти на 4% ниже сентябрьских показателей, что говорит о стабилизации после летнего роста цен.

"На первом месте — китайский кроссовер Jetour Dashing. На втором месте по снижению цены — "Москвич 6" (стоимость упала на 2,7% до 2,18 миллиона рублей), на третьем Solaris HC (снижение на 2,3%, до 2,8 миллиона рублей)", — говорится в сообщении.

Главным событием месяца стало значительное снижение стоимости Jetour Dashing - популярного китайского кроссовера, подешевевшего сразу на 5,8%, до 2,93 миллиона рублей.

Ключевые изменения на рынке

Модель Изменение цены Текущая стоимость Jetour Dashing -5,8% 2,93 млн ₽ Москвич 6 -2,7% 2,18 млн ₽ Solaris HC -2,3% 2,80 млн ₽ Средняя по рынку - 2,42 млн ₽

Если в сентябре цены на новые машины всех классов немного выросли, то в октябре тренд сменился на коррекцию и стабилизацию. Аналитики отмечают, что это связано с пересмотром дилерских ценовых политик и снижением ажиотажного спроса.

Почему цены пошли вниз

1. Умеренный спрос

После активного лета рынок перешёл в спокойную фазу: покупатели стали внимательнее относиться к цене и выбирать более доступные комплектации.

2. Рост предложения

Многие дилеры нарастили запасы, особенно в китайском сегменте. Это позволило снизить цены на наиболее популярные модели.

3. Коррекция после подорожания

Сентябрьский рост оказался временным: производители и дилеры переоценили реакцию покупателей на новые модели, что привело к корректировке цен вниз.

4. Снижение курса валютных рисков

Стабилизация рубля позволила снизить себестоимость импортируемых комплектующих, что напрямую отразилось на конечной стоимости авто.

Китайские бренды укрепляют позиции

Средняя стоимость автомобилей китайских производителей, официально представленных в России, в октябре снизилась до 3,57 миллиона рублей, что на 17 тысяч рублей меньше, чем месяцем ранее.

Сегмент китайских машин остаётся самым динамичным. Jetour, Chery, Geely, Haval и Exeed активно конкурируют между собой, предлагая покупателям расширенные гарантии, современные мультимедийные системы и выгодные кредитные программы.

В то же время отечественные автомобили продемонстрировали противоположную динамику: средняя цена выросла до 1,7 миллиона рублей - на 3% выше, чем в сентябре.

Причиной стал рост числа предложений новой марки Tenet, появившейся на рынке недавно. Пока спрос на неё ограничен, но интерес покупателей стабильно растёт.

Как выбрать авто в условиях колебаний цен

Сравнивайте динамику цен за 3-6 месяцев. Это поможет понять, где "дно" рынка. Следите за акциями дилеров. Китайские бренды часто предлагают скидки при покупке в кредит. Выбирайте проверенные комплектации. Не стоит гнаться за новыми версиями без подтверждённого спроса. Оценивайте стоимость обслуживания. Иногда дешевле купить более дорогую модель с низкими расходами на ТО. Проверяйте остаточную стоимость. Машины с быстрым падением цены сложнее перепродать.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать автомобиль в период краткосрочного роста цен.

Последствие: потеря до 200-300 тысяч рублей при последующей коррекции.

Альтернатива: подождать 1-2 месяца после пиковых значений.

Ошибка: игнорировать локальные бренды.

Последствие: упущенная возможность сэкономить и получить гарантии на обслуживание в регионе.

Альтернатива: рассмотреть Tenet, LADA, Evolute.

Ошибка: ориентироваться только на цену, без учёта ликвидности.

Последствие: трудности при перепродаже.

Альтернатива: выбирать модели с устойчивым спросом — Solaris HC, Chery Tiggo, Jetour Dashing.

А что если тенденция продолжится?

Аналитики прогнозируют, что до конца года рынок останется стабильным. Крупные дилеры уже скорректировали ценники, и новых резких скачков не ожидается. Вероятен мягкий рост в начале 2026 года, если курс валют изменится или вырастет себестоимость поставок.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы Цены на популярные модели снижаются Рост стоимости отечественных авто Конкуренция среди дилеров Сокращение ассортимента премиум-марок Стабилизация рынка Возможная волатильность весной

FAQ

Почему подешевел Jetour Dashing?

Из-за высокой конкуренции среди китайских кроссоверов и желания дилеров увеличить продажи перед зимним сезоном.

Стоит ли ждать дальнейшего снижения цен на китайские автомобили?

Да, но в пределах 1-2% до конца года. Более сильных изменений не прогнозируется.

Почему дорожают отечественные автомобили?

Из-за расширения модельного ряда и увеличения доли новых брендов, таких как Tenet, что временно повышает среднюю цену.

Мифы и правда

Миф: китайские авто теряют цену быстрее российских.

Правда: современные модели вроде Jetour и Chery сохраняют ликвидность благодаря гарантии и дизайну.

Миф: снижение цен связано с ухудшением качества.

Правда: корректировка вызвана рыночными факторами и переоценкой запасов.

Миф: новые марки вроде Tenet не приживутся.

Правда: отечественные производители активно осваивают сегмент, предлагая конкурентные цены.

Исторический контекст

Рынок Челябинской области традиционно чувствителен к колебаниям цен: после резкого роста 2022-2023 годов именно 2025 год стал периодом стабилизации. Возврат к средней цене в 2,4 миллиона рублей означает, что рынок адаптировался к новым условиям и насыщению импортными предложениями.

При этом китайские бренды прочно закрепились на рынке — их доля превышает 40% продаж новых автомобилей в регионе.

Три интересных факта