Цены на автомобили снова растут: какие модели подорожали и на сколько
В ноябре 2025 года российские дилеры пересмотрели цены на популярные автомобили, и большинство марок обновили прайсы на свои модели. Причем, если раньше компании предлагали скидки на машины, то в последний осенний месяц некоторые производители увеличили стоимость автомобилей. Давайте разберемся, какие автомобили подорожали, и на сколько это сказалось на стоимости популярных моделей.
Рост цен на автомобили в ноябре 2025 года
В последние месяцы 2025 года в России заметно ускорился рост цен на новые автомобили. Эксперты связывают это с ожидаемыми изменениями в расчете утилизационного сбора, который вступит в силу с 1 декабря. Согласно новым правилам, ставка утилизационного сбора будет зависеть не только от объема двигателя, но и от его мощности, что может привести к росту цен на некоторые модели.
Прогнозы:
Ожидается, что корректировка стоимости автомобилей затронет ограниченное количество моделей, но для автомобилей с двигателями мощностью более 160 л. с. рост может быть более значительным.
Автопроизводители, увеличившие цены
KGM
Корейская марка KGM увеличила стоимость автомобилей на 100 000 рублей для большинства моделей, включая Korando и Tivoli.
-
KGM Korando City (FWD) - с 3 240 000 до 3 340 000 (+100 000 руб.)
-
KGM Torres (2024 г. в.) City (FWD) - с 3 340 000 до 3 690 000 (+350 000 руб.)
Geely
Компания Geely снизила размер скидок и увеличила прайсы для нескольких моделей. Например:
-
Geely Emgrand Comfort (1,5, 6AT) - с 2 058 990 до 2 093 990 (+35 000 руб.)
-
Geely Monjaro Flagship - с 4 622 190 до 4 752 190 (+130 000 руб.)
-
Geely Okavango Flagship - с 3 877 190 до 3 897 190 (+20 000 руб.)
Belgee
Китайско-белорусская марка Belgee также подкорректировала цену на X50, увеличив её на 60 000 рублей.
-
Belgee X50 Active - с 2 189 990 до 2 249 990 (+60 000 руб.)
Changan
Компания Changan повысила цену на несколько моделей на 70 000 рублей.
-
Changan Uni-S Tech Plus - с 3 074 900 до 3 144 900 (+70 000 руб.)
-
Changan Uni-K Luxe AWD - с 4 479 900 до 4 549 900 (+70 000 руб.)
GAC
Китайский бренд GAC также переписал прайс-листы на несколько моделей, повысив цену на автомобили в определённых комплектациях.
-
GAC GS4 GB AWD - с 3 499 000 до 3 599 000 (+100 000 руб.)
-
GAC GS8 GT - с 4 599 000 до 4 699 000 (+100 000 руб.)
Tank
Для внедорожников Tank цены также увеличились, в частности для модели Tank 500.
-
Tank 500 Urban - с 6 799 000 до 6 899 000 (+100 000 руб.)
-
Tank 700 Superior - с 10 199 000 до 10 399 000 (+200 000 руб.)
Livan
Компания Livan полностью отказалась от скидок на весь модельный ряд и увеличила стоимость автомобилей.
-
Livan S6 Pro Luxury - с 1 714 000 до 1 884 000 (+170 000 руб.)
-
Livan X6 Pro Luxury - с 1 944 000 до 2 044 000 (+100 000 руб.)
Bestune
Bestune увеличил цену на автомобили на 200 000 рублей для моделей T90 и B70.
-
Bestune T90 (2025 г.) 2.0T AT Luxury - с 2 829 990 до 3 029 990 (+200 000 руб.)
-
Bestune B70 1.5 DCT Enjoyment - с 1 999 990 до 2 199 990 (+200 000 руб.)
Haval
Компания Haval в ноябре также пересмотрела прайсы на внедорожники, увеличив стоимость модели H9.
-
Haval H9 Elite - с 4 399 000 до 4 499 000 (+100 000 руб.)
-
Haval H9 Premium - с 4 899 000 до 4 999 000 (+100 000 руб.)
Xcite
Компания Xcite увеличила цену на старшую комплектацию своего кроссовера X-Cross 7.
-
Xcite X-Cross 7 Enjoy - с 2 224 000 до 2 249 000 (+25 000 руб.)
-
Xcite X-Cross 7 Techno - с 2 361 000 до 2 386 000 (+25 000 руб.)
Omoda
Omoda повысила цену на свой кроссовер C5 на 50 000 рублей.
-
Omoda C5 Active - с 2 829 900 до 2 879 900 (+50 000 руб.)
Плюсы и минусы роста цен на автомобили
|Плюсы
|Минусы
|Возможность увеличить прибыль для производителей
|Снижение доступности автомобилей для широких слоёв населения
|Улучшение качества производства
|Повышение цен на популярные автомобили
|Возможность роста налоговых поступлений в бюджет
|Влияние на спрос и снижение покупательской способности
FAQ
Почему цены на автомобили снова выросли?
Рост цен связан с изменениями в расчете утилизационного сбора, а также с пересмотром скидок и акций у производителей.
Какие автомобили подорожали больше всего?
Наибольшее повышение цен затронуло внедорожники и кроссоверы, такие как Tank 500 и KGM Torres.
Какие модели сохранят льготный утилизационный сбор?
Льготные ставки сохраняются только для автомобилей с двигателями мощностью не более 160 л. с..
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru