Цены на автомобили снова растут: какие модели подорожали и на сколько

В ноябре 2025 года российские дилеры пересмотрели цены на популярные автомобили, и большинство марок обновили прайсы на свои модели. Причем, если раньше компании предлагали скидки на машины, то в последний осенний месяц некоторые производители увеличили стоимость автомобилей. Давайте разберемся, какие автомобили подорожали, и на сколько это сказалось на стоимости популярных моделей.

Рост цен на автомобили в ноябре 2025 года

В последние месяцы 2025 года в России заметно ускорился рост цен на новые автомобили. Эксперты связывают это с ожидаемыми изменениями в расчете утилизационного сбора, который вступит в силу с 1 декабря. Согласно новым правилам, ставка утилизационного сбора будет зависеть не только от объема двигателя, но и от его мощности, что может привести к росту цен на некоторые модели.

Прогнозы:

Ожидается, что корректировка стоимости автомобилей затронет ограниченное количество моделей, но для автомобилей с двигателями мощностью более 160 л. с. рост может быть более значительным.

Автопроизводители, увеличившие цены

KGM

Корейская марка KGM увеличила стоимость автомобилей на 100 000 рублей для большинства моделей, включая Korando и Tivoli.

KGM Korando City (FWD) - с 3 240 000 до 3 340 000 (+100 000 руб.)

KGM Torres (2024 г. в.) City (FWD) - с 3 340 000 до 3 690 000 (+350 000 руб.)

Geely

Компания Geely снизила размер скидок и увеличила прайсы для нескольких моделей. Например:

Geely Emgrand Comfort (1,5, 6AT) - с 2 058 990 до 2 093 990 (+35 000 руб.)

Geely Monjaro Flagship - с 4 622 190 до 4 752 190 (+130 000 руб.)

Geely Okavango Flagship - с 3 877 190 до 3 897 190 (+20 000 руб.)

Belgee

Китайско-белорусская марка Belgee также подкорректировала цену на X50, увеличив её на 60 000 рублей.

Belgee X50 Active - с 2 189 990 до 2 249 990 (+60 000 руб.)

Changan

Компания Changan повысила цену на несколько моделей на 70 000 рублей.

Changan Uni-S Tech Plus - с 3 074 900 до 3 144 900 (+70 000 руб.)

Changan Uni-K Luxe AWD - с 4 479 900 до 4 549 900 (+70 000 руб.)

GAC

Китайский бренд GAC также переписал прайс-листы на несколько моделей, повысив цену на автомобили в определённых комплектациях.

GAC GS4 GB AWD - с 3 499 000 до 3 599 000 (+100 000 руб.)

GAC GS8 GT - с 4 599 000 до 4 699 000 (+100 000 руб.)

Tank

Для внедорожников Tank цены также увеличились, в частности для модели Tank 500.

Tank 500 Urban - с 6 799 000 до 6 899 000 (+100 000 руб.)

Tank 700 Superior - с 10 199 000 до 10 399 000 (+200 000 руб.)

Livan

Компания Livan полностью отказалась от скидок на весь модельный ряд и увеличила стоимость автомобилей.

Livan S6 Pro Luxury - с 1 714 000 до 1 884 000 (+170 000 руб.)

Livan X6 Pro Luxury - с 1 944 000 до 2 044 000 (+100 000 руб.)

Bestune

Bestune увеличил цену на автомобили на 200 000 рублей для моделей T90 и B70.

Bestune T90 (2025 г.) 2.0T AT Luxury - с 2 829 990 до 3 029 990 (+200 000 руб.)

Bestune B70 1.5 DCT Enjoyment - с 1 999 990 до 2 199 990 (+200 000 руб.)

Haval

Компания Haval в ноябре также пересмотрела прайсы на внедорожники, увеличив стоимость модели H9.

Haval H9 Elite - с 4 399 000 до 4 499 000 (+100 000 руб.)

Haval H9 Premium - с 4 899 000 до 4 999 000 (+100 000 руб.)

Xcite

Компания Xcite увеличила цену на старшую комплектацию своего кроссовера X-Cross 7.

Xcite X-Cross 7 Enjoy - с 2 224 000 до 2 249 000 (+25 000 руб.)

Xcite X-Cross 7 Techno - с 2 361 000 до 2 386 000 (+25 000 руб.)

Omoda

Omoda повысила цену на свой кроссовер C5 на 50 000 рублей.

Omoda C5 Active - с 2 829 900 до 2 879 900 (+50 000 руб.)

Плюсы и минусы роста цен на автомобили

Плюсы Минусы Возможность увеличить прибыль для производителей Снижение доступности автомобилей для широких слоёв населения Улучшение качества производства Повышение цен на популярные автомобили Возможность роста налоговых поступлений в бюджет Влияние на спрос и снижение покупательской способности

FAQ

Почему цены на автомобили снова выросли?

Рост цен связан с изменениями в расчете утилизационного сбора, а также с пересмотром скидок и акций у производителей.

Какие автомобили подорожали больше всего?

Наибольшее повышение цен затронуло внедорожники и кроссоверы, такие как Tank 500 и KGM Torres.

Какие модели сохранят льготный утилизационный сбор?

Льготные ставки сохраняются только для автомобилей с двигателями мощностью не более 160 л. с..